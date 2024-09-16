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Pré-venda

Carro de 7 lugares: Audi Q7 ganha iluminação personalizável nos faróis

Montadora anunciou visual renovado do modelo, com novas tecnologias, três anos de garantia e preços partindo de R$ 691.990
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2024 às 15:01

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 15:01

Audi Q7 2025
O novo Audi Q7 apresenta um design mais robusto, trazendo a nova linguagem de design da montadora Crédito: Audi/Divulgação
A Audi anunciou a pré-venda do seu modelo de sete lugares, o Q7, que chega ao país com visual renovado, novas tecnologias e faróis HD Matrix LED com laser como farol alto adicional e luzes diurnas digitais com assinaturas luminosas selecionáveis. O modelo está em fase de pré-venda e tem preço inicial sugerido de R$ 691.990.
A linha 2025 do Q7 apresenta um design mais robusto, trazendo a nova linguagem de design da montadora, com aspectos minimalistas, superfícies limpas e um volume amplo. A grade frontal Audi Singleframe, com seu design octogonal, traz detalhes verticais no interior da colmeia. O visual robusto é reforçado pelas novas entradas de ar e molduras repaginadas e integradas à arquitetura renovada do veículo.
Equipam o modelo de série as rodas de 22 polegadas Audi Sport (com acabamento em cinza platina fosco), acabamento exterior em High Gloss (alumínio com itens escurecidos) e três novas cores externas disponíveis: Vermelho Chili, Azul Ascari e Bege Ouro Sakhir. Há ainda as cores Branco Carrara; Azul Waitomo, Branco Geleira, Prata Satélite, Preto Mito, Cinza Daytona; além das opções de customização possíveis por meio do programa Audi Exclusive.
O modelo tem como marco ser o primeiro SUV da montadora, lançado no Salão de Frankfurt, em 2005 (antes, surgiu no Salão de Detroit, em 2003, como carro conceito), e desde o seu lançamento, já foram comercializadas mais de 550 mil unidades no mundo todo.

Novos equipamentos de série

Audi Q7 2025
O modelo ampliou a sua lista de itens de série com equipamentos que antes eram oferecidos somente como opcionais Crédito: Audi/Divulgação
O Audi Q7 tem revestimento interno em materiais nobres que cobrem toda a cabine, das portas e painel dianteiro ao teto e aos revestimentos do piso. O modelo ampliou a sua lista de itens de série com equipamentos que antes eram oferecidos somente como opcionais. Internamente, o modelo ganhou o kit S Line, composto por logotipos S nos bancos, volante, pedaleira em inox, e revestimento do teto na cor preta.
Entre os principais itens de conforto e conveniência, estão ar-condicionado automático de quatro zonas; Auto Hold; Pacote de luz customizável de 30 cores; porta-malas com abertura/fechamento elétrico e sistema hands-free; terceira fileira de assentos que proporcionam sete lugares; teto solar elétrico panorâmico; e volante esportivo em couro, multifuncional com shift-paddles e aquecimento.
O sistema de entretenimento conta com sistema de som Bang & Olufsen 3D com 19 alto falantes e 730 Watts de potência; Audi virtual cockpit, MMI Navegação plus com MMI touch response; Audi Phone Box Light e Audi smartphone interface.
Audi Q7 2025
Equipam o modelo de série as rodas de 22 polegadas Audi Sport com acabamento em cinza platina fosco Crédito: Audi/Divulgação
Os equipamentos opcionais são: eixo traseiro dinâmico; head-up display; Night Vision (Visão noturna); capa do retrovisor em carbono; e faróis digital Matrix HD com luz laser e lavadores de farol.
A depender da posição dos bancos traseiros, o porta-malas oferece um volume total entre 780 litros e 1.908 litros (bancos reclinados). A abertura do porta-malas, por sinal, é automática e pode ser realizada com o movimento dos pés.

Performance e segurança

Os principais itens de tecnologia e segurança incluem:
  • Airbags laterais dianteiros e sistema de airbags de cabeça. 
  • Assistente de troca de faixa e tráfego traseiro e exit warning.
  • Audi pre sense dianteiro e traseiro.
  • Câmera 360° com Park Assist e auxílio de estacionamento.
  • Controle de cruzeiro adaptativo com Active Lane Assist e assistente de emergência.
  • Faróis full LED Matrix.
  • Sistema de assistência elétrica com bateria de 48V – híbrido leve, ou Mild Hybrid Eletric Vehicle, MHEV, na sigla em inglês.
Audi Q7 2025
A depender da posição dos bancos traseiros, o porta-malas oferece um volume total entre 780 litros e 1.908 litros Crédito: Audi/Divulgação
Equipa do SUV de sete lugares o motor 3.0 TFSI V6 com 340 cavalos de potência entre 5.000 rpm e 6.400 rpm, e torque de 500 Nm entre 1.370 rpm e 4.500 rpm. A transmissão Tiptronic possui oito velocidades e há ainda tração integral quattro. A aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em 5,6 segundos e a velocidade máxima é de 210 km/h (limitada eletronicamente).
Com informações da Audi.

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