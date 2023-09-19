Honda anuncia novas cores para a linha 2024 da CB 1000R

Uma linha de acessórios dedicados está disponível nas concessionárias Honda para personalização Crédito: Divulgação

A Honda anunciou a linha 2024 da CB 1000R com duas versões, introduzindo a Black Edition, mantendo o conceito Neo Sport Café, introduzido pelo modelo em 2019. Seu seu motor tem potência de 142,8 cv com 10,2 kgf.m de torque

Para 2024, o modelo continuará sendo comercializada em duas versões, a CB 1000R nas cores Vermelho Metálico e inédita Preto Fosco. E a versão CB 1000R Black Edition, que chega na versão exclusiva e também inédita cor Azul Fosco. Tecnicamente, a Black Edition se diferencia por trazer o sistema quickshifter, que permite mudanças de marchas mais rápidas sem necessidade do acionamento da alavanca de embreagem.

A Black Edition traz customização de fábrica no seu visual, com uso do preto nas rodas, balança de suspensão, tubos internos da suspensão dianteira, todo o sistema de escape, apoio do guidão, farol, molduras do radiador, tampas laterais e subchassi.

O desempenho dinâmico da CB 1000R realiza uma entrega de torque otimizada na faixa de rotação entre 6.000 e 8.000 rpm. Isso proporciona uma pilotagem com acelerações rápidas e retomadas de velocidade suaves.

A motocicleta oferece três modos de pilotagem padrão, além de um modo personalizável, permitindo aos pilotos selecionar diferentes níveis de potência, freio-motor e intervenção do controle de tração HSTC (Honda Selectable Torque Control).

Seu desempenho realiza uma entrega de torque otimizada na faixa de rotação de 6.000 a 8.000 rpm Crédito: Divulgação

Acopladas ao chassi monotrave tipo Diamond de aço estão suspensões reguláveis, dianteira invertida e traseira monobraço. A frenagem com sistema ABS de dois canais tem cálipers de freio com montagem radial que agem sobre discos flutuantes de 310 mm de diâmetro à frente. Atrás, o disco de 256 mm de diâmetro tem cáliper de dois pistões. As rodas de alumínio fundido calçam pneus 120/70 ZR17 e 190/55 ZR17.

Os modelos são equipadas com o sistema HSVC (Honda Smartphone Voice Control), que permite ao piloto conectar o smartphone por meio do App Honda RoadSync e controlar o sistema por meio de botões no punho esquerdo do guidão. Sob o banco, há uma porta USB para recarregar o smartphone.

O painel de instrumentos possui um display TFT colorido de alta visibilidade, com várias opções de visualização de velocidade, rotação do motor, nível/consumo de combustível, modo de pilotagem e indicador de marcha. Uma linha de acessórios dedicados está disponível, permitindo aos proprietários personalizar a CB 1000R.

Garantia

As duas versões da Honda CB 1000R 2024 têm garantia de três anos, sem limite de quilometragem, e incluem o serviço Honda Assistance, que oferece assistência 24 horas em todo o território nacional, além de Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai durante o período da garantia.

A motocicleta oferece três modos de pilotagem padrão, além de um modo personalizável Crédito: Divulgação

A chegada às concessionárias de todo o Brasil está prevista para outubro de 2023, com preços sugeridos base São Paulo:

Honda CB 1000R – R$ 78.870 (Vermelho Metálico e Preto Fosco)



– R$ 78.870 (Vermelho Metálico e Preto Fosco) Honda CB 1000R Black Edition - R$ 87.730 (Azul Fosco)

