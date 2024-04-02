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Três lançamentos de carros elétricos para ficar de olho ainda este ano

Os modelos eletrificados têm se tornado parte do dia a dia dos motoristas e cada um dos modelos listados têm uma importância para a marca

Públicado em 

02 abr 2024 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Hyundai Ioniq 5
Carros elétricos já são comuns nas ruas brasileiras e a tendência é aumentar esse segmento com o lançamento de novos modelos Crédito: Hyundai/Divulgação
Os carros elétricos já fazem parte da realidade do mercado automotivo. Essa é uma informação cada vez mais nítida, visto que no dia a dia é comum vermos algum modelo elétrico rodando nas ruas.
Inclusive um dado que exemplifica muito bem isso é que em 2023 foram comercializados 19.310 carros elétricos, já em 2022 o número foi de 8.458, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Estamos falando de um volume maior que o dobro de um ano para o outro.
Esse número tende a crescer cada vez mais a cada ano. Inclusive, um aspecto que irá influenciar nisso é a quantidade de opções de carros elétricos disponíveis no mercado.
No texto de hoje trago para você três dos principais lançamentos elétricos que considero serem importantes para as marcas em questão e que você deve ficar de olho, até o final de 2024.

1 - Chevrolet Blazer EV

Chevrolet Blazer EV
O Blazer EV é a aposta da Chevrolet em um carro elétrico de produção de massa depois do Bolt Crédito: Chevrolet/Divulgação
Buscando aumentar sua gama de opções eletrificadas no mercado, a Chevrolet deve lançar o Blazer EV ainda este ano. Lá nos EUA, o modelo teve problemas de software e a montadora teve de retirá-lo do mercado em dezembro. Mas agora está de volta e com preços competitivos para impulsionar as vendas.
Para a montadora, o modelo é importante por ser o primeiro veículo elétrico de última geração da Chevrolet focado para o mercado de massa, buscando preencher uma lacuna que o Bolt deixou com alguns arranhões. Aqui no Brasil, os planos são de lançar a versão RS com foco no design e a versão SS voltada para a performance.
O Blazer SS, com tração integral AWD, foi projetado para entregar mais de 557 cv de potência e superar os 90 kgfm de força. Isso se traduz em uma aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos, de acordo com estimativas da montadora. Além disso, conforme os dados divulgados pela Chevrolet, o modelo conta com uma autonomia de 466 km no ciclo americano.
Já a versão RS ainda não teve todos seus números divulgados, apenas a autonomia, que promete chegar em 515 quilômetros com apenas uma carga.

2 - Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5
O Ioniq 5 é uma das apostas da Hyundai para ser o primeiro veículo elétrico da montadora no Brasil Crédito: Hyundai/Divulgação
O hatch compacto da Hyundai, o Ioniq 5, deve chegar ao mercado nacional em 2024 para ser um dos queridinhos do país, pois, além de bons números, o modelo recebeu inúmeras certificações positivas no mercado europeu quando o assunto foi segurança.
Ainda não há nenhuma informação de quais versões estarão disponíveis aqui no Brasil, e nem a data em que o Ioniq 5 deve ser anunciado. O certo é que deve chegar em 2024 e ser mais um modelo elétrico disponível no mercado nacional.
A aposta no modelo é alta, principalmente depois do novo acordo entre Hyundai e a Caoa, que foi celebrado ainda no início do ano. A Hyundai assumiu as vendas e a fabricação de todos os seus modelos no Brasil, além das importações. Em contrapartida, o grupo Caoa poderá vender todo o portfólio da marca e continuará recebendo encomenda de fabricação de novos modelos da montadora sul-coreana por aqui.

3 - Volvo EX30

Volvo EX30 chegará no Brasil no próximo ano, com a missão de dobrar o tamanho da marca no país
Volvo EX30 chegará no Brasil no próximo ano, com a missão de dobrar o tamanho da marca no país Crédito: Divulgação
Por último, o modelo compacto da Volvo, o EX30, que já foi anunciada a sua chegada no Brasil, com o seu pré-lançamento no final do ano passado. A aposta desse modelo é alta, já que busca fisgar uma parcela de entrada de compradores, que têm migrado para os modelos chineses, dotados de tecnologia e preços bastante competitivos.
A Volvo era, até a chegada ostensiva dos modelos da BYD e GWM, a montadora líder de vendas de carros elétricos no Brasil. E agora, com o EX30, ela busca voltar à evidência, dobrando o tamanho da marca no país. Na pré-venda, o SUV, que é o menor dos modelos da marca, foi comercializado a R$ 219.900.
Inicialmente, ele deve chegar com três opções de acabamento e para uma mesma motorização (272 cv e 35 kgfm de torque), autonomias diferentes, de acordo com a capacidade da bateria: 250 km ou 338 km. Outra diferença será no tempo de aceleração de 0 a 100 km/h, que vai variar de 5,7 segundos e 5,3 segundos. Ainda há expectativa de de um segundo motor, ainda mais potente, o Twin Motor, com 428 cv e 55,7 kgfm de torque.

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A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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