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BYD apresenta mais duas novas versões para o elétrico Dolphin

Versão esportiva ganha pintura biton, mais autonomia e novas rodas de 17 polegadas; conheça mais sobre as versões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2023 às 18:51

Publicado em 28 de Setembro de 2023 às 18:51

BYD Dolphin
A versão Plus do BYD Dolphin é mais esportiva e tem pintura biton (Rosa Afterglow com Cinza Dolphin) Crédito: BYD/Divulgação
Depois de garantir a liderança nas vendas de carros elétricos em agosto e de comemorar a venda de 603 unidades em um único dia, o BYD Dolphin ganha mais duas novas versões apresentadas pela montadora nesta quinta-feira (28), a Diamond e a Plus. Com preços que partem de R$ 149.800, o compacto 100% eletrificado tem agora novas cores e uma versão esportiva.
Começando pela Plus, que traz um pouco de esportividade ao modelo, com uma motorização que entrega 204 cv, com uma aceleração de 0 a 100 km/h em 7 segundos e velocidade máxima de 160 km/h. A bateria 60,48 kWh, possui autonomia de 427 quilômetros no ciclo WLTP (as informações sobre PBEV do Inmetro ainda não foram disponibilizadas, segundo a montadora).
Além disso, ele traz teto panorâmico com cortina elétrica, novas rodas de 17 polegadas e pintura biton com novas opções de cores: Azul Surfing com Cinza Dolphin, Preto Delan com Cinza Atlantis, Rosa Afterglow com Cinza Dolphin e Branco Ski com Cinza Dolphin. Os preços partem de R$ 179.800.
BYD Dolphin
O modelo conta com tecnologia over the air para atualizações Crédito: BYD/Divulgação
O modelo também conta com Apple Carplay, Android Auto e comandos de voz. Com o aplicativo BYD, é possível abrir e trancar o carro pelo celular, programar o ar-condicionado e verificar o nível da bateria. Os bancos dianteiros possuem regulagem elétrica e aquecimento.
O novo modelo vem com piloto automático adaptativo, sistema de detecção de ponto cego, assistente de faixas, leitor de placas de velocidade, alerta de tráfego cruzado dianteiro, e traseiro com auxílio de frenagem e sensor de pressão nos pneus.
O BYD Dolphin Plus também possui a função sistema VtoL (Vehicle to Load). Com o uso de um adaptador, a bateria do carro pode se transformar em uma fonte de energia e alimentar equipamentos externos como cafeteira e notebook.

Cores internas do BYD Dolphin Plus

O modelo conta com tecnologia OTA (over the air) que permite fazer atualizações no sistema do carro à distância. Ainda, segundo a montadora, o Dolphin Plus tem opcionais como multimídia de 12,8”, câmeras 360° e visão panorâmica.

Versão Diamond

A outra novidade lançada pela BYD é o Dolphin Diamond, uma versão na cor preta do modelo lançado no final de julho. O modelo tem as mesmas configurações do Dolphin lançado em junho deste ano. A bateria de 44,9 kWh, tem autonomia de 400 km no ciclo WLTP ou 291 km pelo PBEV.

Cores BYD Dolphin Plus

A bateria pode ser recarregada utilizando um adaptador, que torna possível usar até uma tomada comum de 127 ou 220V. Já nos carregadores de média e alta potência a bateria do Dolphin pode ir de 20% a 80% de carga em menos de meia hora, de acordo com a montadora.
O BYD Dolphin Diamond está disponível na cor preta pelo preço de R$149.800. A garantia para os dois modelos é de oito anos ou 200 mil km rodados para os motores elétrico e controller. A bateria conta ainda com garantia de oito anos sem limite de quilometragem, de acordo com a montadora.
BYD Dolphin
A bateria pode ser recarregada utilizando um adaptador Crédito: BYD/Divulgação

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