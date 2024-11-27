BYD lança Song Plus Premium, SUV que promete ser o híbrido plug-in mais potente da marca

O Song Premium é equipado com a plataforma DM-i Super Híbrida, composta por um motor turbo a gasolina de 1,5L e dois motores elétricos Crédito: BYD/Divulgação

A BYD acaba de lançar o Song Plus Premium, novo modelo que vai passar a integrar a linha dos híbridos plug-in mais vendidos da categoria. Com 19.198 unidades emplacadas de janeiro a outubro, de acordo com os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o Song é o veículo mais vendidos de sua categoria atualmente no país.

Em solo capixaba, o número de emplacamentos do modelo também é expressivo, com 582 unidades vendias nos 10 primeiros meses no ano, ficando atrás apenas do Haval H6, com 860 unidades emplacadas. Os dados são do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives).

Agora, a chinesa lança, em edição especial, o Song Plus Premium, por R$299.800.

O modelo tem 4.775 mm de comprimento, 1.890 mm de largura, 1.670 mm de altura, entre eixos de 2.765mm e um porta-malas de 574 litros.

Motorização

O SUV tem uma autonomia elétrica declarada de 52 km e autonomia total de 690 km; o tanque de combustível tem capacidade para até 57 litros Crédito: BYD/Divulgação

O Song Premium é equipado com a plataforma DM-i Super Híbrida, composta por um motor turbo a gasolina de 1,5L e dois motores elétricos, um dianteiro de 204 cv e um traseiro de 163 cv.

Completando o conjunto propulsor está a bateria Blade de 18,3 kW/h, que proporciona 80 km de autonomia no modo 100% elétrico (NEDC). Com isso, o modelo chega a uma autonomia combinada de até 960 km, com um tanque cheio de gasolina e bateria totalmente carregada.

Pelo padrão do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, o SUV tem uma autonomia elétrica declarada de 52 km e autonomia total de 690 km. O tanque de combustível tem capacidade para até 57 litros. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 5,2 segundos. A potência combinada é de 324 cv.

Tecnologia e segurança

BYD Song Plus Premium - Externo

A BYD oferece acesso com NFC (Near Field Communication ou, em português, Comunicação por Campo de Proximidade), onde é possível destravar o carro com um cartão ou até mesmo por um aplicativo no smartphone.

Ainda é possível gerenciar remotamente o veículo por meio do aplicativo BYD, que oferece diversas funções a serem feitas à distância, como ligar o veículo, acionar os faróis, ativar o ar- condicionado, destrancar as portas, ajustar a ventilação e o aquecimento/ventilação dos assentos, além de outras funcionalidades.

O modelo também é composto por um conjunto de recursos, como uma tela giratória de 15,6”, carregamento sem fio para smartphones, conexão com internet, GPS integrado, controle automático de climatização de duas zonas, painel de instrumentos LCD Full-View de 12,3” e o Sistema de Cockpit Inteligente da BYD, com comandos de voz intuitivos, atualizações de sistema Over-The-Air e um potente sistema de som com 10 alto-falantes.

O Sistema Avançado de Assistência ao Motorista (ADAS), com controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente ativo de faixa, reconhecimento de placas de trânsito, sensor de ponto cego, alerta para abertura de portas, câmera 360° e alerta de tráfego cruzado faz parte deste modelo e garante uma vida prática a bordo.

BYD Song Plus Premium - Interno

O head-up display projeta a velocidade e informações do ADAS, dentre outras relevantes ao motorista no vidro da frente, proporcionando mais conforto e segurança sem tirar o olho da direção. O modelo ainda com carregador portátil, como item de série, além do sistema VtoL (Vehicle to Load) que transforma a bateria em uma fonte de energia.

Com aquecimento e ventilação, os bancos dianteiros têm ajustes elétricos (8 para motorista e 4 para passageiro). O modelo também conta com espaço para os ombros e pernas, assoalho plano, saídas de ar-condicionado, duas portas USB (A e C), luzes de leitura, porta-objetos e teto solar panorâmico.

O Song Plus Premium chega no mercado brasileiro com quatro cores de carroceria: Branco, Cinza Claro, Cinza Escuro e Preto, além do interior elegante e acabamento premium nas cores Cinza Claro e Caramelo.