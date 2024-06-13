Empresa capixaba planeja marca própria de motos elétricas e a combustão

Mobili atua no segmento de aluguel de motos há um ano e meio Crédito: Mobili/Divulgação

Com cerca de um ano e meio atuando no ramo de locação de motocicletas no Espírito Santo, a Mobili já planeja uma expansão de seus negócios, podendo se tornar a primeira empresa capixaba a ter uma marca própria de motos. A ideia de negócio se espelha em outra empresa nacional, a Mottu, startup de aluguel de motos e serviços logísticos, que, atualmente, já tem a sua marca própria, com um modelo a combustão.

“Esse mercado de aluguel de motos surgiu ainda na época da pandemia, com o grande volume de entregas. Nós tínhamos uma loja de venda de motocicletas, onde começamos a alugar algumas e, há cerca de um ano e meio, decidimos ficar apenas com a locação”, conta o diretor-proprietário da Mobili, Kaian Belmok.

Para a criação do negócio já foram investidos cerca de R$ 20 milhões. Ao todo, a empresa tem 700 motos na rua, todas de marca de terceiros, mas Kaian adianta que já estão sendo aguardadas 75 motos elétricas e 100 a combustão, de uma fabricante chinesa, que será a base dos futuros modelos que levarão o nome da Mobili.

“É um produto de qualidade e preço competitivo. Vamos colocar essas 100 motocicletas a combustão nas ruas para fazer um teste-piloto nas locações e ver a aceitação. Hoje, 100% do nosso público é de motoboys que estão longe do mercado de crédito. A locação pode ser solicitada on-line e também pela loja. Ainda este mês, teremos um aplicativo, onde será possível fazer todo o processo”, adianta.

Modelos da Mobili

Sobre as motos elétricas que chegam em meados de julho, Kaian adianta que já há uma em teste com um operador logístico em São Paulo. A intenção é analisar a viabilidade desse tipo de veículo e a aceitação do público.

“É uma moto elétrica com sistema de troca de baterias quando precisar recarregar. Haverá estações onde o piloto poderá fazer essa troca de forma simples, que estará inclusa no preço da locação. Atualmente, grandes empresas têm interesse em usar esse tipo de veículo por conta de ESG. Mas ainda vamos ver qual será o público dessa moto”, conta.

Yaris Cross é a sensação dos híbridos na Europa O tão aguardado Yaris Cross, compacto da Toyota que deve substituir o modelo de mesmo nome em breve no Brasil, tem se tornado a sensação na Europa, ultrapassando, inclusive, as vendas do Volkswagen T-Roc (uma versão europeia do T-Cross brasileiro) na categoria de SUV pequenos. Isso porque o Toyota Yaris Cross tem sido o modelo híbrido mais vendido na Europa há quatro meses, segundo informações do site Automotive News Europe.

Nissan planeja sucessor do Leaf

Protótipo de novo modelo elétrico da Nissan, que deve suceder o Leaf Crédito: Nissan/Divulgação

Nem bem saiu de linha e o Nissan Leaf deve ganhar um novo sucessor. A empresa japonesa já está preparando a sua planta localizada em Sunderland, no Reino Unido, para começar a fabricação do novo modelo, que pode, inclusive, começar já em março do ano que vem, segundo informações do site Electrek

A montadora japonesa anunciou, em novembro, um investimento de cerca de US$ 3,8 bilhões para modernizar a sua fábrica no Reino Unido e produzir versões elétricas de modelos como o Qashqai (SUV intermediário que rivaliza com Jeep Compass) e o crossover compacto Juke.

A expectativa é que os testes de produção do próximo Leaf da Nissan comecem ainda em agosto deste ano.