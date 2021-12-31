Fiat Uno se despede do mercado com a versão Ciao

A palavra Ciao, em italiano, é uma saudação que pode ser usada tanto para cumprimentar alguém, quanto para se despedir Crédito: Fiat/Divulgação

Após 37 anos de mercado, um dos carros ícones do mercado automotivo nacional vai deixar de ser fabricado. O Fiat Uno teve o seu primeiro modelo fabricado em 1984 e, desde então, jamais teve a sua produção interrompida. E para se despedir do mercado, a montadora lançou uma série especial limitada em 250 unidades, batizada de Fiat Uno Ciao.

A palavra Ciao, em italiano, é uma saudação que pode ser usada tanto para cumprimentar alguém, quanto para se despedir. Ao longo dos seus 37 anos de existência, foram produzidas 4.379.356 unidades no Polo Automotivo de Betim (MG), berço de nascimento do compacto que é um dos poucos sinônimos, atualmente, de carro popular.

A série especial é numerada com um emblema que identifica a unidade Crédito: Fiat/Divulgação

“O Uno se tornou um ícone e marcou a vida de milhões de brasileiros. Por tudo que ele representa para a marca e para a história da indústria automotiva, a sua despedida teria que ser à altura, mas em clima de celebração. O Uno foi o veículo mais vendido da Fiat na América do Sul, além de ter sido pioneiro em muitos quesitos durante toda a sua trajetória. É justamente essa vocação de inovação e modernidade que vamos manter viva na gama atual e futura da Fiat, sem dúvidas, iremos honrar o legado deste ícone. Por isso, não damos ‘Adeus’, mas sim ‘Ciao’”, reforça Herlander Zola, diretor do Brand Fiat América do Sul e Operações Comerciais Brasil.

A versão Ciao, por ser mais voltada para colecionadores, também tem um preço à altura: partindo de R$ 84.990, sendo um pacote de opcionais da versão Attractive. A série especial é numerada com um emblema que identifica a unidade e marca a despedida de um dos carros mais queridos dos brasileiros. A configuração é exclusiva.

Fazem parte da lista de equipamentos ar-condicionado, direção hidráulica, quadro de instrumentos com tela de LCD e computador de bordo Crédito: Fiat/Divulgação

Todas as unidades são pintadas de Cinza Silverstone, com teto, retrovisores externos e spoiler traseiro pintados de preto. As portas têm maçanetas na cor do veículo e um adesivo lateral com o nome Uno Ciao acompanhado da frase “LA STORIA DI UNA LEGGENDA” (a história de uma lenda, em italiano). O visual é complementado por rodas de liga leve escuras de 14 polegadas e o logo UNO nas cores da Itália à esquerda da tampa do porta-malas.

ACABAMENTO BICOLOR

Por dentro, o Uno Ciao adota um padrão mais escurecido e acabamento bicolor em tons claros nas portas e na faixa central que cruza o painel. Nela fica a plaqueta numerada, de 001 a 250. Destaque também para os bancos com acabamento exclusivo para a versão de despedida e apoio de braço para o banco do motorista.

No teto o Uno Ciao leva um porta-objetos superior com retrovisor central adicional Crédito: Fiat/Divulgação

Ainda fazem parte da lista de equipamentos ar-condicionado, direção hidráulica, quadro de instrumentos com tela de LCD, computador de bordo, sistema de som com rádio bluetooth e entrada USB, airbag duplo, travas e vidros elétricos dianteiros com one touch e antiesmagamento, gancho universal para fixação cadeira infantil (Isofix), limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, freios ABS com EBD, cinto de três pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes, bancos traseiros bipartidos e rebatíveis. No teto o Uno Ciao leva um porta-objetos superior com retrovisor central adicional.

LINHA DO TEMPO DO FIAT UNO

Fiat Uno começa a ser fabricado em 1984 no Brasil Crédito: Fiat/Divulgação

1984 - Primeiras unidades do Fiat Uno são fabricadas no Brasil, no Polo Automotivo de Betim (MG). Ele chega ao mercado nacional com o slogan “Pequeno por fora, grande por dentro”.

Versão 1.6 R era a mais rápida Crédito: Fiat/Divulgação

1987 - É lançada a versão Uno 1.6 R, o Fiat mais rápido da marca, que fazia de 0 a 100 km/h em 12 segundos.

Foi o primeiro a ter motor 1.0 Crédito: Fiat/Divulgação

1990 - Foi o primeiro carro do Brasil com motor 1.0, inaugurando o conceito de automóvel popular.

Primeiro popular com ar-condicionado Crédito: Fiat/Divulgação

1994 - É lançado o Mille ELX, primeiro carro popular a disponibilizar ar-condicionado.

Nova geração do Uno ganhou novo design Crédito: Fiat/Divulgação

2010 - A segunda geração estreia no mercado, com um novo design, mais arredondado e com uma pegada mais jovem, batizado de Novo Uno.

Versão de despedida Grazie Mille Crédito: Fiat/Divulgação

2013 - Chegava ao fim a primeira geração do modelo, marcada pela série especial Grazie Mille.

Modelo estreou tecnologia Start-Stop Crédito: Fiat/Divulgação

2015 - O Uno Evolution estreou no país a tecnologia Start-Stop.

Estreia dos motores da família Firefly Crédito: Fiat/Divulgação

2016 - O modelo estreia os propulsores da família Firefly, nas configurações 1.0 de três cilindros e 1.3.

Versão de despedida do Uno Crédito: Fiat/Divulgação

2021 - O Uno sai de linha com a versão de despedida Uno Ciao.