Audi A3 chega com mudanças no design, mais torque e mais tecnologia

Novo Audi A3 Sedan já está nas concessionárias Crédito: LeoSposito

O primeiro lançamento da Audi do Brasil em 2025 já está nas concessionárias da marca, com novidades tanto por dentro quanto por fora. O novo Audi A3 Sedan recebeu mudanças no design, adotando a nova linguagem visual global da marca, aprimorou a dinâmica de condução com maior torque, e ampliou a sua lista de equipamentos com itens de tecnologia, conforto e segurança.

O novo sedã compacto premium é oferecido em três versões de acabamento - Advanced, Performance e Performance Black - com preços a partir de R$ 289.990. A empresa, que celebrou seus 30 anos no país em 2024, vê no lançamento um novo começo. "Após um 2024 cheio de novidades, queremos escrever uma nova etapa de nossa história no país, e o novo Audi A3, que já foi produzido localmente e liderou nossas vendas por anos seguidos, representa o primeiro passo desta história que está apenas começando", afirma Gerold Pillekamp, Head de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil.

Mudanças no visual

Interior do modelo também passou por mudanças no visual Crédito: LeoSposito

De visual renovado, o modelo está com uma pegada ainda mais esportiva. Na dianteira, o novo Audi A3 ganhou para-choques com entradas de ar redesenhadas e grade singleframe em colmeia com nova disposição interna. O novo logotipo em 2D no centro da grade dianteira, assim como o nome do veículo gravado na coluna B, está alinhado ao novo padrão visual global da marca das quatro argolas.

Externamente, a versão Advanced conta com kit exterior Advanced, capa do espelho retrovisor externo na cor do veículo, vidros laterais e traseiro com isolante térmico, e espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis e aquecíveis. Essa versão de entrada conta com rodas de liga-leve com 18 polegadas e pneus 225/40 R18. Além disso, a versão conta com nova disposição das luzes dos faróis dianteiros Full LED e seu novo para-choque conta com itens de acabamento em preto fosco granulado, nova barra transversal em prata e novo difusor traseiro.



Já a versão Performance traz kit exterior S Line e nova grade dianteira singleframe em líquido cromado escuro com elementos de design feitos de alumínio em forma de L, com inserções na grade de proteção do radiador. Há ainda frisos decorativos cromados e retrovisores externos elétricos, aquecidos e rebatíveis, com função de descida do retrovisor do passageiro.

Por fim, a versão top de linha Performance Black agrega, além dos itens das outras versões, um acabamento do painel e dos bancos em microfibra, estes com logo S line, pacote de luzes ambiente, algo que é novidade no modelo, rodas de liga leve de 19 polegadas, pneus 235/35 R19 e sistema de som premium, com seis alto-falantes.

No interior do carro, o painel de instrumentos possui acabamento em alumínio escuro e volante esportivo em couro, multifuncional e com shift-paddles. Os assentos são de couro sintético, enquanto o porta-malas conta com abertura automática via sistema hands-free.

Itens tecnológicos inéditos

A nova versão de entrada da linha A3 passa a ser a Advanced, que oferece de série controle de cruzeiro adaptativo (ACC), equipamento que no modelo anterior era opcional. A versão também ganhou sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com park assist e o pacote de assistência lateral com aviso de saída de faixa (detector de ponto cego) e tráfego cruzado traseiro, algo que ainda não existia na linha A3.

Entre os principais itens de tecnologia e segurança dessa versão estão os airbags laterais dianteiros, de cabeça e cortina, detector de atenção e sonolência do motorista e faróis e lanternas traseiras com indicador dinâmico nas setas. Os itens de conforto e conveniência contemplam, entre outros, ar-condicionado automático, Audi Drive Select, pacote de luzes ambiente em LED e sensores de luz e chuva.

O lançamento também conta com itens de infoentretenimento que estão no Audi Virtual Cockpit, que possui tela de 10,25 polegadas, rádio MMI Plus touch e interface compatível com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay.

A versão Performance, que é a intermediária, conta também com aquecedor de banco dianteiro, ar-condicionado automático de três zonas, bancos dianteiros eletricamente ajustáveis e navegador MMI Plus com 10,1 polegadas e conexão wireless. O sistema de som conta ainda com dez alto-falantes, Audi Virtual Cockpit Plus com tela de 12,3 polegadas e sistema de direção dinâmica progressiva.

Desempenho ágil

Novo motor conta com melhorias no torque Crédito: LeoSposito

Sob o capô, o modelo possui motorização única para as três versões, mantendo o motor 2.0 TFSI, que desenvolve 204 cavalos de potência entre 4.500 rpm e 6.000 rpm. A novidade está no torque, que passou para 320 Nm, um aumento de 20 Nm em relação ao modelo anterior, entre 1.600 rpm e 4.400 rpm.

A transmissão automática S tronic é de sete velocidades e o modelo oferece uma performance esportiva com aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 7,4 segundos. A velocidade máxima é de 210 km/h, limitada eletronicamente.

Dimensões e Cores

Cor metálica vermelho progressivo é novidade Crédito: LeoSposito

Em relação às dimensões, o modelo possui 4.504 mm de comprimento, 1.984 mm de largura (com os retrovisores), 1.442 mm de altura e 2.634 mm de entre-eixos. O porta-malas acomoda 425 litros, e a capacidade do tanque de combustível é de 50 litros.

Na versão Advanced, as opções de cores externas são: Branco Arkona e Preto Brilhante (sólidas); Azul Navarra, Branco Geleira, Cinza Manhattan, Preto Mito (metálicas). São novidades as cores as cores Verde Distrito e Vermelho Progressivo (metálicas); e Cinza Flecha (perolizada). Internamente, a cabine pode receber revestimento nas tonalidades Bege, Marrom ou Preto.

A versão Performance tem como opções as cores Branco Arkona (sólida); Amarelo Piton, Azul Ascari, Azul Navarra, Branco Geleira, Preto Mito, Verde Distrito, Vermelho Progressivo (metálicas); e Cinza Daytona (perolizada). No interior, é ofertada a opção única de cor preta.