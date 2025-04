Mais veloz

Audi abre pré-venda do superesportivo RS 3; veja especificações

Veículo chega com duas versões e preço a partir de R$ 659.990; o RS 3 Sedan acelera de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos e está disponível nas concessionárias da marca

A nova linha RS 3 é equipada com motor 2.5 litros TFSI, turbo, cinco cilindros em linha, com 400 cavalos de potência. (Audi/Divulgação)

A Audi do Brasil anunciou a pré venda do novo Audi RS 3 no país com duas versões: RS 3 Sedan (R$ 659.990) e RS 3 Sedan Track (R$ 714.990). Externamente, o modelo recebeu alterações visuais para tornar o seu design ainda mais esportivo, agregando a nova linguagem visual da marca das quatro argolas, com logotipos em 2D e nomenclatura do modelo sutilmente posicionada na coluna B.

A dianteira possui uma ampla grade frontal single-frame em acabamento preto, além das entradas de ar, com visual que remete à esportividade. Já a traseira conta com difusores de ar nos cantos do para-choque em formato vertical que dialogam com as entradas de ar dianteiras. Duas ponteiras de escapamento em formato oval e com ponteiras pretas são divididas por um refletor vermelho central.

Assim como os faróis dianteiros, as lanternas traseiras também exibem nova disposição interna, com iluminação e piscas dinâmicos, incluindo setas que se iluminam sequencialmente de dentro para fora com as funções de “voltar para casa” e “sair de casa”, incorporando o design progressivo do conjunto ótico traseiro.

Na versão RS 3 Sedan, o modelo ganhou acabamento em preto brilhante nas capas de retrovisores, molduras das portas, saias laterais, aerofólio traseiro, na lâmina acima do difusor e nas amplas entradas de ar dianteira. Na lateral, destaque para as rodas RS de liga-leve e 19 polegadas, na cor prateada, com design de dez raios em formado de "Y", e pneus 265/30 R19 (dianteiros) 245/35 R19 (traseiros), além de pinça de freio pintadas de vermelho.

Já a versão RS 3 Sedan Track tem acabamento em fibra de carbono nas saias laterais, capas dos retrovisores, aerofólio traseiro, na lâmina acima do difusor e nas entradas de ar dianteira. Na lateral, destaque para as rodas RS de liga leve e 19 polegadas, na cor preta, com design de dez raios em formado de "Y" e pneus 265/30 (dianteiros) e 245/35 (traseiros), além de freios de cerâmica com pinças pintadas de azul.

A dianteira do veículo possui uma ampla grade frontal single-frame em acabamento preto, além das entradas de ar, com visual esportivo. (Audi/Divulgação)

Ambas as versões contam de série com teto solar elétrico panorâmico e faróis Matrix LED escurecidos, que oferecem sequenciamento de luz e pisca dinâmicos, além de quatro opções de luzes diurnas que podem ser selecionadas por meio do display MMI no painel central da cabine.

Interior

O volante multifuncional de três raios e base achatada possui botões sensíveis ao toque e logotipo bidimensional. Uma fonte de luz no painel da porta ilumina centenas de losangos de vários tamanhos gravados a laser, dinamicamente ao trancar e destrancar as portas. Os tapetes em veludo preto também são adornados com a inscrição RS.

Já o Audi Virtual Cockpit plus de 12,3 polegadas oferece 4 opções de visualizações, sendo os modos Runway e Conta-Giros exclusivos dos modelos RS. No modo RS Performance, as rotações são visualizadas na ordem inversa, com mais altas em primeiro plano e a marcha lenta em segundo plano. Além disso, no modo RS Individual, o novo conta-giros apresenta com destaque as rotações por minuto no centro do painel de instrumentos, além das informações sobre potência, torque, forças G, aceleração e tempos de volta.

No modo de transmissão manual, o indicador de mudança intermitente específico do RS muda a exibição de rpm de verde para amarelo e para vermelho, no estilo do automobilismo, para indicar o momento ideal da troca de marcha. Além disso, as faixas de temperatura do líquido de arrefecimento, diferencial esportivo, freios, motor e transmissão são mostradas em cores no display de 10,1 polegadas no painel de instrumentos.

A versão RS 3 Sedan oferece bancos dianteiros ajustáveis eletricamente com função de memória para o motorista, e revestimento em microfibra Dinamica®/couro artificial com padrão de losangos e logo RS (Audi Sport).

Por fim, a versão RS 3 Sedan Track oferece bancos dianteiros RS em formato concha em fibra de carbono com ajuste manual, e revestimento em microfibra Dinamica®/couro com padrão de colmeia e logotipo RS (Audi Sport).

