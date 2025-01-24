Loja no ES já está com um GWM Tank 300 de demonstração antes do lançamento

O Tank 300 da GWM está exposto em concessionária da marca no ES Crédito: Divulgação

Mesmo sem uma data certa de lançamento (expectativa que seja em abril), um dos próximos carros da GWM a chegar ao país será o Tank 300, um veículo robusto com foco no off-road, principalmente por conta do seu visual mais quadrado e parrudo, que lembra muito modelos como o Jeep Wrangler e o Land Rover Defender.

Mas antes mesmo do anúncio de seu lançamento, o modelo já aportou no Brasil, com algumas fotos do seu desembarque circulando pelos canais especializados. No entanto, o carro já está circulando, pelo menos no Espírito Santo.

A concessionária GW Lider está com o modelo sendo exibido em suas lojas, em uma espécie de “exposição itinerante”. Nesta sexta-feira (24) e sábado (25), o carro está na loja em Vitória, mas depois, ele segue para Linhares. Anteriormente, estava em Cachoeiro.

O off-road de luxo combina um estilo clássico com capacidades técnicas projetadas para terrenos desafiadores. A versão apresentada no Brasil é estrutural, e não a configuração final prevista para lançamento ainda este ano, que deverá ser um modelo híbrido HEV produzido em Iracemápolis (SP).

Especificações

Modelo ainda não foi lançado oficialmente no Brasil Crédito: Divulgação

O GWM Tank 300 tem 4,76m de comprimento, 1,93m de largura, 1,90m de altura e 2,75m de entre-eixos e deve competir com modelos desse porte, como o Jeep Wrangler e o Land Rover Defender. Um dos diferenciais deve ser no preço.

A expectativa é que o modelo tenha um valor estimado de R$ 350 mil a R$ 460 mil. A título de comparação, o Jeep Wrangler tem preços partindo de R$ 499.990 e o Land Rover Defender, parte de R$ R$ 786.381 para a versão Defender 90 X-Dynamic HSE.