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Novo mercado

O incrível resultado de vendas de carros eletrificados no Brasil

De acordo com dados da Fenabrave, tivemos um volume de vendas de 20.559 carros elétricos, o que significa um aumento de 764%

Públicado em 

18 jun 2024 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

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É fundamental entender que o dia a dia de uso, principalmente dos carros elétricos, é diferente dos carros a combustão Crédito: Shutterstock
Os carros elétricos e híbridos já fazem parte da realidade do mercado automotivo brasileiro. O que muita gente ainda não tem noção é em relação à representatividade nas vendas, quando falamos do total.
De acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a Fenabrave, tivemos um volume de vendas de 20.559 carros elétricos, o que significa um aumento de 764% nos primeiros quatro meses de 2024 comparados com o mesmo período de 2023. Se incluirmos os veículos híbridos plug-in e híbridos leves, esse número sobe para 50.856 no primeiro quadrimestre de 2024.
Percebe-se com esse resultado que a preferência do consumidor está mudando. Ao mesmo tempo, é fundamental entender que o dia a dia de uso, principalmente dos carros elétricos, é diferente dos carros a combustão.
Alguns aspectos são importantes serem considerados para definir essa escolha, como percursos feitos no dia a dia e se nesses trajetos existe local de recarga de fácil acesso, caso não tenha essa estrutura em casa.
Ao mesmo tempo, a economia nas manutenções e no combustível são atrativos bastante relevantes. Friso que, independentemente do tipo de veículo escolhido, o mais importante é o planejamento de seu uso para que a experiência da aquisição seja realmente agradável e não uma frustração.

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Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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