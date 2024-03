Pensando em comprar um carro? Saiba o que está levando para evitar surpresas

É preciso ponderar alguns aspectos na hora de escolher o carro certo. Crédito: Shutterstock

Se existe algo que mexe com a cabeça do consumidor é o mercado automotivo. É inegável que comprar um carro vai muito além do que adquirir um bem de consumo por necessidade, em vários casos estamos falando de paixão e realização de um sonho.



Ao mesmo tempo, surpresas desagradáveis são comuns no mercado e na maioria das ocasiões negativas esse tipo de situação poderia ter sido evitada.



Hoje trago alguns exemplos para se atentar ao adquirir um veículo para que você não seja surpreendido, e transforme algo que seria prazeroso em uma coisa frustrante.

Quem me acompanha nas redes sociais sabe o quanto sou apaixonado por carros, principalmente carros premium. Falando de forma específica, sou um apaixonado declarado pela marca Mercedes-Benz.

Contudo, nem por isso recomendo a compra de um veículo premium para qualquer consumidor. E, quando recomendo, sempre faço isso alertando sobre alguns aspectos, por exemplo: o custo para se manter um carro premium comparado aos mais populares acaba sendo maior em relação às manutenções preventivas, além do valor do seguro normalmente ser mais caro.

Outro fator de relevância é a menor quantidade de oficinas mecânicas realmente capacitadas para fazer as manutenções desse tipo de veículo. Dito isso, caso uma pessoa compre um carro premium sem estar consciente desses aspectos citados, a experiência que poderia ter sido prazerosa, pode se tornar uma frustração.

Também é importante prestar atenção aos modelos de carros lançados recentemente. Cada mercado tem sua particularidade e no Brasil não é diferente. A qualidade do asfalto e a do combustível usado por aqui impacta diretamente no funcionamento e durabilidade dos carros.

Normalmente, o ano de lançamento de um modelo é o ano de adaptação desse carro específico ao mercado, ou seja, nos anos posteriores é muito comum que as montadoras façam adaptações no projeto do carro em questão e, em casos mais impactantes, até mudanças mais radicais.

Sendo assim, os primeiros compradores são os que alimentam as concessionárias de informações em relação ao funcionamento do carro e, através disso, as montadoras identificam a necessidade ou não de alguma adaptação ou mudança no projeto em si. Quando o consumidor compra sem ter essa consciência ele pode se frustrar, caso tenha problemas com o carro lançado recentemente.

De maneira geral, é fundamental você, consumidor, pesquisar de forma bastante minuciosa sobre o carro que está pensando em comprar. Caso não existam informações suficientes, fique atento, pois esse, provavelmente, é um fator de atenção para evitar essa aquisição.

