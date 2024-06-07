Fiat Strada é o veículo mais vendido no ES em 2024; veja lista completa

Salão de Genebra chega ao fim após 119 anos
O tradicional Salão de Genebra, na Suíça, que já foi uma das maiores exposições da indústria automotiva no mundo, anunciou, esta semana, que chegará ao fim após 119 anos de existência. Um dos motivos foi o esvaziamento do evento, que este ano, teve cerca de 168 mil visitantes, bem abaixo dos 200 mil estimados; e também a presença menor de montadoras europeias, além da concorrência com outros eventos de grande porte como os salões de Munique e Paris, na Europa, e Xangai e Pequim, na China. No entanto, a marca deve sobreviver como um evento bienal, sediado em Doha, batizado de Qatar Geneva.
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Nissan lança perfume que combina pneus e flor de cerejeira
“Smell my Dust” (ou Cheire Minha Poeira, em tradução livre) é nome do perfume da equipe Nissan Fórmula E, lançado para marcar a realização do primeiro E-Prix em Xangai, disputado no último final de semana na China. A equipe é a única japonesa no campeonato de monopostos 100% elétricos e o perfume tem como foco a geração Z. A fragrância foi criada por um perfumista de Xangai, que combinou restos de pneus reais da Equipe Nissan Fórmula E e pétalas de flores de cerejeira de Tóquio, com aromas correspondentes.