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Cuidados automotivos

Quatro dicas para não desvalorizar o carro em uma futura venda

Se você está pensando em vender o seu automóvel ou pretende fazer isso em um futuro próximo, é preciso ficar de olho e cuidar do seu veículo para que a desvalorização não seja muito grande

Públicado em 

16 abr 2024 às 17:51
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Veículo limpo, revisões periócidas e cuidado com as rodas são alguns fatores para ficar de olho
Veículo limpo, revisões periócidas e cuidado com as rodas são alguns fatores para ficar de olho Crédito: Shutterstock
Você se preocupa com a desvalorização do carro? Esse aspecto é importante para você ao escolher um modelo para compra? No texto de hoje, vamos conhecer quatro dicas que vão ajudar a manter o seu automóvel mais valorizado quando for vendê-lo. Confira: 

1. Faça revisões periodicamente e do jeito certo

Manter as revisões do carro em dia é uma das melhores maneiras de evitar que o carro desvalorize muito. Por isso, siga o cronograma da montadora, trocando e ajustando tudo o que está previsto no manual e não pule nenhuma das revisões programadas.

2. Mantenha o veículo limpo

Esse fator pode não parecer importante, mas a limpeza do carro faz toda a diferença na valorização. Afinal, é negativamente impactante e anti-higiênico ver um modelo com os bancos sujos, tapetes com terra  e vidros em mau estado. Isso a grande maioria das pessoas concordam.
Dessa forma, higienize o carro com regularidade. Além de manter bancos e tapetes sem manchas e mau cheiro, cuide também da parte externa do veículo com lavagens periódicas.

3. Atenção às rodas e aos pneus

O estado das rodas e dos pneus também gera grande impacto na valorização do veículo. Por isso, certifique-se de que estão com boa aparência e sem riscos ou arranhões, no caso das rodas. Os pneus devem estar devidamente calibrados.
Outro cuidado é um estepe em bom estado. Além de conservar sua segurança enquanto roda com o veículo, isso fará toda a diferença na hora de vender o carro. Também é importante buscar itens de qualidade e de marcas que ofereçam segurança.

4. Cuide bem da pintura 

Cuidar da pintura é outro ponto essencial para minimizar a desvalorização do carro. É indispensável ter atenção a arranhões e fazer enceramentos periódicos no seu veículo. Invista nisso, pelo menos, uma vez por mês para garantir que seu carro esteja protegido da luz solar e de outros fatores ambientais.
Seguindo essas dicas com certeza seu carro será mais valorizado numa venda futura.

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Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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