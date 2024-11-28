Corolla e Gol dominam a procura por carros usados no ES em plataforma de vendas

Outro portal de compra e venda de automóveis, o Mobiauto, também divulgou um estudo, mas este nacional, voltado para o índice de desvalorização de seminovos dos dois modelos de carro zero quilômetro mais baratos atualmente no mercado: o Renault Kwid e o Fiat Mobi. Na pesquisa, a desvalorização chega a até 12,7% no caso da versão elétrica do Kwid, a E-Tech (o subcompacto da Fiat só tem versão a combustão).

A desvalorização média do Fiat Mobi seminovo foi de -9,5%, enquanto o Renault Kwid seminovo sofreu depreciação média de -7,67% (considerando carros de ano-modelo 2023). No caso das versões de entrada, a desvalorização do Fiat Mobi Like 2023 ficou em -9,34%, enquanto o Renault Kwid Zen 2023 foi de -3,76%. Já as versões topo de linha, o Renault Kwid Outsider 2023 sofreu depreciação (-3,58%) um pouco maior que a do Fiat Mobi Trekking 2023 (-2,73%).