ES tem maior crescimento de vendas de carros seminovos e usados do Sudeste

Outro setor que registrou crescimento foi o de financiamentos, em 2024. De acordo com dados da B3, as vendas financiadas de veículos totalizaram 7,2 milhões de unidades no ano passado, com alta de 20,4% em relação a 2023. Isso corresponde a 1,22 milhão de unidades, entre novas e usadas, incluindo autos leves, pesados e motos em todo o país. No segmento de autos e comerciais leves, os financiamentos avançaram 19% no ano passado, frente a 2023.

Na mesma base comparativa, houve crescimento de 13,8% nas operações envolvendo veículos pesados e 25% nas de motos. “Fatores econômicos, como o aquecimento das vendas de veículos no varejo, bom desempenho do mercado de trabalho, aumento na concessão de crédito – especialmente com garantia – e indicadores de inadimplência estáveis contribuíram para a evolução do setor no ano passado”, afirma Gustavo de Oliveira Ferro, gerente de Planejamento e Inteligência de Mercado na B3.