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Linha do SUV de 7 lugares Mitsubishi Pajero Sport traz novidades; preços partem de R$ 349.990

Modelo traz design atualizado tanto por fora quanto no seu interior; versão Legend Black, que antes era uma série limitada, agora faz parte da gama
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2024 às 08:00

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 08:00

Mitsubishi Pajero Sport 2025
A linha 2025 do Pajero Sport traz novidades estéticas tanto por fora quanto por dentro Crédito: Mitsubishi/Divulgação
A Mitsubishi apresentou nesta semana a linha 2025 do Pajero Sport, SUV de sete lugares da montadora japonesa, que traz algumas novidades estéticas tanto por fora quanto por dentro do modelo. A versão legend Black, que foi introduzida na linha 2024 como uma série limitada, agora faz parte da gama. Ao todo são quatro versões, todas com capacidade 4x4 off-road:
  • Pajero Sport HPE: R$ 349.990
  • Pajero Sport HPE-S: R$ 379.990
  • Pajero Sport Legend: R$ 419.990
  • Pajero Sport Legend Black: R$ 425.990
Por fora, as mudanças começam na grade dianteira, que foi remodelada com novos grafismos e um novo padrão de malha para a porção central. Esses elementos são realçados pelo acabamento em preto brilhante e prata acetinado, com diferentes aplicações para cada versão.
A versão Legend, topo de linha, oferece retrovisores, maçanetas e a moldura da tampa traseira na mesma cor da carroceria e acabamento em cromado escurecido presente nas molduras dos para-lamas. Ela também traz rodas de aro 20 diamantadas com acabamento em verniz fumê.
Já as versões HPE e HPE-S são equipadas com rodas redesenhadas de liga-leve de aro 18 e trazem grade frontal na cor prata acetinado e novo conjunto do skid plate dianteiro e traseiro no mesmo tom. Os retrovisores, maçanetas e a moldura da tampa traseira são cromados de série.
A linha Pajero Sport 2025 conta com quatro opções de cores de carroceria: o branco perolado White Diamond, o cinza Graphite Gray Metallic, o preto Jet Black Mica, e a nova tonalidade prata Blade Silver Metallic.

Interior atualizado

Mitsubishi Pajero Sport 2025
O interior foi atualizado, a começar pelo novo volante multifuncional redesenhado Crédito: Mitsubishi/Divulgação
O interior da linha Pajero Sport 2025 foi bastante atualizado, a começar pelo novo volante multifuncional redesenhado com três raios. Os sete bancos presentes no Pajero Sport 2025 receberam revestimento em couro premium com duas opções de cores: preta ou bege. Os ocupantes das duas primeiras fileiras de assentos também contam com ajuste elétrico e sistema de aquecimento.
O mesmo revestimento dos bancos também foi adotado em detalhes das portas, no painel e no console central. Completa ainda o novo visual do interior acabamento em preto brilhante presente em diversas partes.
No painel de instrumentos a versão Legend recebe um novo cluster digital de 8 polegadas em TFT de alta definição, com novos grafismos. Já em suas versões intermediárias, seu interior ganha acabamentos em prata.
Mitsubishi Pajero Sport 2025
A versão Legend Black traz novo revestimento premium nos bancos Crédito: Mitsubishi/Divulgação
O ar-condicionado é dual zone e tem regulagem digital e independente para motorista e passageiro do banco da frente. Para os ocupantes da segunda e terceira fileira, há saídas de ar posicionadas. O porta-malas tem capacidade para 971 litros. Com os bancos da segunda fileira rebaixados, sobe 1.731 litros.
Há uma entrada USB na parte dianteira, e os passageiros que viajam no banco de trás contam com outras duas entradas. O console central traz ainda uma tomada de 120V (AC). A entrada do motorista e dos passageiros pode ser feita por aproximação.
Já a versão Legend Black traz, entre os diferenciais no interior, novo revestimento premium nos bancos, combinado com as cores preto e bordô e forro de teto preto. Além de sistema de aquecimento, os bancos também contam com revestimento com a tecnologia que evita a absorção de raios ultravioleta, mantendo a sua temperatura mais baixa.

