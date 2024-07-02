Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Concorrente do Corolla

BYD King quer ser o novo rei na categoria dos sedãs médios

Lançado na última semana pela montadora chinesa, modelo está posicionado em uma categoria que já é dominada no mercado pelo Toyota Corolla

Públicado em 

02 jul 2024 às 11:34
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

BYD King
O BYD King tem 1.495 mm de altura, 1.837 mm de largura, 4.780 mm de comprimento e 2.718 mm de entre-eixos Crédito: BYD/Divulgação
Na última semana, a marca chinesa BYD lançou no mercado brasileiro o novo King. O lançamento traz um carro posicionado na categoria dos sedãs médios. Categoria que é dominada, no mercado nacional, pelo Toyota Corolla.
Mas será que o BYD King tem atributos para chamar atenção do consumidor brasileiro?
Estive presente no lançamento do veículo no mercado capixaba, na última semana. Apesar de ainda não ter tido a oportunidade de conduzir o BYD King a impressão que tive foi bastante interessante.
O sedã vem em duas versões: a GL que é a de entrada e está sendo vendida por R$ 175.800; e a GS que é a topo de linha e tem preço de R$ 187.800.
A versão que conheci foi a topo de linha GS. Primeiramente, o que chama atenção é o design moderno, com uma frente arrojada com grade e faróis dianteiros que chamam atenção e passam a percepção de modernidade. Na traseira, os faróis dos dois lados são conectados, trazendo um aspecto de modernidade também.
Um dos pontos mais interessantes que achei foi o acabamento interno, que além de ter boa qualidade, é moderno e traz bastante locais com soft touch, com pouco plástico em todo acabamento de modo geral. Os bancos têm formato concha, trazendo esportividade, porém sem abrir mão do conforto. Vale frisar que os bancos dianteiros do motorista e do passageiro vêm com regulagem elétrica na versão GS.
E por falar em conforto, outro aspecto bastante positivo do BYD King é a distância entre-eixos, que é de 2.718 mm, gerando ótimo espaço interno para os ocupantes traseiros. Exemplificando isso, mesmo regulando o banco do motorista para meu conforto, ao sentar no banco traseiro, atrás do motorista minhas pernas não ficam encostando no banco dianteiro. Considerando que tenho 1,83m de altura, esse aspecto é bem interessante, visando conforto para todos os integrantes.
O BYD King vem equipado com duas opções de motorização: nas duas versões temos um motor híbrido plug-in e outro a combustão aspirado que gera 110 cv de potência.
A diferença está no motor elétrico, na versão de entrada GL o motor elétrico gera 179 cv de potência tendo uma potência combinada com o motor a combustão de 209 cv. Já na versão GS o motor elétrico tem 197 cv e gera uma potência combinada de 235 cv. Inclusive, nessa versão GS a BYD promete entregar uma autonomia total de até 1,2 mil quilômetros, dependendo do modo de condução e do tipo de trajeto.
Analisando o produto de modo geral, considerar a marca é fundamental e o que tem me chamado atenção de modo positivo é exatamente a postura da BYD em relação ao mercado brasileiro.
Está cada vez mais nítido que a marca chinesa olha para o mercado brasileiro com prioridade, trazendo toda a sua gama de produtos e investindo na produção de seus carros aqui no Brasil.
Teremos mais lançamentos até o final do ano. Quem ganha com isso é o consumidor, que tem mais opções com a mesma qualidade do que é vendido nos principais mercados do mundo.
Se o BYD King conseguirá tirar o reinado do Corolla, só o tempo vai dizer. Mas posso assegurar que a impressão que a BYD passa para o mercado brasileiro, até aqui, é a melhor possível.

MAIS GABRIEL DE OLIVEIRA

O incrível resultado de vendas de carros eletrificados no Brasil

A incrível experiência de condução do Volvo EX30

Passo a passo para quem vai comprar carro usado ou seminovo

O que esperar do novo Toyota Corolla Cross 2025?

Quatro dicas para não desvalorizar o carro em uma futura venda

Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

Tópicos Relacionados

Sedã Toyota Corolla Sedan Motor Híbrido Carro Híbrido BYD byd King
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26 terá botão misterioso com poder decisivo para o Paredão
Imagem de destaque
Festa com Gloria Groove no BBB 26 tem choro, alfinetadas, teorias e até vazamento inusitado
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, Fabrício Araújo Dutra e Paulo Expedicto Amaral Neto
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados