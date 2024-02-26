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Elétrico mais barato

BYD abre pré-venda do Dolphin Mini no programa de Luciano Huck

Sem antecipar o preço, montadora chinesa divulgou reserva para compra do modelo pela internet, com bônus de até R$ 10 mil

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 16:34

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

26 fev 2024 às 16:34
BYD Dolphin Mini
O lançamento oficial do Dolphin Mini está previsto para o dia 28 de fevereiro Crédito: BYD/Divulgação
Nem bem chegou em terras brasileiras e o BYD Dolphin Mini já está causando antes mesmo do início oficial das suas vendas, programado para a próxima quarta-feira (28). Com um investimento pesado de marketing, a montadora chinesa ocupou mais de seis minutos de exibição do programa Domingão com Huck, deste domingo (25), para apresentar o modelo e anunciar a sua pré-venda, com direito a R$ 10 mil de bônus.
O apresentador Luciano Huck mostrou um vídeo dele durante viagem à China, onde foi conhecer a fábrica da BYD. Ele entrou no carro, mostrando-o por dentro e depois, de volta ao cenário do programa, divulgou o QR code para o site direto de reserva do Dolphin Mini.
BYD Dolphin Mini
Modelo será vendido em duas versões: de quatro e cinco lugares Crédito: BYD/Divulgação
Embora o preço não tenha sido divulgado, a expectativa é que fique abaixo dos R$ 100 mil (segundo informações vazadas há uma semana, os preços devem partir de R$ 99.800) durante o período de reserva pelo site do Mercado Livre. As reservas estão sendo feitas mediante pagamento de R$ 10 mil.
Batizado originalmente de Seagull (gaivota, em inglês), já que o modelo integra a linha Ocean da BYD (da qual faz parte, ainda, o esportivo Seal), a BYD fez a mudança para Dolphin Mini para “pegar carona” na fama do carro que é hoje o modelo 10% elétrico mais vendido no país.

Dimensões e itens de série

BYD Dolphin Mini
Por dentro, modelo tem volante multifuncional, apinel de instrumentos de 7 polegadas e tela multimídia de 10.1 polegadas com rotação elétrica Crédito: BYD/Divulgação
Menor do que o seu irmão mais velho, o Dolphin Mini mede pouco mais do que um Renault Kwid: ele tem 3,78 metros de comprimento, 1,17 metro de largura e 1,5 metro de altura. Seu entre-eixos é de 2,5 metros e a altura mínima do solo é de 11 centímetros e o porta-malas comporta 230 litros (o Kwid comporta 290 litros).
Ele será vendido em duas versões: de quatro e de cinco lugares. Segundo a montadora, a potência do Dolphin Mini é de 75 cv com torque máximo de 135 Nm e autonomia de 280 km. Sua velocidade máxima é de 130 km/h e ele vai de 0 a 100 em 14,9 segundos.
O modelo vem equipado com rodas de liga leve de 16 polegadas, faróis de LED automáticos com ajuste de altura, luz de rodagem diurna e lanterna traseira em LED, retrovisores externos com ajuste elétrico, desembaçador com aquecimento e rebatimento manual.
BYD Dolphin Mini
O Dolphin Mini tem 3,78 metros de comprimento, 1,17 metro de largura e 1,5 metro de altura Crédito: BYD/Divulgação
Por dentro, o modelo tem volante multifuncional com painel de instrumentos de alta resolução de 7 polegadas, espaço para carregamento de celular sem fio, entradas USB, ajuste elétrico do banco do motorista, ar-condicionado automático,freio de estacionamento eletrônico, chave presencial, multimídia de 10.1 polegadas com rotação elétrica e conexão com Android Auto e Apple Car Play.
O Dolphin Mini tem quatro opções de cores: Sprout Green com interior azul claro, Polar Night Black com interior azul escuro, Peach Pink com interior rosa e Apricity White com duas opções de cores para o seu interior (azul escuro ou rosa).
BYD Dolphin Mini
O modelo vem equipado com rodas de liga leve de 16 polegadas e faróis de LED automáticos com ajuste de altura Crédito: BYD/Divulgação

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