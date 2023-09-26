Renault Megane E-Tech chega ao Brasil com destaque na potência e preço atrativo

Sua bateria de 60 kWh oferece uma autonomia de até 495 km no uso urbano e 463 km no rodoviário Crédito: Divulgação

A Renault anunciou a chegada do Megane E-Tech, modelo 100% elétrico e que chega ao mercado com um valor de R$279 mil. O destaque fica para o design, que apresenta o que a montador chama de "Sensual Tech", trazendo o novo logo da marca, o "Nouvel’R".

A robustez é percebida através da presença de atributos que remetem a outros segmentos: rodas diamantadas de 18” proteções na parte inferior carroceria e nas caixas de roda, além de uma linha de cintura alta. Já a linha descendente do teto, as bitolas alargadas e as maçanetas das portas “fluidas” e integradas remetem ao mundo dos cupês. A altura contida, o espaço interno e o volume do porta-malas são uma referência ao mundo dos hatchbacks do segmento C.

O Megane E-Tech traz maçanetas de porta embutidas. Quando o motorista ou o passageiro dianteiro se aproxima para abrir uma porta, ou quando o veículo é destravado, as maçanetas disfarçadas na carroceria aparecem automaticamente, por meio de um sistema elétrico. Elas retornam à posição fechada dois minutos depois do veículo ter sido estacionado ou quando ele começa a rodar, ou ainda com o travamento das portas.

Modelo volta em formato de SUV com proporções externas compactas Crédito: Divulgação

"O Megane E-Tech é o primeiro veículo a ser comercializado da fase Renovation aqui no Brasil, que é a segunda fase do plano estratégico mundial Renaulution. É o primeiro veículo que chega com a nova identidade da Renault, refletindo o novo posicionamento da marca no mundo e no Brasil. " Ricardo Gondo - Presidente da Renault do Brasil.

Compostos de seis painéis refletores, os faróis são adaptativos em LED. A comutação automática de faróis altos para baixos amplia a iluminação na cidade para ver melhor em torno do veículo. Esta iluminação também se adapta às condições climáticas (chuva, neblina), por meio de um botão no painel, cumprindo a função de faróis de neblina. Já os piscas dinâmicos complementam este conjunto de funções.

Bateria elétrica e autonomia

O quadro de instrumentos do veículo é 100% digital Crédito: Divulgação

Seu motor elétrico de 220 cv de potência e 30,6 kgfm de torque permite uma aceleração de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos. Além disso, a bateria de 60 kWh oferece uma autonomia de até 495 km no uso urbano e 463 km no rodoviário de acordo com o divulgado pela marca.

No uso misto, a autonomia é de 481 km na SAE J1634 e 337 km no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV). O valor do PBEV é calculado com uma redução de 30% na autonomia de uso misto da norma SAE J1634. O modelo conta ainda com um sistema de frenagem regenerativa que otimiza a eficiência energética e a autonomia.

A bateria tem uma espessura de apenas 110 mm, o que permitiu diminuir as proporções externas para definir novos limites na relação dimensões externas/espaço interno, reduzindo assim o centro de gravidade.

Seu motor elétrico de 220 cv de potência e 30,6 kgfm de torque permite uma aceleração de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos Crédito: Divulgação

A plataforma CMF-EV, que o Megane E-Tech utiliza, é uma criação da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi e inclui maior espaço interno, eficiência energética e redução do tempo de recarga. De acordo com a marca, mais de 300 patentes foram registradas para essa plataforma.

Painel digital

Em termos de tecnologia, o veículo apresenta uma tela multimídia OpenR que combina um cluster digital de 12,3". Essa tela oferece várias visualizações personalizáveis para o motorista. O Megane E-Tech também conta com dispositivos avançados de assistência ao motorista.

O painel de bordo é revestido de material têxtil. Já o contorno superior do painel de bordo e a moldura superior dos painéis das portas são ornados com um revestimento em Alcântara.

A iluminação interna do Megane E-Tech é 100% LED e baseada no ritmo circadiano, o ciclo biológico do corpo humano que se repete a cada 24 horas, para otimizar o bem-estar dos ocupantes. Ativada por meio das faixas luminosas do painel de bordo, a iluminação da cabine, dos painéis das portas e do suporte para smartphone é diferente durante o dia e à noite, mudando automaticamente de cor a cada 30 minutos.

Na frente, o apoio de braço central integra um porta-objetos com dois conectores USB Tipo C e uma tomada de 12 V. Na parte de trás do apoio de braço foram instalados dois outros conectores USB Tipo C (para recarregar smartphones, tablets ou consoles), dedicados aos passageiros da parte traseira.

Já a parte inferior da central multimídia conta com uma série de botões de controle do tipo “piano”, além de um espaço para acomodar um smartphone, que pode ser posicionado na horizontal, para ser recarregado por indução, ou na vertical, para melhor visualização da tela.

A iluminação interna pode ser personalizada por meio de ajustes no botão do sistema Multi-sense localizado no volante. Na tela OpenR, um cursor de ajuste manual permite escolher entre 48 cores diferentes para os painéis de portas e de instrumentos. As cores também mudam de acordo com o modo de condução selecionado.

A plataforma CMF-EV que o Megane E-Tech utiliza inclui maior espaço interno Crédito: Divulgação

A localização da alavanca de marchas atrás da direção e a instalação do botão de controle do sistema Multi-sense no volante permitiram liberar espaço entre os dois bancos dianteiros, o que possibilitou a instalação um porta-objetos aberto com uma capacidade inédita de sete litros.

O porta-malas tem formato retangular, com capacidade de até 440 litros do porta-malas. nele estão localizados os cabos de recarga em um compartimento de 33 litros específico, com acesso a partir do forro do assoalho. Para melhor acomodar os cabos há uma série de acessórios, como bolsa, presilhas, alças de transporte. Os bancos traseiros também podem ser rebatidos em 2/3 e 1/3, permitindo aumentar o volume de carga.

Onde carregar?

O modelo tem várias soluções de recarga, incluindo 130 kW em carregadores rápidos de rodovias e 22 kW em sistema trifásico, amplamente disponível nas cidades. Todas são otimizadas para uma eficiência máxima.

Assim, o Megane E-Tech 100% elétrico é compatível com as infraestruturas de recarga em corrente alternada (AC): tomada doméstica de 10A/2,2 kW (mono e bifásico); t erminal doméstico de 32A/7,4 kW (mono e bifásico); t erminal doméstico ou público de 16A/11 kW (trifásico) e t erminal público de 32A/22 kW (trifásico).



Ele também é compatível com as infraestruturas de recarga em corrente contínua (DC) de até 130 kW (sistema de recarga combinado). Por exemplo, para carregar dos 15% até 80% da carga da bateria em DC 130 kW são necessários 36 minutos e em um Wallbox de 22 kW leva 1h50.

O Megane E-Tech 100% elétrico traz de série o cabo Modo 3 para recarga em terminais públicos ou privados. Para uma recarga em domicílio em uma tomada tradicional, é oferecido como acessório o cabo flexicharger compatível com o modelo.



Uma das facilidades do modelo é sua capacidade de recarga em diferentes tipos de carregadores Crédito: Divulgação