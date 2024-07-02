BYD King quer ser o novo rei na categoria dos sedãs médios

O BYD King tem 1.495 mm de altura, 1.837 mm de largura, 4.780 mm de comprimento e 2.718 mm de entre-eixos Crédito: BYD/Divulgação

Mas será que o BYD King tem atributos para chamar atenção do consumidor brasileiro?

Estive presente no lançamento do veículo no mercado capixaba, na última semana. Apesar de ainda não ter tido a oportunidade de conduzir o BYD King a impressão que tive foi bastante interessante.

O sedã vem em duas versões: a GL que é a de entrada e está sendo vendida por R$ 175.800; e a GS que é a topo de linha e tem preço de R$ 187.800.

A versão que conheci foi a topo de linha GS. Primeiramente, o que chama atenção é o design moderno, com uma frente arrojada com grade e faróis dianteiros que chamam atenção e passam a percepção de modernidade. Na traseira, os faróis dos dois lados são conectados, trazendo um aspecto de modernidade também.

Um dos pontos mais interessantes que achei foi o acabamento interno, que além de ter boa qualidade, é moderno e traz bastante locais com soft touch, com pouco plástico em todo acabamento de modo geral. Os bancos têm formato concha, trazendo esportividade, porém sem abrir mão do conforto. Vale frisar que os bancos dianteiros do motorista e do passageiro vêm com regulagem elétrica na versão GS.

E por falar em conforto, outro aspecto bastante positivo do BYD King é a distância entre-eixos, que é de 2.718 mm, gerando ótimo espaço interno para os ocupantes traseiros. Exemplificando isso, mesmo regulando o banco do motorista para meu conforto, ao sentar no banco traseiro, atrás do motorista minhas pernas não ficam encostando no banco dianteiro. Considerando que tenho 1,83m de altura, esse aspecto é bem interessante, visando conforto para todos os integrantes.

O BYD King vem equipado com duas opções de motorização: nas duas versões temos um motor híbrido plug-in e outro a combustão aspirado que gera 110 cv de potência.

A diferença está no motor elétrico, na versão de entrada GL o motor elétrico gera 179 cv de potência tendo uma potência combinada com o motor a combustão de 209 cv. Já na versão GS o motor elétrico tem 197 cv e gera uma potência combinada de 235 cv. Inclusive, nessa versão GS a BYD promete entregar uma autonomia total de até 1,2 mil quilômetros, dependendo do modo de condução e do tipo de trajeto.

Analisando o produto de modo geral, considerar a marca é fundamental e o que tem me chamado atenção de modo positivo é exatamente a postura da BYD em relação ao mercado brasileiro.

Está cada vez mais nítido que a marca chinesa olha para o mercado brasileiro com prioridade, trazendo toda a sua gama de produtos e investindo na produção de seus carros aqui no Brasil.

Teremos mais lançamentos até o final do ano. Quem ganha com isso é o consumidor, que tem mais opções com a mesma qualidade do que é vendido nos principais mercados do mundo.