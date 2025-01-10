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Balanço de 2024

ES tem maior crescimento de vendas de carros seminovos e usados do Sudeste

Estado teve a maior evolução de vendas do segmento no ano passado, com aumento de 15,2% em relação aos 12 meses de 2023; veja os modelos mais vendidos

Públicado em 

10 jan 2025 às 12:04
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Raramente você conseguirá vender um carro comprado pelo mesmo preço pago na compra.
Estado teve um percentual maior de vendas de carros com mais de 13 anos Crédito: Shutterstock
A venda de carros usados e seminovos em 2024 registrou um recorde de crescimento, segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), com 15.777.594 de unidades, melhor número da série histórica registrada desde 2011. No acumulado do ano, as vendas em 2024 foram 9,2% maiores que 2023.
Dentro desse cenário, o Espírito Santo também se destacou, com o maior crescimento da Região Sudeste nos 12 meses de 2024. O Estado registrou uma alta de 15,2% nas vendas em comparação a 2023, sendo que o segundo colocado é o Estado de São Paulo, com 9,8% de crescimento nas vendas, seguido por Rio de Janeiro (8,9%) e Minas Gerais (5,9%). Ao todo, foram 396.152 unidades comercializadas no período somente no Espírito Santo.
Por outro lado, o Estado, assim como registrado no país, teve um percentual maior de vendas de carros com mais de 13 anos (21,6%), seguido dos modelos seminovos, com até três anos de uso (19%), em terceiro, os veículos de 4 a 8 anos (11,3%) e, por fim, os modelos de 9 a 12 anos (9,4%).
Veja o ranking dos mais vendidos no ES em dezembro:

Financiamento de veículos cresce 20,4%

Outro setor que registrou crescimento foi o de financiamentos, em 2024. De acordo com dados da B3, as vendas financiadas de veículos totalizaram 7,2 milhões de unidades no ano passado, com alta de 20,4% em relação a 2023. Isso corresponde a 1,22 milhão de unidades, entre novas e usadas, incluindo autos leves, pesados e motos em todo o país. No segmento de autos e comerciais leves, os financiamentos avançaram 19% no ano passado, frente a 2023. 

Na mesma base comparativa, houve crescimento de 13,8% nas operações envolvendo veículos pesados e 25% nas de motos. “Fatores econômicos, como o aquecimento das vendas de veículos no varejo, bom desempenho do mercado de trabalho, aumento na concessão de crédito – especialmente com garantia – e indicadores de inadimplência estáveis contribuíram para a evolução do setor no ano passado”, afirma Gustavo de Oliveira Ferro, gerente de Planejamento e Inteligência de Mercado na B3.

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Importações da China predominaram no mercado brasileiro em 2024 Crédito: Shutterstock
Com relação às importações, 2024 fechou com a consolidação da China como principal fornecedora. O país asiático encerrou o ano com 40% de participação entre os cinco maiores exportadores de veículos para o Brasil. Já o mercado argentino segue dependente das exportações brasileiras, com 50% de share.
Por outro lado, segundo o relatório Radar Autos, do Data OLX Autos, a expectativa é que esses números possam ficar diferentes em 2025. Primeiro por conta da melhora da economia argentina, ampliando as importações para aquele país. Segundo, com o início das operações das BYD e GWM no Brasil, que pode reduzir as importações de veículos eletrificados da China.
Os dados divulgados ainda apontam o bom desempenho do setor automotivo em 2024 e preveem um cenário mais desafiador para 2025, já que as projeções de mercado apontam que a atividade econômica deve desacelerar e a taxa Selic pode chegar a 14%. Isso pode impactar as vendas de veículos novos, que têm uma dependência maior do financiamento. Segundo o estudo, em 2024, o percentual de vendas financiadas foi de 54% para novos e 30% para usados.

Vendas do Mustang elétrico ultrapassam as do modelo a combustão

O Ford Mustang Mach-E, versão 100% elétrica do superesportivo da montadora americana, registrou um aumento de 27% comparado ao modelo a combustão, que caiu 9,5% nas vendas no último ano. Segundo levantamento da Automotive News Research & Data Center, enquanto o Mach-E vendeu 51.745 unidades, o Mustang térmico teve 44.003 unidades vendidas, uma diferença de quase 8 mil carros. Esta é a primeira vez que o modelo elétrico, lançado em 2020, ultrapassa as vendas da versão clássica do carro.

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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