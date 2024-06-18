O incrível resultado de vendas de carros eletrificados no Brasil

É fundamental entender que o dia a dia de uso, principalmente dos carros elétricos, é diferente dos carros a combustão Crédito: Shutterstock

Os carros elétricos e híbridos já fazem parte da realidade do mercado automotivo brasileiro. O que muita gente ainda não tem noção é em relação à representatividade nas vendas, quando falamos do total.

De acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a Fenabrave, tivemos um volume de vendas de 20.559 carros elétricos, o que significa um aumento de 764% nos primeiros quatro meses de 2024 comparados com o mesmo período de 2023. Se incluirmos os veículos híbridos plug-in e híbridos leves, esse número sobe para 50.856 no primeiro quadrimestre de 2024.

Percebe-se com esse resultado que a preferência do consumidor está mudando. Ao mesmo tempo, é fundamental entender que o dia a dia de uso, principalmente dos carros elétricos, é diferente dos carros a combustão.

Alguns aspectos são importantes serem considerados para definir essa escolha, como percursos feitos no dia a dia e se nesses trajetos existe local de recarga de fácil acesso, caso não tenha essa estrutura em casa.