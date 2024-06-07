Fiat Strada é o veículo mais vendido no ES em 2024; veja lista completa

Fiat Strada permanece no pódio no ES com 1.586 unidades emplacadas de janeiro a maio Crédito: Divulgação

A Fiat Strada voltou ao pódio nacional de modelo mais vendido em maio (foram 10.973 unidades) e também no ano (49.050 unidades), mas no Espírito Santo, ela reina absoluta, com 1.586 unidades emplacadas de janeiro a maio deste ano, segundo relatório do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives).

Já o Volkswagen Polo, que até abril liderava as vendas no Brasil, mas em maio ficou em segundo lugar (48.181 unidades emplacadas. no país), no Espírito Santo, aparece como o nono veículo mais vendido, quando consideramos carros de passeio e comerciais leves (categoria que ocupa a Strada e outras picapes). O hatch da montadora alemã está na sexta posição levando em conta apenas carros: foram 469 unidades emplacadas até maio no ES.

Veja abaixo o ranking completo das categorias:

Salão de Genebra chega ao fim após 119 anos O tradicional Salão de Genebra, na Suíça, que já foi uma das maiores exposições da indústria automotiva no mundo, anunciou, esta semana, que chegará ao fim após 119 anos de existência. Um dos motivos foi o esvaziamento do evento, que este ano, teve cerca de 168 mil visitantes, bem abaixo dos 200 mil estimados; e também a presença menor de montadoras europeias, além da concorrência com outros eventos de grande porte como os salões de Munique e Paris, na Europa, e Xangai e Pequim, na China. No entanto, a marca deve sobreviver como um evento bienal, sediado em Doha, batizado de Qatar Geneva.

Ford embala suspensão do Mustang GTD na cabine como obra de arte

Suspensão ganha destaque dentro do carro com vitrine de policarbonato Crédito: Ford/Divulgação

A suspensão traseira do Ford Mustang GTD ganhou status de obra de arte na nova versão do supercarro, que é o mais potente do modelo já homologado para as ruas. São 800 cv de potência no motor V8 embalado por uma suspensão semiativa nas quatro rodas, com subquadro tubular desenvolvido nas pistas, segundo a montadora.

Além disso, ela ganhou um destaque dentro do carro em forma de uma vitrine feita de policarbonato com revestimento resistente a arranhões, que permite observar, tanto dentro quanto fora do carro, o sistema trabalhando.

Vitrine possibilita que a suspensão sseja vista, inclusive, do lado de fora do Mustang Crédito: Ford/Divulgação

“A suspensão traseira do Mustang GTD foi projetada para a performance, mas também é algo lindo de se ver e seria uma pena escondê-la. Com essa janela, é possível literalmente ver a suspensão em ação e admirar os detalhes em azul e dourado dos amortecedores”, conta Jim Owens, gerente de marketing do Mustang GTD.