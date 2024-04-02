Três lançamentos de carros elétricos para ficar de olho ainda este ano

Carros elétricos já são comuns nas ruas brasileiras e a tendência é aumentar esse segmento com o lançamento de novos modelos Crédito: Hyundai/Divulgação

Os carros elétricos já fazem parte da realidade do mercado automotivo. Essa é uma informação cada vez mais nítida, visto que no dia a dia é comum vermos algum modelo elétrico rodando nas ruas.

Inclusive um dado que exemplifica muito bem isso é que em 2023 foram comercializados 19.310 carros elétricos, já em 2022 o número foi de 8.458, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Estamos falando de um volume maior que o dobro de um ano para o outro.

Esse número tende a crescer cada vez mais a cada ano. Inclusive, um aspecto que irá influenciar nisso é a quantidade de opções de carros elétricos disponíveis no mercado.

No texto de hoje trago para você três dos principais lançamentos elétricos que considero serem importantes para as marcas em questão e que você deve ficar de olho, até o final de 2024.

1 - Chevrolet Blazer EV

O Blazer EV é a aposta da Chevrolet em um carro elétrico de produção de massa depois do Bolt Crédito: Chevrolet/Divulgação

Buscando aumentar sua gama de opções eletrificadas no mercado, a Chevrolet deve lançar o Blazer EV ainda este ano . Lá nos EUA, o modelo teve problemas de software e a montadora teve de retirá-lo do mercado em dezembro. Mas agora está de volta e com preços competitivos para impulsionar as vendas.

Para a montadora, o modelo é importante por ser o primeiro veículo elétrico de última geração da Chevrolet focado para o mercado de massa, buscando preencher uma lacuna que o Bolt deixou com alguns arranhões. Aqui no Brasil, os planos são de lançar a versão RS com foco no design e a versão SS voltada para a performance.

O Blazer SS, com tração integral AWD, foi projetado para entregar mais de 557 cv de potência e superar os 90 kgfm de força. Isso se traduz em uma aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos, de acordo com estimativas da montadora. Além disso, conforme os dados divulgados pela Chevrolet, o modelo conta com uma autonomia de 466 km no ciclo americano.

Já a versão RS ainda não teve todos seus números divulgados, apenas a autonomia, que promete chegar em 515 quilômetros com apenas uma carga.

2 - Hyundai Ioniq 5

O Ioniq 5 é uma das apostas da Hyundai para ser o primeiro veículo elétrico da montadora no Brasil Crédito: Hyundai/Divulgação

O hatch compacto da Hyundai, o Ioniq 5, deve chegar ao mercado nacional em 2024 para ser um dos queridinhos do país, pois, além de bons números, o modelo recebeu inúmeras certificações positivas no mercado europeu quando o assunto foi segurança.

Ainda não há nenhuma informação de quais versões estarão disponíveis aqui no Brasil, e nem a data em que o Ioniq 5 deve ser anunciado. O certo é que deve chegar em 2024 e ser mais um modelo elétrico disponível no mercado nacional.

A Hyundai assumiu as vendas e a fabricação de todos os seus modelos no Brasil, além das importações. Em contrapartida, o grupo Caoa poderá vender todo o portfólio da marca e continuará recebendo encomenda de fabricação de novos modelos da montadora sul-coreana por aqui. A aposta no modelo é alta, principalmente depois do novo acordo entre Hyundai e a Caoa , que foi celebrado ainda no início do ano.A Hyundai assumiu as vendas e a fabricação de todos os seus modelos no Brasil, além das importações. Em contrapartida, o grupo Caoa poderá vender todo o portfólio da marca e continuará recebendo encomenda de fabricação de novos modelos da montadora sul-coreana por aqui.

3 - Volvo EX30

Volvo EX30 chegará no Brasil no próximo ano, com a missão de dobrar o tamanho da marca no país Crédito: Divulgação

A Volvo era, até a chegada ostensiva dos modelos da BYD e GWM, a montadora líder de vendas de carros elétricos no Brasil. E agora, com o EX30, ela busca voltar à evidência, dobrando o tamanho da marca no país. Na pré-venda, o SUV, que é o menor dos modelos da marca, foi comercializado a R$ 219.900.