Dolphin Mini chega por R$ 115.800 e já tem mais de 6,5 mil carros reservados

O BYD Dolphin Mini já teve mais de 6,5 mil unidades reservadas desde o domingo Crédito: BYD/Divulgação

Depois de muita expectativa, o preço de venda do BYD Mini Dolphin foi anunciado, nesta quarta-feira (28), em uma live que contou com o apresentador Luciano Huck. O modelo chega pelo preço sugerido de R$ 115.800 e para o seu lançamento terá um desconto de R$ 10 mil (sendo vendido, até o dia 29 de fevereiro, por R$ 105.800) mais um carregador que custa R$ 7 mil (daí a expectativa para que o modelo custasse R$ 98.800, valor “vazado” há umas duas semanas).

Com isso, o posto de carro 100% elétrico mais barato continua sendo do Renault Kwid (R$ 98.900), mas o eletrificado da BYD chega com uma ação agressiva de vendas, com taxa de financiamento de 0,99% pelo Santander e prestações de R$ 929. Como resultado, ele já teve mais de 6,5 mil unidades reservadas desde o domingo.

Além disso, uma parceria com a 99, voltada para motoristas de aplicativo, vai conceder uma taxa de 9.99%, durante seis meses, para todos os Dolphin Mini registrados na plataforma. E segundo o diretor de Inovação e líder do DriverLAB na 99, Thiago Hipolito, os motoristas de aplicativo que colocarem em seus futuros Mini Dolphins um adesivo especial indicando ser um veículo zero emissões, vão estar isentos da taxa da operadora. Neste caso, não foi especificado o período de duração.

No Espírito Santo, o lançamento foi acompanhado nas concessionárias da marca. Segundo o gerente comercial da BYD Vila Velha, Azer Cade Gerde, a expectativa com a chegada do modelo é alta. “É um carro que promete revolucionar o mercado de veículos zero quilômetro e também de seminovos, por conta do valor e também da qualidade que ele traz”, comenta.

Luciano Huck apresentou o lançamento do modelo durante live, onde foi divulgado o preço com desconto de R$ 10 mil Crédito: BYD/Divulgação

Segundo Azet, os capixabas já estão reservando o seu modelo do Mini Dolphin desde o domingo, quando foi anunciada a pré-venda no programa Domingão com Huck. “Isso gerou uma corrida em nossas lojas de Vila Velha e Vitória. A aceitação tem sido muito grande, pois a BYD é uma marca excepcional, de muita qualidade e tecnologia com refinamento premium. Tudo isso junto à credibilidade do Grupo Águia Branca foi como uma ‘bomba positiva’ no mercado”, comenta.

Concorrentes a combustão

O BYD Mini Dolphin chega para bater de frente com hatches a combustão que estão entre os mais vendidos. Já são mais de 6,5 mil reservas desde o domingo. A título de comparação, o Hyundai HB20 teve 7.478 unidades vendidas em janeiro, segundo levantamento da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e seu preço de partida é de R$ 82.290 na versão Sense. Já o Volkswagen Polo Track vendeu 7.258 unidades em janeiro e os preços partem de R$ 87.990.

No design, o Dolphin Mini remete à inspiração de outros modelos da família BYD, como o Dolphin e o Seal. Suas linhas também apostam no estilo Ocean, trazendo inspiração do mar, com linhas retas aerodinâmicas, criado sob a liderança de Wolfgang Egger, diretor global de design da BYD.

No design, o Dolphin Mini remete à inspiração de outros modelos da família BYD Crédito: BYD/Divulgação

Em termos de dimensões, é um pouco mais alto que o Dolphin – cerca de um centímetro a mais – chegando a 1,58m de altura. Possui 1,71m de largura e 3,78m de comprimento total, 34,5cm a menos que o Dolphin. Um dos pontos de destaque e diferenciais no Dolphin Mini, é o seu entre-eixos de 2,50m.

As rodas do modelo seguem design moderno e esportivas, inspiradas no conceito “flocos de neve”. Possuem aro 16”, produzidas em liga leve, algo que não é comum em veículos com modelos de entrada e são equipadas com pneus 175/55 R16 80H.

O hatch traz multimídia com tela flutuante de 10,1 polegadas e rotação elétrica. Há modo de tela dividida (função GPS/Spotify), além de conexão 4G e armazenamento em nuvens disponíveis no ICS. Ele tem ainda carregamento por indução para smartphone, portas USB-A, USB-C e tomada 12V.

Um dos pontos de destaque e diferenciais no Dolphin Mini, é o seu entre-eixos de 2,50m. Crédito: BYD/Divulgação

Já o painel de instrumentos LCD de 7 polegadas oferece informações do veículo ao motorista. Além de direção elétrica, o volante permite ajuste manual de altura e profundidade.

