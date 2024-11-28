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Corolla e Gol dominam a procura por carros usados no ES em plataforma de vendas

Lista tem ainda Toyota Hilux, que cresceu a procura em 81% com relação ao mesmo período do ano passado

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 10:00

Públicado em 

28 nov 2024 às 10:00
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Corolla e Gol são os carros mais procurados em plataforma
Os dois modelos estão em primeiro e segundo lugar entre os usados mais buscados em site de compra e venda de carros  Crédito: Montagem Estúdio Gazeta
Toyota Corolla é o modelo de carro usado mais procurado nos primeiros nove meses do ano, no Espírito Santo, na plataforma de compra e vendas OLX. Segundo a empresa, o modelo registrou 5,6% de share e variação de 58% em relação ao mesmo período do ano passado. O segundo lugar ficou para o Volkswagen Gol, com 4,5% das vendas e variação de 48%.
Enquanto o hatch da montadora alemã saiu de linha, dando espaço para o Polo, no mercado de novos, o sedã da japonesa é hoje o 7° carro zero mais vendido no Estado, segundo dados do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives): foram 1.079 unidades vendidas até outubro.
Ainda na lista de mais procurados pela OLX, está outro sedã japonês, o Honda Civic, com 3,7% de participação de mercado, alcançando o mesmo crescimento de 48%. Os carros das montadoras do país do sol nascente dominam o top 5, com a Toyota Hilux e,m quarto lugar, com 2,7% de participação. A picape é o modelo que registrou a maior variação, de 81%.
Em quinto e sexto lugares estão dois modelos clássicos da Fiat: a Strada e o Uno (que, assim como o Gol, está fora de fabricação), com share de 2,6% e 2,4% respectivamente. O top 10 de carros usados mais procurados no Estado é composto ainda por Fiat Palio, Chevrolet Onix, Hyundai HB20 e Chevrolet S10.

Fiat Mobi e Renault Kwid seminovos desvalorizam até 12,7%

Outro portal de compra e venda de automóveis, o Mobiauto, também divulgou um estudo, mas este nacional, voltado para o índice de desvalorização de seminovos dos dois modelos de carro zero quilômetro mais baratos atualmente no mercado: o Renault Kwid e o Fiat Mobi. Na pesquisa, a desvalorização chega a até 12,7% no caso da versão elétrica do Kwid, a E-Tech (o subcompacto da Fiat só tem versão a combustão). 

A desvalorização média do Fiat Mobi seminovo foi de -9,5%, enquanto o Renault Kwid seminovo sofreu depreciação média de -7,67% (considerando carros de ano-modelo 2023). No caso das versões de entrada, a desvalorização do Fiat Mobi Like 2023 ficou em -9,34%, enquanto o Renault Kwid Zen 2023 foi de -3,76%. Já as versões topo de linha, o Renault Kwid Outsider 2023 sofreu depreciação (-3,58%) um pouco maior que a do Fiat Mobi Trekking 2023 (-2,73%).

Renault Kardian é o Carro do Ano 2025

Renault Kardian 2024
O Renault Kardian é o primeiro veículo produzido no Brasil com a nova identidade visual de marca Crédito: Renault
Por outro lado, a Renault levou o “troféu” de Carro do Ano 2025, divulgado nesta terça (26), pela Revista Autoesporte. O grande vencedor foi o seu SUV compacto, o Kardian, lançado no início do ano. Esta é a primeira vez que a Renault (e uma fabricante francesa) vence o prêmio.
“Estamos extremamente honrados e orgulhosos por ver o Renault Kardian ser eleito o Carro do Ano 2025 pelo AutoEsporte. O Kardian representa uma nova era para a marca, trazendo não apenas tecnologia de ponta, mas também um design arrojado, uma experiência de direção única e, é claro, um preço extremamente atrativo, com versões a partir de R$ 99.990”, afirma o diretor Comercial da Orvel Renault do Espírito Santo, Para Bruno Fortes.
A Renault também recebeu o prêmio da categoria de Motor do Ano Combustão pelo propulsor TCe 1.0 turboflex de três cilindros e injeção direta de combustível que equipa o compacto. O conjunto é capaz de desenvolver 125 cv de potência e chegar até 172 km/h.

Concessionária de alta cilindrada da Honda vai ficar na Enseada do Suá

Honda CBR400R 2024
A Honda CBR400R é um dos modelos mais potentes da marca Crédito: Honda/Divulgação
A área onde vai ficar a primeira concessionária do Espírito Santo de motos de alta cilindrada da Honda será na Enseada do Suá, em Vitória. Conforme a coluna adiantou em fevereiro, a Moto Vena estava na fase de contrato e também de início do desenvolvimento do projeto. O aporte financeiro é de R$ 3 milhões.
Com o nome de Honda Dream, a loja será mais uma a integrar o cast da Moto Vena, que representa a bandeira de motocicletas Honda desde 1987 e, atualmente, possui seis lojas na Grande Vitória e interior do Estado. Além de um atendimento diferenciado, a nova loja contará com uma butique com produtos originais da marca.
“É crescente a demanda e a ampliação do segmento de alta cilindrada. Nosso objetivo é consolidar, cada vez mais, a venda com qualidade e disponibilizar uma estrutura única e exclusiva, além de prestar um atendimento diferenciado em todos os sentidos”, observa o diretor da Moto Vena, Gabriel Rizk.

Consórcio para motos de até 300 cilindradas

E por falar em motos, a Ademicon acabou de lançar um grupo específico para aquisição de motos de até 300 cilindradas. Os créditos vão de R$ 15 mil a R$ 30 mil, com parcelas a partir de R$ 320. O grupo contará com 1 mil participantes e a duração prevista é de 60 meses, sendo que o valor do crédito é corrigido anualmente pelo INPC. Não há taxa de adesão na contratação, de acordo com a empresa.

“Buscamos constantemente aprimorar nossa companhia, com o objetivo de torná-la cada vez mais completa, com um portfólio rico em soluções que atendam a todos os perfis de clientes. A Ademicon tem mais de 30 anos de mercado e sempre trabalhou o consórcio como uma forma de democratização do crédito”, explica Adriano Bruni, diretor comercial da Ademicon.

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Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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