Corolla e Gol dominam a procura por carros usados no ES em plataforma de vendas

O Toyota Corolla
é o modelo de carro usado mais procurado nos primeiros nove meses do ano, no Espírito Santo, na plataforma de compra e vendas OLX. Segundo a empresa, o modelo registrou 5,6% de share e variação de 58% em relação ao mesmo período do ano passado. O segundo lugar ficou para o Volkswagen Gol, com 4,5% das vendas e variação de 48%.
Ainda na lista de mais procurados pela OLX, está outro sedã japonês, o Honda Civic
, com 3,7% de participação de mercado, alcançando o mesmo crescimento de 48%. Os carros das montadoras do país do sol nascente dominam o top 5, com a Toyota Hilux
e,m quarto lugar, com 2,7% de participação. A picape é o modelo que registrou a maior variação, de 81%.
Em quinto e sexto lugares estão dois modelos clássicos da Fiat: a Strada
e o Uno (que, assim como o Gol, está fora de fabricação)
, com share de 2,6% e 2,4% respectivamente. O top 10 de carros usados mais procurados no Estado é composto ainda por Fiat Palio, Chevrolet Onix, Hyundai HB20 e Chevrolet S10.
Por outro lado, a Renault levou o “troféu” de Carro do Ano 2025, divulgado nesta terça (26), pela Revista Autoesporte. O grande vencedor foi o seu SUV compacto, o Kardian, lançado no início do ano
. Esta é a primeira vez que a Renault (e uma fabricante francesa) vence o prêmio.
“Estamos extremamente honrados e orgulhosos por ver o Renault Kardian ser eleito o Carro do Ano 2025 pelo AutoEsporte. O Kardian representa uma nova era para a marca, trazendo não apenas tecnologia de ponta, mas também um design arrojado, uma experiência de direção única e, é claro, um preço extremamente atrativo, com versões a partir de R$ 99.990”, afirma o diretor Comercial da Orvel Renault do Espírito Santo, Para Bruno Fortes.
A Renault também recebeu o prêmio da categoria de Motor do Ano Combustão pelo propulsor TCe 1.0 turboflex de três cilindros e injeção direta de combustível que equipa o compacto. O conjunto é capaz de desenvolver 125 cv de potência e chegar até 172 km/h.
Com o nome de Honda Dream, a loja será mais uma a integrar o cast da Moto Vena, que representa a bandeira de motocicletas Honda desde 1987 e, atualmente, possui seis lojas na Grande Vitória e interior do Estado. Além de um atendimento diferenciado, a nova loja contará com uma butique com produtos originais da marca.
“É crescente a demanda e a ampliação do segmento de alta cilindrada. Nosso objetivo é consolidar, cada vez mais, a venda com qualidade e disponibilizar uma estrutura única e exclusiva, além de prestar um atendimento diferenciado em todos os sentidos”, observa o diretor da Moto Vena, Gabriel Rizk.