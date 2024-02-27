Quando e como fazer a manutenção preventiva do seu carro

Cuidar do carro do jeito correto vai muito além do que apenas trocar óleo do motor e filtros Crédito: Shutterstock

Você sabe o que é manutenção preventiva e qual a forma certa de fazer para garantir uma boa vida útil do seu carro e de seus componentes?

É muito comum escutarmos pessoas exaltando seus carros, dizendo que a única coisa que precisam fazer é trocar apenas óleo e filtro. Será que esse tipo de pensamento e atitude estão corretos?

Claramente não, não é correto pensar e agir assim com um carro. Cuidar do carro do jeito correto vai muito além do que apenas trocar óleo do motor e filtros.

Sendo assim vale esclarecer que manutenção preventiva é um conjunto de ações e cuidados adotados antes mesmo que um problema em um equipamento ou máquina aconteça. É a ação de agir antecipadamente, prevenindo e impedindo que falhas aconteçam.

Vale ressaltar que as montadoras têm cronogramas de manutenção preventiva para os carros, cujo objetivo é evitar falhas no desempenho, garantindo que funcionem sempre de acordo com os padrões adequados.

O principal objetivo da manutenção preventiva é garantir o correto funcionamento do carro. Dessa maneira, sempre que checagens e ajustes são feitos, o intuito é ter a certeza de que tudo está funcionando corretamente e de que não há o risco da ocorrência de defeitos de uma hora para outra.

A vantagem desse tipo de manutenção, por ser feita antecipada e periodicamente, possibilita identificar as falhas quando elas ainda estão na fase inicial, evitando que evoluam para algo mais grave. Com isso, fica mais fácil e barato corrigi-las.

As principais vantagens de se fazer a manutenção preventiva do veículo são:

Fica mais barato cuidar do automóvel.

Mais segurança para você e sua família.

Evita surpresas desagradáveis.

Como proprietário e principal usuário do veículo, existem algumas ações simples que você mesmo pode adotar como prevenção, mas que não eliminam a necessidade de se fazer as manutenções preventivas determinadas pela montadora do veículo. Algumas delas:

Checar o nível de óleo do motor do carro.

Fazer a calibragem dos pneus semanalmente.

Conferir se as luzes do carro estão todas funcionando.

Verificar o estado dos pneus.

Conferir o nível de aditivo do radiador e água dos limpadores do para-brisa, entre outras medidas.

Também é preciso se atentar aos sinais que o veículo dá sobre algo que não está com um funcionamento correto. Os mais comuns são:

Pedal de freio muito duro ou baixo.

Ruídos agudos ao pisar no freio.

Motor falhando.

Consumo muito alto de combustível.

Suspensão batendo.

Dificuldade para dar a partida, entre outros.

Sempre que for identificado esses e outros comportamentos anormais no carro, o mais indicado é visitar o mecânico e solucionar o problema imediatamente. Desse modo, você consegue evitar grandes gastos e dores de cabeça.

A manutenção preventiva do carro é uma ação que só traz benefícios. Além de reduzir custos, ela ajuda a conservar melhor o seu bem e a utilizá-lo com muito mais segurança. Além disso mantém seu carro valorizado numa futura venda.