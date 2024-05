A incrível experiência de condução do Volvo EX30

O Volvo EX30 na versão Ultra, que é a topo de linha e tem autonomia de 338 quilômetros. Crédito: Gabriel de Oliveira

Na última semana tive a oportunidade, a convite da Volvo Cars Brasil, de participar pessoalmente do evento de lançamento do novo SUV 100% elétrico da marca sueca, o EX30.



No evento ficou claro que o objetivo da Volvo é liderar o segmento premium no mercado brasileiro (atrás da BMW, que tem 0,85% do mercado de veículos no país, com 4.579 unidades vendidas este ano), visto que hoje a montadora figura em segundo lugar nesse nicho de mercado (com 2.045 unidades emplacadas em 2024, representando 0,38% do mercado).

Os 272 cavalos de potência e o torque de 34,9 kgfm geram um zero a 100 km/h de 5,3 segundos. Crédito: Gabriel de Oliveira

Sendo bem sincero, pelo que conheço da marca em relação a produto e atendimento, inclusive de pós-venda, acredito que a chance de alcançar o topo desse ranking é algo bastante possível e real de acontecer. Ainda mais agora com o lançamento do EX30, que vem posicionado estrategicamente para competir também com o Toyota Corolla Cross e com o Jeep Compass.

No evento, pude conduzir o Volvo EX30 na versão Ultra, que é a topo de linha e tem autonomia de 338 quilômetros, de acordo com o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). O percurso escolhido pela organização do evento foi de algo em torno de 180 quilômetros, de São Paulo a Campos do Jordão.

Comportamento do carro

95% de todos os materiais que compõem o carro são recicláveis. Crédito: Gabriel de Oliveira

O comportamento do carro tanto no ciclo urbano quanto no ciclo rodoviário é excelente. Posso dizer que se trata de um carro esperto, ágil para o dia a dia e extremamente seguro na estrada. A tocada é esportiva e isso fica ainda mais evidente com o volante esportivo com design quadrado.

Os 272 cavalos de potência e o torque de 34,9 kgfm geram um zero a 100 km/h de apenas 5,3 segundos e isso fica nítido na condução. Além disso, o conjunto de suspensão com a tração traseira trabalha muito bem e gera ótima estabilidade para fazer curvas mais acentuadas. Senti ter 100% do controle do carro a todo momento.

O pacote tecnológico e de segurança é digno de um Volvo, com controle de tração e estabilidade, airbags frontais, laterais e de cortina; sensores que auxiliam a condução do carro por todos os lados; sensor de fadiga que detecta, inclusive, se o motorista tira o olho da estrada, estão presentes em todas as versões.

Os valores do Volvo EX30 partem de R$ 229.990 na versão Core. Crédito: Gabriel de Oliveira

Na parte tecnológica, temos a central multimídia com várias funcionalidades, inclusive acionamento do ar-condicionado e abertura do porta-luvas. A versão Ultra ainda vem com teto panorâmico, som de excepcional qualidade da Harman Kardon, que também vem na versão Plus, assistente de estacionamento e câmera 360 graus.

Pontos a observar

Alguns aspectos são importantes pontuar, como o fato do mostrador de velocidade e autonomia estarem apenas na central multimídia. Para muitos, isso gerou estranheza, pois olhar para central multimídia para ver a velocidade acabou gerando um certo desconforto em algumas pessoas.

O mostrador de velocidade e autonomia está localizado na central multimídia. Crédito: Gabriel de Oliveira

Mas, na minha opinião, esse é um aspecto apenas vinculado ao costume, já que nos painéis convencionais também desviamos o olhar para baixo e, no caso do Volvo EX30, basta olhar para o lado sem nem precisar mexer a cabeça para conferir a velocidade e outras informações. No entanto, um head-up display mostrando a velocidade seria bem-vindo.

Falando do acabamento, foi outro ponto que a Volvo acertou em cheio. É clean, diferente, foge do convencional e traz ainda mais identidade para essa nova linha de automóveis da montadora, dando o ar de novidade, tecnologia e sustentabilidade ao carro.

A versão testada do EX30 foi a Ultra, a topo de linha. Crédito: Gabriel de Oliveira

Vale ressaltar que o acabamento interno do carro é feito com compostos de materiais reciclados e renováveis. Inclusive, a sustentabilidade é algo bastante presente no Volvo EX30, visto que 95% de todos os materiais que compõem o carro são recicláveis.

Outro aspecto que gera novidade são os retrovisores externos que, ao serem regulados, não mexem apenas os espelhos, mas o retrovisor inteiro.

Os valores do Volvo EX30 são de R$ 229.990 na versão Core, que tem autonomia de 250 quilômetros; Core Extended Range (R$ 249.990), Plus (R$ 277.950) e Ultra (R$ 293.950), sendo as três versões com autonomia de 338 quilômetros.

Posso garantir que vale a pena conhecer de perto esse novo modelo da Volvo, que em breve será bastante visto pelas ruas.

O pacote tecnológico e de segurança tem, entre outros, controle de tração e estabilidade, airbags frontais, laterais e de cortina. Crédito: Gabriel de Oliveira