Controle de cruzeiro e segurança

O BYD Dolphin Mini conta com controle de cruzeiro com seletor de velocidade, luzes de leitura acionadas via touch, com acionamento automático e luzes de cortesia. O modelo possui quatro alto-falantes localizados nas portas do veículo, que trazem experiência de som em 360 graus.

Ainda integra o pacote tecnológico vidros elétricos, câmera de ré, função “Follow me Home”, assistente de voz e retrovisores com aquecimento, descongelamento e ajuste elétrico, além de rebatimento manual.

O porta-malas comporta 230 litros e pode armazenar até 930 litros com os bancos traseiros rebatidos. Conta ainda com amplo espaço adicional de 18 compartimentos distribuídos pelo interior do habitáculo para itens de pequeno volume. Ele não tem estepe e sim um kit de reparo de pneus, para consertos emergenciais.

O hatch traz multimídia com tela flutuante de 10,1 polegadas e rotação elétric Crédito: BYD/Divulgação

O modelo está equipado com seis airbags: dois frontais (motorista e passageiro), dois laterais (bancos dianteiros) e dois de cortina (dianteiro e traseiro). Ele tem ainda assistência de partida em rampa (HHC), cruise control (CC), sistema de monitoramento de calibragem de pneus (TPMS), freio de estacionamento eletrônico (EPB), função Autohold (AVH), sensores de estacionamento e câmera de ré automática.

Combina a função do Brake Booster com os freios ABS, frenagem regenerativa e controle de estabilidade. Incorpora ainda funcionalidades como o VDC (Controle Dinâmico Veicular), que integra o controle de tração, assistência hidráulica de frenagem, distribuição eletrônica de frenagem e tecnologia de frenagem confortável.

O modelo traz ainda o Controller Deceleration Partner (CPD), um sistema de frenagem de emergência através do freio de estacionamento eletrônico. A suspensão do Dolphin Mini é do tipo McPherson na dianteira, e com barra de torção na traseira. O carro tem freios a disco nas quatro rodas.

Aplicativo para abrir o carro

O BYD Dolphin Mini tem autonomia de 280 km, segundo dados divulgados pelo PBEV Crédito: BYD/Divulgação

O modelo conta com um cartão NFC (Near Field Communication ou, em português, Comunicação por Campo de Proximidade) que possibilita quatro formas para destravar o veículo: por aplicativo, chave ou por intermédio do NFC (celular e o próprio cartão).

Ele tem um aplicativo que permite trancar e destrancar as portas, acender as luzes, acionar o alarme, localizar o veículo com luz e toque de buzina para localização, além de obter informações do estado de carga do veículo.

Outro destaque é a inteligência por voz nativa, onde alguns comandos podem ser acionados, em português, pelo próprio usuário. A conectividade está presente através do Android Auto e Apple CarPlay.

O porta-malas comporta 230 litros e pode armazenar até 930 litros com os bancos traseiros rebatidos Crédito: BYD/Divulgação

Autonomia

O BYD Dolphin Mini tem autonomia de 280 km, segundo dados divulgados pelo PBEV, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Assim, se transforma no novo veículo de melhor eficiência energética do país, superando, inclusive, o primeiro Dolphin lançado. Em outras palavras 0,41MJ/km, o equivalente a incríveis 70 km/litro num veículo movido a gasolina.

Segundo a montadora, o modelo pode ser recarregado em qualquer tomada comum de 127 ou 220V e sua bateria vai de 30% a 80% em menos de 30 minutos. O modelo traz a função de agendamento e pré-programação para carregar a bateria.

A bateria carrega em até 30 minutos com 80% de sua carga Crédito: BYD/Divulgação

A bateria Blade BYD (LFP) de 38 kWh é integrada à plataforma 3.0, que forma uma estrutura de carroceria segura, desenvolvida pela BYD para veículos puramente elétricos. A plataforma é responsável por integrar o sistema de alta tensão e a bateria com o chassi do carro, o que melhora a segurança e a autonomia, segundo a montadora.

Modelo tem até quatro opções de revestimento para o interior Crédito: BYD/Divulgação

O BYD Dolphin Mini oferece um motor elétrico com potência de 75 cv com torque máximo de 135 Nm. O modelo acelera de 0 a 100 km/h em 14,9 segundos e pode chegar à velocidade máxima de 130 km/h. Possui raio de giro 4,95m e peso de 1.239 kg em ordem de marcha (peso bruto total de 1.568 kg).

O hatch chega ao mercado brasileiro em quatro cores: Branco Apricity (interior rosa e azul escuro), Preto Polar Night (interior azul escuro), Rosa Peach (interior Rosa) e Verde Sprout (interior azul claro). A garantia é de cinco anos ou 500 mil quilômetros. A bateria Blade contará com garantia de oito anos, sem limite de quilometragem.

Ficha Técnica

O modelo acelera de 0 a 100 km/h em 14,9 segundos e pode chegar à velocidade máxima de 130 km/h Crédito: BYD/Divulgação

BYD Dolphin Mini