ES tem maior crescimento de vendas de carros seminovos e usados do Sudeste

Financiamento de veículos cresce 20,4%
Outro setor que registrou crescimento foi o de financiamentos, em 2024. De acordo com dados da B3, as vendas financiadas de veículos totalizaram 7,2 milhões de unidades no ano passado, com alta de 20,4% em relação a 2023. Isso corresponde a 1,22 milhão de unidades, entre novas e usadas, incluindo autos leves, pesados e motos em todo o país. No segmento de autos e comerciais leves, os financiamentos avançaram 19% no ano passado, frente a 2023.
Na mesma base comparativa, houve crescimento de 13,8% nas operações envolvendo veículos pesados e 25% nas de motos. “Fatores econômicos, como o aquecimento das vendas de veículos no varejo, bom desempenho do mercado de trabalho, aumento na concessão de crédito – especialmente com garantia – e indicadores de inadimplência estáveis contribuíram para a evolução do setor no ano passado”, afirma Gustavo de Oliveira Ferro, gerente de Planejamento e Inteligência de Mercado na B3.
Vendas do Mustang elétrico ultrapassam as do modelo a combustão
O Ford Mustang Mach-E, versão 100% elétrica do superesportivo da montadora americana, registrou um aumento de 27% comparado ao modelo a combustão, que caiu 9,5% nas vendas no último ano. Segundo levantamento da Automotive News Research & Data Center, enquanto o Mach-E vendeu 51.745 unidades, o Mustang térmico teve 44.003 unidades vendidas, uma diferença de quase 8 mil carros. Esta é a primeira vez que o modelo elétrico, lançado em 2020, ultrapassa as vendas da versão clássica do carro.