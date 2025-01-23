Marca capixaba vai começar a montar motocicletas em fábrica de Manaus

Kaian Belmok entre os dois modelos que começarão a ser produzidos em Manaus a partir da metade do ano Crédito: Divulgação

O Polo Industrial de Manaus (PIM), onde estão instaladas a maioria das fábricas de motocicletas do país, em breve terá uma empresa capixaba fazendo a montagem de seus próprios modelos. Com um investimento de R$ 14 milhões, a Mobili já está se programando para iniciar a montagem da GW12 e da GW12B, ambas a combustão, a partir de junho, segundo o seu diretor-proprietário, Kaian Belmok.

“Vamos terceirizar a montagem em Manaus, para termos um volume maior e reduzir os custos. Em um ano, queremos chegar a 1,8 mil motocicletas montadas no Brasil. Para 2025, nosso plano é realizar a venda de 270 motos da Mobili vendidas e outras 665 locadas”, conta.

A expansão dos negócios levou a empresa para outros Estados, como São Paulo e Bahia, em parceria com outra empresa de locação, que começou com 10 motos e hoje já são 50. Com a boa aceitação dos modelos, o próprio passo dos negócios agora é expandir a atuação, desta vez, com a venda dos dois modelos que serão fabricados no PIM.

“Como somos uma marca muito nova, optamos por começar com a locação e tivemos ótimos feedbacks a respeito dos modelos. Nossos preços de locação são bastante competitivos e nossos modelos têm muito mais qualidade e potência do que a concorrência nesse segmento [locação]. E o mais importante, somos uma marca do Espírito Santo”, acrescenta.

Indenizações por seguros automotivos no ES crescem 45% Um levantamento realizado pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) apontou que o mercado de seguros desembolsou, no Espírito Santo, R$ 650,2 milhões em indenizações, o que representa um aumento de 45,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Boa parte desses números refletem a cobertura das perdas e mitigação dos riscos associados a esses crimes, pelas seguradoras. Por outro lado, o setor de seguros também registrou um crescimento de 3,7% na arrecadação, que totalizou R$ 848,9 milhões no estado no mesmo período. Esse cenário evidencia uma relação direta entre o crescimento da frota, os riscos associados a roubos e furtos e o custo do seguro, conforme indica Keila Farias, vice-presidente da Comissão de Seguro Automóvel da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg).

Fusca 1974 é a versão mais vendida em portal

O Fusca é um dos modelos mais icônicos da Volkswagen no Brasil Crédito: Volkswagen/Divulgação

Um dos modelos mais icônicos, se não o mais icônico da Volkswagen no Brasil, o Fusca, apesar de ter saído de linha, ainda tem uma legião de fãs e admiradores. Tanto é que o dia 20 de janeiro é dedicado ao compacto, que até hoje é buscado em portais de compra e venda de automóveis. Um deles, o OLX, fez um levantamento que apontou ser a versão 1974 a mais vendida na plataforma durante o ano passado.

Aliás, a década de 1970 parece estar na preferência dos compradores, já que a segunda posição ficou para o Fusca 1973, seguido do ano 1972 na terceira, o 1975 na quarta e o 1976 na quinta colocação. Quando se fala de cores, o banco foi o mais procurado, seguido da cor azul na segunda posição, verde a terceira e vermelho a quarta.

“O Fusca, assim como outros carros clássicos de sucesso, segue na memória afetiva de muitos brasileiros, além de ser de interesse dos colecionadores. Dentre os 10 modelos de Fusca mais pesquisados na plataforma, o da edição 1978 foi o que registrou o maior crescimento na procura em 2024 se comparado com 2023, com 217% de crescimento, seguido do Fusca 1976, com alta de 193%, e o fabricado em 1977, com aumento de 174%”, afirma o VP de Autos do Grupo OLX, Flávio Passos.

E a cor automotiva do ano é… Não é só o universo do design residencial e da moda que escolhe a sua cor do ano. A Axalta Coating Systems, empresa global de tintas, anunciou a Cor Automotiva Global de 2025, a Evergreen Sprint. Este é o 11º ano em que a Axalta apresenta a sua cor automotiva do ano e a segunda vez em que apresenta uma tonalidade verde. A cor é um verde floresta rico e profundo que homenageia o lendário verde de corrida britânico. De acordo com o Relatório Global de Popularidade de Cores Automotivas 2023 da Axalta, o verde é encontrado em cerca de 2% dos veículos em todo o mundo.

Fiat Strada segue líder pelo quarto ano

Fiat Strada completou 25 anos de mercado no país, no ano passado Crédito: Fiat/Divulgação

Segundo a Fiat, a Strada atingiu 2 milhões de unidades vendidas desde 1998, sendo que somente a atual geração, já tem mais 600 mil veículos produzidos e mais de meio milhão de unidades vendidas. Outro dado interessante é que em agosto de 2024, a Strada ultrapassou pela primeira vez a barreira das 16 mil unidades vendidas em um único mês, estabelecendo um novo recorde desde seu lançamento.