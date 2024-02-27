Quando e como fazer a manutenção preventiva do seu carro

Você sabe o que é manutenção preventiva e qual a forma certa de fazer para garantir uma boa vida útil do seu carro e de seus componentes?
É muito comum escutarmos pessoas exaltando seus carros, dizendo que a única coisa que precisam fazer é trocar apenas óleo e filtro. Será que esse tipo de pensamento e atitude estão corretos?
Claramente não, não é correto pensar e agir assim com um carro. Cuidar do carro do jeito correto vai muito além do que apenas trocar óleo do motor e filtros.
Sendo assim vale esclarecer que manutenção preventiva é um conjunto de ações e cuidados adotados antes mesmo que um problema em um equipamento ou máquina aconteça. É a ação de agir antecipadamente, prevenindo e impedindo que falhas aconteçam.
Vale ressaltar que as montadoras têm cronogramas de manutenção preventiva para os carros, cujo objetivo é evitar falhas no desempenho, garantindo que funcionem sempre de acordo com os padrões adequados.
O principal objetivo da manutenção preventiva é garantir o correto funcionamento do carro. Dessa maneira, sempre que checagens e ajustes são feitos, o intuito é ter a certeza de que tudo está funcionando corretamente e de que não há o risco da ocorrência de defeitos de uma hora para outra.
A vantagem desse tipo de manutenção, por ser feita antecipada e periodicamente, possibilita identificar as falhas quando elas ainda estão na fase inicial, evitando que evoluam para algo mais grave. Com isso, fica mais fácil e barato corrigi-las.
As principais vantagens de se fazer a manutenção preventiva do veículo são:
Como proprietário e principal usuário do veículo, existem algumas ações simples que você mesmo pode adotar como prevenção, mas que não eliminam a necessidade de se fazer as manutenções preventivas determinadas pela montadora do veículo. Algumas delas:
Também é preciso se atentar aos sinais que o veículo dá sobre algo que não está com um funcionamento correto. Os mais comuns são:
Sempre que for identificado esses e outros comportamentos anormais no carro, o mais indicado é visitar o mecânico e solucionar o problema imediatamente. Desse modo, você consegue evitar grandes gastos e dores de cabeça.
A manutenção preventiva do carro é uma ação que só traz benefícios. Além de reduzir custos, ela ajuda a conservar melhor o seu bem e a utilizá-lo com muito mais segurança. Além disso mantém seu carro valorizado numa futura venda.
Então, faça desse cuidado um hábito, programando as revisões na concessionária ou na sua oficina de confiança sempre fazendo as revisões impreterivelmente de acordo com as especificações da montadora em questão.