Grupo automotivo capixaba investe R$ 1,5 milhão em primeira unidade em MG

Depois de 50 anos investindo no mercado automotivo do Espírito Santo, é a vez do grupo capixaba Contauto ir em busca de novos mercados, começando por Minas Gerais. O grupo prepara a inauguração da sua primeira unidade da Contauto Foton em terras mineiras, em um investimento de R$ 1,5 milhão.
Inaugurada em Belo Horizonte, a loja tem uma área total de quase 5 mil metros quadrados e foi completamente adequada aos padrões internacionais da marca chinesa de caminhões Foton
, cujo portfólio é bastante variado.
Ao todo, a fabricante oferece 18 modelos de veículos, disponíveis em versões e tamanhos diferentes. São modelos comerciais, ônibus e utilitários de vários portes e para diferentes tipos de aplicações, bem como caminhões de todas as categorias e picapes. Além disso, a empresa produz uma variada oferta de veículos elétricos.
“Chegamos ao mercado de Minas com a chancela de uma marca que tem crescido nos últimos anos, que é a Foton. A marca chinesa quer conquistar até 10% de participação do mercado brasileiro de caminhões em cinco anos”, conta o diretor do Grupo Contauto, Apolo Rizk.
O objetivo do grupo é se inserir no aquecido mercado automotivo mineiro. Cerca de 600 empresas estão instaladas em Minas Gerais e geram mais de 53 mil empregos, com uma massa salarial anual que chega a R$ 2,3 bilhões por ano. A participação do Estado no Brasil em relação ao número de empresas é 10%, empregos, 12,6%, e massa salarial, 10,7%, segundo a Federação das Indústrias de Minas Gerais.
Ele ganhou novo design, com mudanças externas e também novos recursos de segurança, como suspensão traseira independente, seis airbags, detector de ponto cego, monitoramento de pressão dos pneus, assistente de partida em rampa, aviso de tráfego cruzado e câmera integrada. Os preços partem de R$ 189.990.
Neste sábado, 7, a Vitória Motors Jeep realiza o “Jeep Nature Expedições”, voltado para clientes e convidados que vão participar de um passeio com trilhas projetadas para veículos da marca, passando por Itapuera da Barra, Ponta da Fruta e Barra do Jucu, em Vila Velha.
O evento começará às 9h e tem como ponto de encontro a concessionária da avenida Leitão da Silva, onde os convidados serão recepcionados com um café da manhã. Após a jornada off-road, haverá um momento para os participantes compartilharem suas experiências.
Simultaneamente, será realizado um evento de showroom com ofertas comerciais da Jeep, que incluem: taxa zero em até 36 parcelas*, desconto de até R$ 50 mil, avaliação superior do seu veículo usado (até 110% da tabela Fipe), unidades disponíveis para entrega imediata e emplacamento gratuito. As condições estão sujeitas a regulamento.