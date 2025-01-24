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Híbrido e off-road

Loja no ES já está com um GWM Tank 300 de demonstração antes do lançamento

O modelo off-road da montadora chinesa aportou no país na última semana; apesar de não ter sido lançado, carro já está exposto em concessionária

Públicado em 

24 jan 2025 às 16:54
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

GWM Tank 300
O Tank 300 da GWM está exposto em concessionária da marca no ES Crédito: Divulgação
Mesmo sem uma data certa de lançamento (expectativa que seja em abril), um dos próximos carros da GWM a chegar ao país será o Tank 300, um veículo robusto com foco no off-road, principalmente por conta do seu visual mais quadrado e parrudo, que lembra muito modelos como o Jeep Wrangler e o Land Rover Defender.
Mas antes mesmo do anúncio de seu lançamento, o modelo já aportou no Brasil, com algumas fotos do seu desembarque circulando pelos canais especializados. No entanto, o carro já está circulando, pelo menos no Espírito Santo.
A concessionária GW Lider está com o modelo sendo exibido em suas lojas, em uma espécie de “exposição itinerante”. Nesta sexta-feira (24) e sábado (25), o carro está na loja em Vitória, mas depois, ele segue para Linhares. Anteriormente, estava em Cachoeiro.
O off-road de luxo combina um estilo clássico com capacidades técnicas projetadas para terrenos desafiadores. A versão apresentada no Brasil é estrutural, e não a configuração final prevista para lançamento ainda este ano, que deverá ser um modelo híbrido HEV produzido em Iracemápolis (SP).

Especificações

GWM Tank 300
Modelo ainda não foi lançado oficialmente no Brasil Crédito: Divulgação
O GWM Tank 300 tem 4,76m de comprimento, 1,93m de largura, 1,90m de altura e 2,75m de entre-eixos e deve competir com modelos desse porte, como o Jeep Wrangler e o Land Rover Defender. Um dos diferenciais deve ser no preço.
A expectativa é que o modelo tenha um valor estimado de R$ 350 mil a R$ 460 mil. A título de comparação, o Jeep Wrangler tem preços partindo de R$ 499.990 e o Land Rover Defender, parte de R$ R$ 786.381 para a versão Defender 90 X-Dynamic HSE.
Ainda sobre as configurações do caro, a motorização será híbrida, e a expectativa é que ele traga um motor turbo 2.0 de cerca de 245 cv e 38,7 kgfm de torque aliado ao sistema híbrido plug-in, chegando a uma potência combinada de 408 cv e torque de 76,5 kgfm. Tudo isso aliado a um câmbio automático de nove marchas e tração nos quatro eixos com reduzida.

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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