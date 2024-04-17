Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Motor turbo é uma das atrações na versão Ultra da Fiat Strada
Poder nas ruas

Motor turbo é uma das atrações na versão Ultra da Fiat Strada

A atração principal da versão é o motor 1.0 turbo T200 de três cilindros bicombustível, de 130 cavalos de potência, abastecido com etanol, e 125 cavalos com gasolina e torque de 200 Nm ou 20,4 kgfm
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

17 abr 2024 às 14:33

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 14:33

Fiat Strada Ultra
Com preço de R$ 135.990, a Fiat Strada Ultra é uma das picapes mais potentes e cobiçadas da marca Crédito: Gabriel Dias/Automotrix
Automóvel mais vendido do Brasil nos últimos três anos, a Fiat Strada ganhou na metade de 2023 duas versões com o motor T200 turbo da Stellantis. As duas novas configurações, a Ultra e a Ranch, não são as que mais vendem – esse posto é da Endurance, a porta de entrada da família, com 30% de participação –, mas são as mais potentes e cobiçadas. Elas se diferenciam uma da outra pela cor da faixa sob a grade hexagonal – é cromada na Ranch e vermelha na Ultra – e pelos pneus de uso misto na primeira e para asfalto na segunda. De resto, são iguais, inclusive no preço: R$ 135.990.
Em termos mercadológicos, a picape compacta da Fiat impressiona sempre. No ano passado, foram vendidos 2.179.356 automóveis no Brasil, entre carros de passeio e comerciais leves, sendo 120.600 da Strada, ou 5,53%. No primeiro trimestre deste ano, a picape produzida em Betim (MG) manteve quase o mesmo “market share” de 2023.
O modelo avaliado da Strada Ultra estava “vestido” com o flamejante Vermelho Montecarlo. Sob o capô, com dois vincos que apontam em direção aos dois ângulos superiores da nova grade hexagonal, está alojada a atração principal da versão: o motor 1.0 turbo T200 de três cilindros bicombustível, de 130 cavalos de potência abastecido com etanol e 125 cavalos com gasolina e torque de 200 Nm (daí, o nome do motor) ou 20,4 kgfm. O propulsor trabalha em sintonia com a transmissão automática do tipo CVT com 7 marchas simuladas, com opção de trocas sequenciais ao comando do motorista em “paddles shifters” atrás do volante.
Já presente em outros modelos da Stellantis – os SUVs Fiat Pulse e Fastback, o hatch compacto Peugeot 208 e o crossover Citroën Aircross –, o T200 segue a tendência mundial de motores “downsizing”, menores e mais leves, porém, com potência adequada aos carros de pequeno porte. O motor acrescenta uma válvula de alívio eletrônica, injeção direta e sistema MultiAir III, que faz o controle das válvulas de admissão eletronicamente, para colaborar com o desempenho e a economia de combustível.
Fiat Strada Ultra
A Fiat Strada Ultra, com cabine dupla e quatro portas, oferece 650 quilos e 844 litros, com capacidade de reboque de 400 quilos Crédito: Gabriel Dias/Automotrix
A Strada Ultra tem novo para-choque dianteiro integrado, faróis afilados circundados por luzes de circulação diurna (DRL), novos auxiliares de neblina em leds incrustrados nas extremidades do para-choque em cavidades pretas, estágio inferior da grade também hexagonal só que bem mais baixo e “skidplate” (protetor do para-choque) cromado. No interior, a variante turbinada recebeu uma dose de conforto a mais com bancos com revestimento que imita couro, material igualmente colocado nos painéis das portas. O volante multifuncional com base achatada traz no centro a “Fiat Script” (atual logo da marca) e botão vermelho do modo “Sport”, que pode ser acionado com o polegar da mão direita sem o motorista tirar as mãos da direção.
A Ultra é equipada com recursos como controle eletrônico de estabilidade e sistema Hill Holder, que mantém o freio acionado automaticamente por cerca de dois segundos nas partidas em ladeiras e em manobras a ré, e TC+ (Traction Control Plus). Em termos de conectividade, a picape tem o sistema de multimídia Uconnect 7, com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, enquanto o ar-condicionado é digital automático, acompanhado de um carregador sem fio. Como trata-se de uma picape, a Strada se destaca ainda pela capacidade de carga. A Ultra, com cabine dupla e quatro portas, oferece 650 quilos e 844 litros, com capacidade de reboque de 400 quilos. A altura mínima em relação ao solo é de 18,5 centímetros, enquanto o ângulo de entrada (o da frente) é de 23 graus e o de saída (o de trás), 29 graus.

Experiência a bordo

Fiat Strada Ultra
No interior, a Fiat Strada Ultra recebeu uma dose de conforto a mais com bancos com revestimento que imita couro Crédito: Gabriel Dias/Automotrix
O interior da Strada Ultra tem tons escurecidos, com forração de bancos e painéis das portas com material que imita couro com costuras pespontadas em vermelho em todos os bancos (os dianteiros têm o nome “Ultra” nos encostos), no volante, nas portas e na forração da manopla de câmbio, regulagem de altura no banco do motorista, volante multifuncional com base achatada e tecla de acionamento do modo “Sport” vermelha no lado direito e um prático porta-objetos aberto acima do porta-luvas.
A ergonomia para pessoas com estatura mais elevada no banco traseiro é bem comprometida, pois não há muito espaço e os encostos são bastante verticalizados. O sistema de multimídia Uconnet de 7 polegadas é um tanto acanhado e vai na contramão das grandes telas – quase tablets – encontrados na maioria dos novos modelos, de qualquer marca. No entanto, o sistema conta com pareamento de smartphones para Android Auto e Apple CarPlay sem fio. A multimídia reproduz bem as imagens da câmera de ré, sempre um auxílio a mais em uma picape com o vidro traseiro baixo e uma barra na horizontal de apoio do santantônio, prejudicando a visão pelo espelho interno.
O painel de instrumentos tem mostradores analógicos, um pequeno conta-giros do lado esquerdo, marcador de nível de combustível na direita e um grande velocímetro no centro, facilitando a leitura. Para verificar informações importantes sobre o funcionamento do carro, como temperatura do motor e pressão do turbo, o motorista tem de se conformar com uma pequena tela digital na parte central, que funciona como computador de bordo. O sistema de ar-condicionado na Ultra é automático, digital e muito eficiente, refrescando rapidamente a cabine nos dias mais quentes.

