Saiba quais são os carros mais visados para golpes na internet

O Chevrolet Celta é um dos modelos que golpistas usam para enganar consumidores em compras on-line de carros. Crédito: Chevrolet/Divulgação

Uma pesquisa realizada pela plataforma de compra e vendas OLX mostrou que em 2023 foram mais de 91 mil golpes por meio da compra e venda de veículos on-line, com as perdas chegando na casa dos R$ 2,7 bilhões. O Estado com mais golpes foi São Paulo, com 28% dos casos, seguido por Minas Gerais (8%), Rio de Janeiro (7%) e Bahia (6%).



O levantamento ainda apontou quais são os modelos mais visados pelos golpistas, já que eles representam 53% das fraudes envolvendo anúncios:

Ainda de acordo com a pesquisa, carros são os mais visados, com 64% das fraudes. As motos vêm em seguida, com 31% e os caminhões ficam em terceiro lugar com 5% das ocorrências. Por outro lado, segundo a plataforma, houve uma redução de 60% no total de golpes aplicados na categoria de carros, comparando com o ano de 2022.

“O uso de tecnologia aliada à educação digital do usuário foram fundamentais para termos uma redução tão expressiva no número de golpes de um ano para o outro. O uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina são utilizadas de forma cada vez mais precisa e ágil para a prevenção de golpes on-line”, explica a vice-presidente de Produto da OLX, Beatriz Soares.

SUV Jaecoo 7 chega ao Brasil para testes

As unidades do Jaecoo 7 serão voltadas para testes de consumidores, parceiros e imprensa. Crédito: Jaecoo/Divulgação

As primeiras unidades do SUV eletrificado da Omoda | Jaecoo, subsidiária da Chery especializada em modelos de luxo, já chegaram ao Brasil. As unidades do Jaecoo 7 serão voltadas para testes de consumidores, parceiros e imprensa, segundo anunciou a empresa.

Isso significa que esses veículos podem sofrer modificações quanto a acabamentos e materiais que serão posteriormente modificados para agradar o gosto do brasileiro. Ainda segundo a empresa, depois desse processo, as unidades serão usadas para homologação.

“O Jaecoo 7 chegará ao mercado para atender os consumidores que buscam por vida de alta qualidade, diferentes dos modelos tradicionais, mais sofisticado, mais off-road, mas sem abrir mão de qualidade, conforto, segurança, tecnologia e sustentabilidade”, afirma o diretor de Operações da O&J Brasil, Alex Wang.

Financiamento de veículos é o maior em 10 anos

O financiamento de veículos em abril cresceu 45% em comparação ao mesmo período de 2023. Crédito: Shutterstock

O financiamento de veículos em abril cresceu 45% em comparação ao mesmo período de 2023. Os dados são da B3, a Bolsa de Valores, e mostram também que em relação a março deste ano, houve um crescimento de 7%. Segundo a entidade, abril foi o mês com mais veículos financiados desde dezembro de 2014.

As altas se repetem nos segmentos: 42,7% de crescimento no financiamento de automóveis leves comparado a abril de 2023 e 8,5% em relação a março; 32,5% para veículos pesados na comparação com o mesmo período do ano anterior e 1,3% em relação a março; 47,3% de crescimento para motos comparado a abril de 2023 e 5,4% maior do que em março.

No acumulado do ano, as vendas financiadas de veículos somaram 2,2 milhões de unidades, uma alta de 27% em relação ao mesmo período de 2023, o que equivale a cerca de 482 mil unidades a mais. A B3 informou ainda que essa é a melhor marca para os quatro primeiros meses do ano desde 2011.

