Com apenas 10 unidades no Brasil, Audi confirma chegada do superesportivo RS 6 Avant GT

O novo modelo chega em edição limitada de 660 unidades em todo o mundo; superesportivo tem fibra de carbono em elementos espalhados por toda a carroceria

No total, o modelo desenvolve 630 cavalos de potência e 830 Nm de torque máximo . (Audi/Divulgação)

Após o lançamento do RS 3, a Audi do Brasil acaba de anunciar o superesportivo RS 6 Avant GT. A edição é limitada a 660 unidades do modelo em todo o mundo, com 10 unidades voltadas ao Brasil e oferece um visual inédito, com o uso de fibra de carbono em elementos espalhados por toda a carroceria.

Design

A dianteira do modelo conta com a grade frontal singleframe e as entradas de ar em acabamento preto brilhante, formando uma peça uniforme que faz o veículo parecer ainda mais baixo e largo. Lâminas verticais e colmeia no para-choque, assim como o capô fabricado em fibra de carbono com acabamento exclusivo, completam o visual dianteiro.

Na lateral, saídas de ar posicionadas atrás das rodas de 22 polegadas de seis raios reduzem a pressão do ar no arco da roda e melhoram o resfriamento do freio. Assim como o capô, os para-lamas também são feitos inteiramente de fibra de carbono, pela primeira vez na história da marca das quatro argolas. Inserções nas saias laterais e capas de espelhos retrovisores em carbono brilhante completam o perfil dessa máquina sobre rodas.

Na traseira, inserções na tampa do porta-malas, nomenclatura, logotipo e difusores em preto brilhante com refletor centralizado verticalmente faz o carro parecer ainda mais largo. Acima do vidro traseiro, destaque para a asa dupla inspirada no automobilismo.

O conjunto mecânico garante ao modelo a aceleração de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos. (Audi/Divulgação)

Os trilhos do teto foram removidos para criar uma silhueta ainda mais plana e esportiva. Além disso, há freios de cerâmica com pinças de freio vermelhas como item de série.

A carroceria do modelo recebe uma combinação de cores: a tonalidade externa em Arkona White é acompanhada de inserções nas tradicionais cores Audi Sport - preto, cinza e vermelho - e rodas especiais na cor branco brilhante desenhadas para esta versão.

Cockpit

O RS 6 Avant GT sai da linha de produção com o pacote de design RS plus como padrão. A cabine tem o preto como tonalidade predominante, realçada por detalhes como as costuras aparentes em colorações complementares como vermelho e cobre, além das combinações de materiais e texturas para reforçar ainda mais a sofisticação a bordo. Além disso, o modelo oferece teto solar panorâmico que amplia a luminosidade na cabine.

Os novos bancos tipo concha RS oferecem a combinação de couro dinâmica e costura em favo de mel com costura aparente em tonalidade cobre. Os cintos de segurança possuem cor vermelho carmesim, e como destaque, o console central apresenta o número de série do carro limitado a 660 unidades.

A cabine tem o preto como tonalidade predominante, realçada por detalhes como as costuras aparentes. (Audi/Divulgação)

Incluído pela primeira vez no mercado brasileiro nessa geração do modelo, o novo Audi RS 6 Avant GT é equipado com o inédito sistema de som Bang&Olufsen 3D ADVANCED, com dois auto-falantes direcionais e motorizados no painel frontal e 19 auto-falantes com imãs de Neodymium High-quality.

Motorização

O novo RS 6 Avant GT é equipado com o motor 4.0 TFSI biturbo, V8. No total, o modelo desenvolve 630 cavalos de potência e 830 Nm de torque máximo. A potência é fornecida à tração integral permanente quattro por meio da caixa de câmbio Tiptronic padrão de oito velocidades com tempos de troca otimizados.

O conjunto mecânico garante ao modelo a aceleração de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos. Já a aceleração de 0 a 200 km/h ocorre em 11,5 segundos. A velocidade máxima padrão é de 305 km/h.

A edição é limitada a 660 unidades do modelo em todo o mundo, com 10 unidades voltadas ao Brasil . (Audi/Divulgação)

Assim como o RS 6 Avant Performance, o RS 6 Avant GT usa a versão mais recente do diferencial central de bloqueio. Ele distribui a potência do motor para o eixo dianteiro e traseiro na proporção de 40:60. Se ocorrer deslizamento, mais torque de transmissão é aplicado automaticamente ao eixo com melhor tração - até 70% pode fluir para o eixo dianteiro e até 85% para o eixo traseiro.

Diferencial na fabricação

O modelo não é totalmente montado na linha de produção da marca na cidade de Neckarsulm, na Alemanha. Após as etapas de construção da carroceria e oficina de pintura, as 660 unidades da série especial serão encaminhadas para outra linha de montagem perto dali, em Böllinger Höfe, onde os e-tron GT quattro e RS e-tron GT são fabricados em pequenos lotes de produção.

Cada veículo passa um dia inteiro por lá, e todos os elementos exclusivos do modelo são instalados manualmente, incluindo o capô, para-lamas, painéis laterais, asa dupla, para-lamas dianteiros e traseiros, e a suspensão ajustável.

Vale destacar que a produção em Böllinger Höfe é neutra em carbono líquido. Para atingir isso, a Audi usa eletricidade verde e calor de fontes renováveis. Segundo a empresa, as emissões de CO² que ainda não podem ser evitadas por meio de fontes de energia renováveis ​​são compensadas usando créditos de carbono de projetos ambientais certificados.

*Com informações da Audi.

