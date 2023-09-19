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Honda anuncia novas cores para a linha 2024 da CB 1000R

Sem muitas mudanças, o modelo mantém o conceito Neo Sport Café que chegou em 2019 e retorna com novos detalhes, como o sistema quickshifter
Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

19 set 2023 às 11:03

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 11:03

Honda anuncia chegada da CB 1000R 2024 com novas cores disponíveis
Uma linha de acessórios dedicados está disponível nas concessionárias Honda para personalização Crédito: Divulgação
A Honda anunciou a linha 2024 da CB 1000R com duas versões, introduzindo a Black Edition, mantendo o conceito Neo Sport Café, introduzido pelo modelo em 2019. Seu seu motor tem potência de 142,8 cv com 10,2 kgf.m de torque
Para 2024, o modelo continuará sendo comercializada em duas versões, a CB 1000R nas cores Vermelho Metálico e inédita Preto Fosco. E a versão CB 1000R Black Edition, que chega na versão exclusiva e também inédita cor Azul Fosco. Tecnicamente, a Black Edition se diferencia por trazer o sistema quickshifter, que permite mudanças de marchas mais rápidas sem necessidade do acionamento da alavanca de embreagem.
A Black Edition traz customização de fábrica no seu visual, com uso do preto nas rodas, balança de suspensão, tubos internos da suspensão dianteira, todo o sistema de escape, apoio do guidão, farol, molduras do radiador, tampas laterais e subchassi.
O desempenho dinâmico da CB 1000R realiza uma entrega de torque otimizada na faixa de rotação entre 6.000 e 8.000 rpm. Isso proporciona uma pilotagem com acelerações rápidas e retomadas de velocidade suaves.  
A motocicleta oferece três modos de pilotagem padrão, além de um modo personalizável, permitindo aos pilotos selecionar diferentes níveis de potência, freio-motor e intervenção do controle de tração HSTC (Honda Selectable Torque Control).
Honda anuncia chegada da CB 1000R 2024 com novas cores disponíveis
Seu desempenho realiza uma entrega de torque otimizada na faixa de rotação de 6.000 a 8.000 rpm Crédito: Divulgação
Acopladas ao chassi monotrave tipo Diamond de aço estão suspensões reguláveis, dianteira invertida e traseira monobraço. A frenagem com sistema ABS de dois canais tem cálipers de freio com montagem radial que agem sobre discos flutuantes de 310 mm de diâmetro à frente. Atrás, o disco de 256 mm de diâmetro tem cáliper de dois pistões. As rodas de alumínio fundido calçam pneus 120/70 ZR17 e 190/55 ZR17.
Os modelos são equipadas com o sistema HSVC (Honda Smartphone Voice Control), que permite ao piloto conectar o smartphone por meio do App Honda RoadSync e controlar o sistema por meio de botões no punho esquerdo do guidão. Sob o banco, há uma porta USB para recarregar o smartphone.
O painel de instrumentos possui um display TFT colorido de alta visibilidade, com várias opções de visualização de velocidade, rotação do motor, nível/consumo de combustível, modo de pilotagem e indicador de marcha. Uma linha de acessórios dedicados está disponível, permitindo aos proprietários personalizar a CB 1000R.

Garantia

As duas versões da Honda CB 1000R 2024 têm garantia de três anos, sem limite de quilometragem, e incluem o serviço Honda Assistance, que oferece assistência 24 horas em todo o território nacional, além de Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai durante o período da garantia. 
Honda anuncia chegada da CB 1000R 2024 com novas cores disponíveis
A motocicleta oferece três modos de pilotagem padrão, além de um modo personalizável Crédito: Divulgação
A chegada às concessionárias de todo o Brasil está prevista para outubro de 2023, com preços sugeridos base São Paulo:
  • Honda CB 1000R – R$ 78.870 (Vermelho Metálico e Preto Fosco)
  • Honda CB 1000R Black Edition - R$ 87.730 (Azul Fosco)
Com informações da montadora

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