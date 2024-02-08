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Guerra dos elétricos

Vaza preço do Dolphin Mini e Renault baixa para R$ 99 mil o Kwid elétrico

Antes mesmo do lançamento oficial, concorrência se adianta para fazer frente ao modelo chinês 100% eletrificado que chega no final de fevereiro

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 14:29

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

08 fev 2024 às 14:29
Renault Kwid E-Tech
O Renault Kwid E-Tech é hoje o carro elétrico mais barato e abaixo dos R$ 100 mil Crédito: Renault/Divulgação
Previsto para ser lançado no final de fevereiro, o Dolphin Mini, subcompacto da chinesa BYD 100% a bateria, já está dando o que falar. Principalmente, depois do suposto preço de partida (R$ 99.800) ter vazado. Ou seja, será o primeiro carro elétrico no país abaixo dos R$ 100 mil (até agora, o mais barato era o iCar, da Caoa Chery, que custa R$ 119.990).
Ou melhor, seria, já que a Renault se adiantou e baixou o valor do Kwid E-Tech de R$ 123.990 para R$ 99.990, ou seja, uma redução de R$ 24 mil no preço do subcompacto que vendeu 321 unidades no ano passado, ficando em 13º entre os mais vendidos (já o Dolphin, atual elétrico mais comercializado no país, teve 6.812 unidades emplacadas em 2023).
Segundo a Renault, a bateria do Kwid E-Tech tem capacidade de 26,8 kWh e pode ser carregada até em tomada doméstica de 110 ou 220 volts. O modelo vai de 0 aos 50 km/h em 4,1 segundos e a autonomia é de 185 quilômetros, de acordo com as medições do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV).
BYD Dolphin Mini ou BYD Seagull
BYD Dolphin Mini deve ser lançado no final de fevereiro, no Brasil Crédito: BYD/Divulgação
Já para o Dolphin Mini, que ainda não estreou no Brasil, a expectativa é que sua bateria tenha capacidade de 30 kWh, o que confere 305 km de autonomia; ou 38,8 kWh que rende até 405 km com uma carga. Importante lembrar que essa autonomia não é medida dentro do PBEV e que a bateria da versão mais barata pode não ser a Blade, o que poderia reduzir esses números para o modelo de entrada. Já o motor tem potência de até 74 cv com 13,7 kgfm de torque.

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