Grupo automotivo capixaba investe R$ 1,5 milhão em primeira unidade em MG

A Kurumá está inserida no novo programa de garantia da marca, o Toyota 10. Trata-se de uma iniciativa que oferece garantia de 10 anos para o modelo Hilux e SW4 2025. O programa permite ao cliente, sem custo adicional, a cobertura de até 10 anos com revisões realizadas nas redes autorizadas da marca.

Os modelos Hilux e SW4, a partir do ano/modelo 2020/2020 também estão contemplados no Toyota 10. Nesse caso, os clientes terão acesso a uma garantia de cinco anos, válida a partir do momento que o veículo 0 km é entregue ao primeiro proprietário, além de um adicional de 60 meses de extensão. Para ativar essa extensão, é necessário que o veículo passe por uma inspeção prévia e que todas as revisões periódicas tenham sido realizadas em uma concessionária autorizada Toyota.