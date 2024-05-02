O que esperar do novo Toyota Corolla Cross 2025?

XRX Hybrid Corolla Cross 2025: principal mudança do modelo é o freio de estacionamento eletrônico Crédito: Toyota/Divulgação

Algumas mudanças importantes foram feitas no novo Corolla Cross, o SUV da Toyota, como, por exemplo, a nova grade dianteira que trouxe bastante modernidade ao design do SUV, carregador via indução e abertura elétrica do porta-malas presente nas versões XRX, GR-SPORT e XRX Hybrid. Mas a principal mudança ficou por conta do freio de estacionamento eletrônico acionado por um botão que substitui o tão criticado freio de estacionar no pedal que equipava o modelo anterior.

As versões disponíveis são a XR FFV, XRE FFV, XRX FFV, GR -SPORT, que é a versão esportiva. Essas versões são equipadas com o conhecido motor flex que combina duas mil cilindradas gerando 167 cavalos de potência na gasolina e 20,8 kgfm de torque. O câmbio é um CVT que simula 10 marchas e tração traseira. Essa combinação promete entregar um consumo urbano de 11,6 km/L e consumo rodoviário de 13,3 km/L na gasolina.

Ainda estão disponíveis as versões equipadas com motor híbrido que são a XRX Hybrid e XRV. As especificações desse motor são mil e oitocentas cilindradas com 98 cavalos de potência e torque de 14,5 kgfm, além de dois motores elétricos com carregamento plug-in de 72 cavalos e torque de 16,6 kgfm, gerando uma potência combinada com o motor a combustão de 122 cavalos.

Um ponto marcante dessa motorização é em relação a consumo, visto que a Toyota promete um consumo nessas versos híbridas de 14,6 km/L no ciclo urbano e 17,7 km/L no ciclo rodoviário na gasolina.

Os valores do novo Corolla Cross variam de R$ 164.990,00 na versão XR, que é a de entrada, até R$ 210.990,00 na versão topo de linha XRX Hybrid (foto) Crédito: Toyota/Divulgação

Os valores variam de R$ 164.990,00 na versão XR, que é a de entrada, até R$ 210.990,00 na versão topo de linha XRX Hybrid.

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