Audi inicia pré-venda do novo A5 no Brasil, com preços a partir de R$ 379.990

O Audi A5 inaugura no Brasil a inédita plataforma premium a combustão (PPC) Crédito: TSP

A Audi do Brasil anunciou a abertura da pré-venda do novo Audi A5 para o mercado brasileiro. O modelo, que chega a sua terceira geração, teve ganhos de tamanho, potência e tecnologias embarcadas, além de inaugurar no país a inédita plataforma premium a Combustão (PPC) – que proporciona melhorias na dinâmica de condução.

O sedã médio de luxo substituirá o Audi A4 e chega por aqui em versão única: a A5 Sedan 2.0 TFSI Performance S Edition quattro. O novo A5 já está disponível em pré-venda nas mais de 40 concessionárias da marca em todo o território nacional, por R$ 379.990.

Desempenho

O novo Audi A5 vem equipado com um motor 2.0 turbo FSI, com quatro cilindros em linha, que oferece uma potência de 272 cavalos de 5.000 rpm a 6.500 rpm e um torque máximo de 400 Nm de 1.600 rpm a 4.500 rpm. O motor atua em sincronia com a transmissão S tronic de sete velocidades e a tração quattro com tecnologia Ultra.

A aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em 5,9 segundos, enquanto a velocidade máxima atinge os 210 km/h (limitada eletronicamente).

Visual renovado

O design do novo A5 tem linhas mais fluidas e orgânicas, vincos suaves e superfícies mais amplas e limpas Crédito: Roman Raetzke

Alinhado à nova estética minimalista da Audi, o novo A5 tem um design caracterizado por linhas mais fluidas e orgânicas, vincos suaves e superfícies mais amplas e limpas. Além disso, as proporções internas e externas do modelo aumentaram – em comprimento, largura e distância entre eixos –, tornando a carroceria mais larga e reforçando o visual esportivo.

Na parte dianteira, os faróis foram redesenhados para ficarem mais afilados, com recortes mais suaves na parte externa em direção à caixa de rodas e paralamas. A grade single frame também teve alterações, ficando mais larga e estreita e apresentando um meio em padrão favo de mel tridimensional.

Ao longo do capô, em direção ao parabrisa, o design tem vincos planificados que complementam os vincos suaves que atravessam a lateral em direção à parte traseira. Ele ainda conta com lanternas integradas por uma faixa abaixo do spoiler marcante e acima do compartimento de identificação. As saídas de escapamento retangulares complementam a geometria escultural do veículo.

Já na parte traseira, o novo A5 conta com uma tampa do porta-malas que abre em conjunto com a janela traseira, formando um elemento integrado e que facilita o acesso ao compartimento de bagagens.Além disso, o carro tem rodas Audi Sport de 20 polegadas com cinco braços Falx e pneus 245/35, com detalhes polidos e em cinza acetinado fosco.

Comercializado em versão única no País, o modelo recebe ainda suspensão esportiva S e o kit S line exterior, que agrega: Audi Rings, frisos decorativos dos vidros e componentes de montagem em preto brilhante; maçanetas externas e capa do espelho retrovisor externo em preto brilhante; ponteiras de escapamento cromadas escuras; e retrovisores externos elétricos, que são aquecíveis e rebatíveis, com ambos os lados antiofuscantes automáticos com recurso de memória e projeção de logotipo.

Lista robusta de itens

Na cabine, o novo Audi A5 conta com um painel digital de tela curva com tecnologia OLED de 11,9”, voltado para o painel de instrumentos, e uma tela de 14,5” para a central multimídia. O motorista conta com um volante esportivo em couro de raios duplos, aplanado em cima e embaixo, multifuncional e com paddle shift.

Além disso, o novo Audi A5 traz de série carregamento sem fio; Audi Smartphone Interface, com conexão sem fio; Audi Sound System com 10 alto-falantes e potência de 180W; e Rádio MMI plus com sistema de navegação.

O sedã tem ainda soleiras das portas dianteiras com detalhes em alumínio e iluminadas, superfícies de destaque e botões de controle em preto brilhante, bancos com revestimento de couro e couro estético, acabamento interno em alumínio escovado fosco e elementos – superiores e inferiores – com costura contrastante em couro.

A lista de itens de tecnologia e segurança do modelo incluem: airbags laterais dianteiros, com sistema de airbag para cabeça e airbag central na frente; alerta de saída da faixa (Lane Departure Warning); assistente de frenagem de emergência e assistente de tráfego transversal dianteiro; controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC); detector de atenção e sonolência do motorista; faróis de rodagem diurna com controle automático das luzes e função Coming Home e Leaving Home automática; sistema de estacionamento Plus com indicação de distância; faróis full-LED plus com assistente de luz alta; e lanternas traseiras LED Pro com indicador dinâmico nas setas.

Entre os principais itens de conforto e conveniência, estão apoio lombar de 4 vias com ajustes elétricos; ar-condicionado automático de três zonas; Audi Drive Select; bancos dianteiros esportivos com ajustes elétricos e função memória para o motorista; pacote de luz ambiente plus; sistema start-stop; tampa do porta-malas com abertura e fechamento elétrico; e teto panorâmico de vidro com transparência selecionável.

Dimensões e cores

O novo A5 está disponível em oito cores diferentes e com acabamento preto na parte interna Crédito: Audi/Divulgação

O novo A5 tem 4.829 mm de comprimento, 1.410 mm de altura, 2.892 mm entre eixos, 1.860 mm de largura sem retrovisores e 2.099 mm de largura com retrovisores. No porta-malas, a capacidade é de 445 litros, e no tanque de combustível é de 56 litros.

Em comparação com a geração anterior do Audi A5, o novo A5 aumentou em todas as dimensões: comprimento (+72mm), altura (+24mm), entre eixos (+70mm) e largura com retrovisores (+ 70mm) e sem retrovisores (+13mm).

As opções de cores disponíveis são Branco Arkona (sólida); Azul Ascari, Azul Firmamento, Azul Horizonte, Branco Geleira, Preto Mito, Vermelho Granadina (metálicas); e Cinza Daytona (perolizada). Internamente, o modelo recebe acabamento na tonalidade preta.