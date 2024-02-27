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Cuidados automotivos

Quando e como fazer a manutenção preventiva do seu carro

Manutenção preventiva é um conjunto de ações e cuidados adotados antes mesmo que um problema em um equipamento ou máquina aconteça

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 01:58

Públicado em 

27 fev 2024 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

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Cuidar do carro do jeito correto vai muito além do que apenas trocar óleo do motor e filtros Crédito: Shutterstock
Você sabe o que é manutenção preventiva e qual a forma certa de fazer para garantir uma boa vida útil do seu carro e de seus componentes?
É muito comum escutarmos pessoas exaltando seus carros, dizendo que a única coisa que precisam fazer é trocar apenas óleo e filtro. Será que esse tipo de pensamento e atitude estão corretos?
Claramente não, não é correto pensar e agir assim com um carro. Cuidar do carro do jeito correto vai muito além do que apenas trocar óleo do motor e filtros.
Sendo assim vale esclarecer que manutenção preventiva é um conjunto de ações e cuidados adotados antes mesmo que um problema em um equipamento ou máquina aconteça. É a ação de agir antecipadamente, prevenindo e impedindo que falhas aconteçam.
Vale ressaltar que as montadoras têm cronogramas de manutenção preventiva para os carros, cujo objetivo é evitar falhas no desempenho, garantindo que funcionem sempre de acordo com os padrões adequados.
O principal objetivo da manutenção preventiva é garantir o correto funcionamento do carro. Dessa maneira, sempre que checagens e ajustes são feitos, o intuito é ter a certeza de que tudo está funcionando corretamente e de que não há o risco da ocorrência de defeitos de uma hora para outra.
A vantagem desse tipo de manutenção, por ser feita antecipada e periodicamente, possibilita identificar as falhas quando elas ainda estão na fase inicial, evitando que evoluam para algo mais grave. Com isso, fica mais fácil e barato corrigi-las.
As principais vantagens de se fazer a manutenção preventiva do veículo são:
  • Fica mais barato cuidar do automóvel.
  • Mais segurança para você e sua família.
  • Evita surpresas desagradáveis.
Como proprietário e principal usuário do veículo, existem algumas ações simples que você mesmo pode adotar como prevenção, mas que não eliminam a necessidade de se fazer as manutenções preventivas determinadas pela montadora do veículo. Algumas delas:
  • Checar o nível de óleo do motor do carro.
  • Fazer a calibragem dos pneus semanalmente.
  • Conferir se as luzes do carro estão todas funcionando.
  • Verificar o estado dos pneus.
  • Conferir o nível de aditivo do radiador e água dos limpadores do para-brisa, entre outras medidas.
Também é preciso se atentar aos sinais que o veículo dá sobre algo que não está com um funcionamento correto. Os mais comuns são:
  • Pedal de freio muito duro ou baixo.
  • Ruídos agudos ao pisar no freio.
  • Motor falhando.
  • Consumo muito alto de combustível.
  • Suspensão batendo.
  • Dificuldade para dar a partida, entre outros.
Sempre que for identificado esses e outros comportamentos anormais no carro, o mais indicado é visitar o mecânico e solucionar o problema imediatamente. Desse modo, você consegue evitar grandes gastos e dores de cabeça.
A manutenção preventiva do carro é uma ação que só traz benefícios. Além de reduzir custos, ela ajuda a conservar melhor o seu bem e a utilizá-lo com muito mais segurança. Além disso mantém seu carro valorizado numa futura venda.
Então, faça desse cuidado um hábito, programando as revisões na concessionária ou na sua oficina de confiança sempre fazendo as revisões impreterivelmente de acordo com as especificações da montadora em questão.

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Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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