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Caminhões

Grupo automotivo capixaba investe R$ 1,5 milhão em primeira unidade em MG

Com uma área tem quase 5 mil metros quadrados, revenda foi toda adequada aos padrões internacionais da marca

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 15:16

Públicado em 

05 dez 2024 às 15:16
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Contauto Foton de Belo Horizonte
Loja da marca Foton vai ficar localizada em Belo Horizonte Crédito: Divulgação
Depois de 50 anos investindo no mercado automotivo do Espírito Santo, é a vez do grupo capixaba Contauto ir em busca de novos mercados, começando por Minas Gerais. O grupo prepara a inauguração da sua primeira unidade da Contauto Foton em terras mineiras, em um investimento de R$ 1,5 milhão.
Inaugurada em Belo Horizonte, a loja tem uma área total de quase 5 mil metros quadrados e foi completamente adequada aos padrões internacionais da marca chinesa de caminhões Foton, cujo portfólio é bastante variado.
Ao todo, a fabricante oferece 18 modelos de veículos, disponíveis em versões e tamanhos diferentes. São modelos comerciais, ônibus e utilitários de vários portes e para diferentes tipos de aplicações, bem como caminhões de todas as categorias e picapes. Além disso, a empresa produz uma variada oferta de veículos elétricos.
“Chegamos ao mercado de Minas com a chancela de uma marca que tem crescido nos últimos anos, que é a Foton. A marca chinesa quer conquistar até 10% de participação do mercado brasileiro de caminhões em cinco anos”, conta o diretor do Grupo Contauto, Apolo Rizk.
O objetivo do grupo é se inserir no aquecido mercado automotivo mineiro. Cerca de 600 empresas estão instaladas em Minas Gerais e geram mais de 53 mil empregos, com uma massa salarial anual que chega a R$ 2,3 bilhões por ano. A participação do Estado no Brasil em relação ao número de empresas é 10%, empregos, 12,6%, e massa salarial, 10,7%, segundo a Federação das Indústrias de Minas Gerais.

Grupo Águia Branca lança marca de corretora de seguros

O Grupo Águia Branca vai lançar a sua marca de corretora de seguros. Programado para janeiro, o lançamento contará com uma equipe de especialistas e os atendimentos serão realizados junto às concessionárias do grupo no Espírito Santo, Minas Gerais, Brasília e Goiânia, sendo elas: Kurumá, Vitória Motors, Águia Branca Seminovos, Osaka (MG) e Kyoto (BSB).

Novo Hyundai Tucson chega à Tai Motors

Hyundai Tucson 2025 Brasil
Tucson ganha nova grade frontal cromada e um desenho modernizado dos faróis principais em LED Crédito: Hundai/Divulgação
O novo Hyundai Tucson, que teve sua volta ao Brasil anunciada pela montadora no final de novembro, já está disponível nas revendas Tai Motors. O modelo, que está entre os 10 carros mais vendidos no mundo, traz motor 1.6 Turbo GDI de 177 cv, câmbio automatizado de seis marchas e porta-malas de 513 litros.
Ele ganhou novo design, com mudanças externas e também novos recursos de segurança, como suspensão traseira independente, seis airbags, detector de ponto cego, monitoramento de pressão dos pneus, assistente de partida em rampa, aviso de tráfego cruzado e câmera integrada. Os preços partem de R$ 189.990.

Kurumá entra para o programa Toyota 10

A Kurumá está inserida no novo programa de garantia da marca, o Toyota 10. Trata-se de uma iniciativa que oferece garantia de 10 anos para o modelo Hilux e SW4 2025. O programa permite ao cliente, sem custo adicional, a cobertura de até 10 anos com revisões realizadas nas redes autorizadas da marca. 

 Os modelos Hilux e SW4, a partir do ano/modelo 2020/2020 também estão contemplados no Toyota 10. Nesse caso, os clientes terão acesso a uma garantia de cinco anos, válida a partir do momento que o veículo 0 km é entregue ao primeiro proprietário, além de um adicional de 60 meses de extensão. Para ativar essa extensão, é necessário que o veículo passe por uma inspeção prévia e que todas as revisões periódicas tenham sido realizadas em uma concessionária autorizada Toyota.

Jeep Nature chega a Vitória

Novos Jeep Wrangler e Gladiator Rubicon têm a badge Trailrated, que reconhece a capacidade off-road do veículo
Passeio vai contar com trilhas projetadas para os veículos da marca Jeep  Crédito: Jeep/Divulgação
Neste sábado, 7, a Vitória Motors Jeep realiza o “Jeep Nature Expedições”, voltado para clientes e convidados que vão participar de um passeio com trilhas projetadas para veículos da marca, passando por Itapuera da Barra, Ponta da Fruta e Barra do Jucu, em Vila Velha.
O evento começará às 9h e tem como ponto de encontro a concessionária da avenida Leitão da Silva, onde os convidados serão recepcionados com um café da manhã. Após a jornada off-road, haverá um momento para os participantes compartilharem suas experiências.
Simultaneamente, será realizado um evento de showroom com ofertas comerciais da Jeep, que incluem: taxa zero em até 36 parcelas*, desconto de até R$ 50 mil, avaliação superior do seu veículo usado (até 110% da tabela Fipe), unidades disponíveis para entrega imediata e emplacamento gratuito. As condições estão sujeitas a regulamento.

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Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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