Motorização

A traseira do modelo conta com difusores de ar nos cantos do para-choque em formato vertical que dialogam com as entradas de ar dianteiras. (Audi/Divulgação)

A nova linha RS 3 é equipada com motor 2.5 litros TFSI, turbo, cinco cilindros em linha, com 400 cavalos de potência entre 5.600 rpm e 7.000 rpm, e torque máximo de 500 Nm entre 2.250 rpm e 5.600 rpm. A transmissão é automática S tronic de sete velocidades, além da consagrada tração quattro.

A aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em 3,8 segundos, já a velocidade máxima é de 250 km/h (RS 3 Sedan) e 280 km/h (RS 3 Sedan Track). Estão disponíveis os modos de condução Audi Drive Select nas opções Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic, RS Individual, RS Performance e RS Torque Rear.

O controle do flap de escape foi otimizado na faixa entre 2.200 e 3.500 rotações, de modo que os cinco cilindros geram um som consistente e encorpado, de acordo com o modo de condução selecionado, promovendo uma experiência sensorial única. O modelo bateu o recorde em sua categoria no circuito de Nürburgring, na Alemanha.

Pelas mãos do piloto alemão Frank Stippler, o veículo completou o trajeto em 7:33.123 minutos, superando em mais de cinco segundos a marca anterior.

O RS 3 possui ainda conversor de torque com distribuição variável nas rodas traseiras, controle eletrônico de estabilidade e controle binário seletivo das rodas, além de amortecedores adaptativos da suspensão esportiva RS.

As lanternas traseiras exibem nova disposição interna, com iluminação e piscas dinâmicos, incluindo setas que se iluminam sequencialmente de dentro para fora. (Audi/Divulgação)

Esses componentes são relevantes para a dinâmica lateral do veículo e estão conectados ao controle modular de dinâmica de condução, onde ocorre a sincronização de dados.

É possível ativar o modo RS Performance, especialmente desenvolvido para a pista de corrida, de forma rápida, por meio de um botão vermelho decorado com o ícone de uma bandeira quadriculada, ao lado esquerdo do volante. Para acionar o modo RS Individual, basta pressionar o botão vermelho RS, à direita do volante.

Equipamentos

Ambas as versões oferecem uma ampla lista de equipamentos. Entre os itens de tecnologia e segurança estão airbags frontais para motorista e passageiro; airbags laterais dianteiros de cabeça e cortina; assistente de cruzeiro adaptativo com assistente de emergência; câmera traseira com visão surround e controle de cruzeiro adaptativo (ACC).

Além disso, o modelo é equipado com detector de atenção e sonolência do motorista; faróis Matrix LED escurecidos com sequenciamento de luz e pisca dinâmicos; lanterna traseiras LED com iluminação e piscas dinâmicos; head-up display; e sistema de alerta de saída, tráfego traseiro e mudança de faixa.

São itens de conforto e conveniência: sistema de som premium Sonos 3D (680 W); aquecedor dos bancos dianteiros; ar-condicionado automático de 3 zonas; Audi Drive Select com controle de amortecedores DCC; freio de estacionamento eletromecânico com Auto-Hold; keyless entry/go e pacote de luzes ambiente PRO em RGB.

O novo modelo da Audi possui 4.533 mm (comprimento); 1.851 mm (largura, sem retrovisores); 1.984 mm (largura, com retrovisores); 1.393 mm (altura) e 2.631 mm (entre-eixos). (Audi/Divulgação)

O RS 3 conta também com pedaleiras em alumínio; porta-malas com abertura automática via sistema hands-free; sensor de luz e chuva; soleiras das portas com logo RS (Audi Sport); teto moldado em tecido preto; e volante esportivo, de três raios, com emblema RS, parte superior e inferior achatadas, multifuncional, paddle shifts e controles satélites.

Cores e dimensões

O novo modelo da Audi possui 4.533 mm (comprimento); 1.851 mm (largura, sem retrovisores); 1.984 mm (largura, com retrovisores); 1.393 mm (altura) e 2.631 mm (entre-eixos). A capacidade do porta-malas é de 321 litros, e a capacidade do tanque de combustível é de 55 litros. O peso total do veículo é de 1.565 quilos.

Sobre as cores, as duas versões do modelo disponibilizam as opções Branco Arkona e Verde Kyalami (sólidas); Amarelo Píton, Azul Ascari, Cinza Kemora, Preto Mito e Vermelho Progressivo (metálicas); e Cinza Daytona (perolizada).

Internamente, a versão RS 3 Sedan possui revestimento preto sem costura contrastante. Já a versão RS 3 Sedan Track pode ser revestida nas opções preto sem costura contrastante; preto com costura contrastante Verde Micrommata; e preto com costura contrastante vermelho expresso.

Ambas as versões oferecem como opção de customização da cabine os pacote de design interno RS nas cores verde ou vermelho, além das pinturas individuais Audi Exclusive ou as Pinturas com Efeito Fosco Audi exclusive.

*Com informações da Audi.

