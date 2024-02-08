Vaza preço do Dolphin Mini e Renault baixa para R$ 99 mil o Kwid elétrico

O Renault Kwid E-Tech é hoje o carro elétrico mais barato e abaixo dos R$ 100 mil Crédito: Renault/Divulgação

Previsto para ser lançado no final de fevereiro, o Dolphin Mini, subcompacto da chinesa BYD 100% a bateria, já está dando o que falar. Principalmente, depois do suposto preço de partida (R$ 99.800) ter vazado. Ou seja, será o primeiro carro elétrico no país abaixo dos R$ 100 mil (até agora, o mais barato era o iCar, da Caoa Chery, que custa R$ 119.990).

Ou melhor, seria, já que a Renault se adiantou e baixou o valor do Kwid E-Tech de R$ 123.990 para R$ 99.990, ou seja, uma redução de R$ 24 mil no preço do subcompacto que vendeu 321 unidades no ano passado, ficando em 13º entre os mais vendidos (já o Dolphin, atual elétrico mais comercializado no país, teve 6.812 unidades emplacadas em 2023).

Segundo a Renault, a bateria do Kwid E-Tech tem capacidade de 26,8 kWh e pode ser carregada até em tomada doméstica de 110 ou 220 volts. O modelo vai de 0 aos 50 km/h em 4,1 segundos e a autonomia é de 185 quilômetros, de acordo com as medições do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV).

BYD Dolphin Mini deve ser lançado no final de fevereiro, no Brasil Crédito: BYD/Divulgação