Impressões ao dirigir

Fiat Strada Ultra
O motor T200 turbo acrescenta uma válvula de alívio eletrônica, injeção direta e sistema MultiAir III, que faz o controle das válvulas de admissão eletronicamente, para colaborar com o desempenho e a economia de combustível Crédito: Gabriel Dias/Automotrix
Porto Alegre/RS – No quesito mais importante na avaliação da Strada Ultra – o desempenho do motor T200 turbo –, a picape compacta da Fiat passou com sobras. Com até 130 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque a 1.750 rotações por minuto, a Ultra desenvolve muito bem no asfalto. De acordo com a Fiat, a aceleração de zero a 100 km/h é feita em 9,8 segundos estando abastecida com gasolina e em 9,5 segundos com etanol, podendo chegar a 178 km/h com o combustível fóssil e a 180 km/h com o vegetal.
Quanto ao consumo, o Inmetro atesta 12,1 km/l com gasolina e 8,3 km/l com etanol no ciclo urbano e 13,2 km/l e 9,4 km/l na estrada, respectivamente. Se o motorista quiser ter a picape mais na mão, é interessante comandar as mudanças de marchas de forma sequencial em borboletas atrás do volante ou na manopla do câmbio. Nos “paddles shifters”, fica bem mais instigante. A transmissão automática do tipo CVT com 7 marchas simuladas casa bem com o motor turbo, assim como a direção elétrica progressiva oferece suavidade nas manobras e “endurecimento” necessário quando a velocidade cresce. O modo “Sport” cumpre a função de deixar a picape mais “esperta”.
Fiat Strada Ultra
A Fiat Strada Ultra faz 12,1 km/l com gasolina e 8,3 km/l com etanol no ciclo urbano e 13,2 km/l e 9,4 km/l na estrada, respectivamente Crédito: Gabriel Dias/Automotrix
Porém, a caçamba vazia e a suspensão traseira com feixe de molas não permitem que o motorista sinta estar ao volante de um carro de passeio. Nessas condições, a traseira da Strada teima em “ir embora” em curvas feitas acima da velocidade indicada, apesar do bom funcionamento do controle de estabilidade. E o sistema acaba sendo o salvador nesses momentos. A Ultra agradou bastante em um ponto quase inesperado. Embora não seja equipada com pneus tipo mistos como na “irmã” Ranch, a Ultra se comportou admiravelmente em estradas vicinais, passando confiança para o motorista mesmo em trechos com muito pedregulhos e bastante cascalho. Isso porque o controle eletrônico de tração transfere a força de uma roda não muito apoiada para outra com mais tração do mesmo eixo.
No somatório de todos os panoramas, a Strada Ultra se sai bem, seja no trânsito conturbado das grandes cidades, na desenvoltura no asfalto e na confiança no campo. Outro destaque da versão turbinada da líder de vendas no país é sua beleza externa, um ponto crucial na hora da opção de compra para brasileiros, que valorizam muito esse quesito. É notável que depois de 25 anos de estrada, a picape ainda chame a atenção por onde passa, especialmente pelo seu novo design. Impulsinada pelas duas versões turbo, a Strada é um duro golpe na concorrência.

Ficha técnica

Fiat Strada Ultra
Uma das diferenças das picapes Fiat Strada Ranch e Ultra é a cor da faixa sob a grade hexagonal – é cromada na Ranch e vermelha na Ultra Crédito: Gabriel Dias/Automotrix
  • Fiat Strada Ultra 200
  • Motor: 1.0 de três cilindros, transversal, turbo, 12 válvulas, flex, 999 cm³
  • Potência: 130 cavalos (etanol) e 125 cavalos (gasolina)
  • Torque: 20,4 kgfm (etanol e gasolina) a 1.750 rpm
  • Transmissão: automática do tipo CVT de 7 marchas simuladas
  • Tração: dianteira
  • Direção: assistência elétrica progressiva
  • Freios: discos ventilados na dianteira e tambor atrás
  • Suspensão: dianteira independente, tipo MacPherson, com barra estabilizadora, e traseira com eixo rígido, feixe de molas e molas parabólicas longitudinais
  • Rodas e pneus: liga leve de 16’’ – 205/55 R16
  • Dimensões: 4,45 metros de comprimento, 1,73 metro de largura, 1,60 metro de altura e 2,73 metros de entre-eixos
  • Peso: 1.251 kg
  • Tanque de combustível: 55 litros
  • Caçamba: 844 litros
  • Preço: R$ 135.990

Veja Também

Primeiro carro elétrico da Xiaomi, o SU7, já passa de 90 mil pedidos

Chevrolet abre pré-venda da S10, após apresentação do novo modelo

Kardian estreia nova plataforma da Renault e motor 1.0 turbo de 125 cv

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mercado Automotivo Fiat Strada Picape
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados