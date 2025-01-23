Marca capixaba vai começar a montar motocicletas em fábrica de Manaus

Indenizações por seguros automotivos no ES crescem 45%
Um levantamento realizado pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) apontou que o mercado de seguros desembolsou, no Espírito Santo, R$ 650,2 milhões em indenizações, o que representa um aumento de 45,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Boa parte desses números refletem a cobertura das perdas e mitigação dos riscos associados a esses crimes, pelas seguradoras.
Por outro lado, o setor de seguros também registrou um crescimento de 3,7% na arrecadação, que totalizou R$ 848,9 milhões no estado no mesmo período. Esse cenário evidencia uma relação direta entre o crescimento da frota, os riscos associados a roubos e furtos e o custo do seguro, conforme indica Keila Farias, vice-presidente da Comissão de Seguro Automóvel da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg).
Fusca 1974 é a versão mais vendida em portal
E a cor automotiva do ano é…
Não é só o universo do design residencial e da moda que escolhe a sua cor do ano. A Axalta Coating Systems, empresa global de tintas, anunciou a Cor Automotiva Global de 2025, a Evergreen Sprint. Este é o 11º ano em que a Axalta apresenta a sua cor automotiva do ano e a segunda vez em que apresenta uma tonalidade verde. A cor é um verde floresta rico e profundo que homenageia o lendário verde de corrida britânico. De acordo com o Relatório Global de Popularidade de Cores Automotivas 2023 da Axalta, o verde é encontrado em cerca de 2% dos veículos em todo o mundo.
Fiat Strada segue líder pelo quarto ano
PicPay permite acompanhar débitos de carro e moto com IA
O PicPay lançou um hub de veículos com inteligência artificial que permite centralizar informações e serviços relacionados a carros ou motos no próprio app. Além de consultar e pagar o IPVA, licenciamento e outras despesas, como multas de trânsito, o app utiliza IA para gerar automaticamente uma representação gráfica do veículo, detalhando débitos, histórico de pagamentos e outras informações relevantes. Quem tiver mais de um veículo, é possível ter cada um deles em uma aba diferente.