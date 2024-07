Audi Q3 ganha versão Performance Black Plus; veja preços e equipamentos

Modelo montado no Brasil ganhou diferenciais no visual, como para-choques na cor da carroceria e detalhes em preto brilhante

A versão esportiva Performance Black Plus do Audi Q3 foi lançada nesta segunda-feira (29) pela montadora, com duas opções de carroceria: SUV e sportback. produzida em São José dos Pinhais, no Paraná, a versão é a topo de linha da gama do Q3 e traz novidades no design tanto do lado de fora quanto do lado de dentro do modelo.