Motorização e vocação off-road

Mitsubishi Pajero Sport 2025
A linha Pajero Sport 2025 conta com quatro opções de cores de carroceria Crédito: Mitsubishi/Divulgação
Todas as versões da linha Pajero Sport 2025 trazem o motor MIVEC 2.4L turbo diesel, feito em alumínio, que gera 190cv e 43,9 kgfm de torque e 16 válvulas, DOHC (Duplo Comando de Válvulas no Cabeçote), DI-D com turbocompressor e injeção direta. O sistema de transmissão é automático de oito velocidades e oferece opção de trocas sequenciais por meio dos paddle shifters atrás do volante.
O sistema Super Select 4WD-II (SS4-II) oferece ao motorista quatro modos distintos de operação, incluindo a reduzida, ideais para o tráfego em diferentes tipos de terreno:
  • 2H – Usado para estradas e vias públicas, privilegia a economia de combustível com desempenho suave.
  • 4H – Ideal para estradas e pisos irregulares, inclusive asfalto, serras e chuva. O sistema distribui automaticamente a tração entre os eixos dianteiro e traseiro.
  • 4HLc - Ideal para terreno acidentado com superfícies de baixa aderência.
  • 4LLc - Ideal para subidas ou descidas íngremes, rochas, areia e lama.
Mitsubishi Pajero Sport 2025
O modelo conta com sete lugares Crédito: Mitsubishi/Divulgação
Ainda sobre a vocação off-road do modelo, a linha Pajero Sport 2025 conta com Off-Road Mode, recurso que deixa o SUV ainda mais preparado para encarar os mais variados terrenos. São quatro opções a escolher de acordo com o tipo de solo: Gravel, Mud/Snow, Sand e Rock.
O SUV conta ainda com bloqueio do diferencial do eixo traseiro, o RD Lock, Hill Start Assist System (HSA) e o sistema Adaptive Hill Descent Control (HDC), que controla a descida de rampa, mantendo a velocidade do veículo constante em descidas íngremes, dispensando o acionamento do pedal de freio.

Segurança

A linha Pajero Sport 2025 traz freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD) que atua em conjunto com os controles de estabilidade (ASC) e de tração (ATC). A segurança de todos os até sete ocupantes do Pajero Sport 2025 ainda é reforçada pelos sete airbags: são duas bolsas dianteiras, duas bolsas laterais dianteiras, duas de cortina (inclusive para a terceira fileira de bancos) e uma para os joelhos do motorista.
De acordo com a montadora, a carroceria do Pajero Sport 2025 foi projetada sob o conceito RISE: rígida e leve, feita com chapas de aço de alta resistência, inclusive em situações de torções.
Mitsubishi Pajero Sport 2025
Cada versão tem detalhes diferenciados em seu acabamento Crédito: Mitsubishi/Divulgação
O modelo tem ainda sistema MiTEC - Mitsubishi Motors Intuitive Technology, que reúne um conjunto de recursos de última geração que operam por meio de sensores espalhados pelo veículo. Esse sistema trabalha em conjunto para guiar e proteger, alertar e conectar, até mesmo entreter. Ele pensa e age sem mesmo que o motorista saiba.
O SUV conta ainda com:
  • Adaptive Cruise Control (ACC).
  • Sistema de Monitoramento de Pontos Cegos (BSW).
  • Sistema Brake Override System (BOS), que monitora constantemente os sinais do freio e acelerador. 
  • Forward Collision Mitigation (FCM), que é outro sistema de frenagem autônoma.
  • Sistema de Prevenção de Aceleração Involuntária (UMS), que reduz a potência do motor para evitar colisões.
  • Sistema Trailer Stability Assist (TSA), que estabiliza o conjunto trailer/veículo quando o fenômeno de serpenteamento for detectado.

Ficha Técnica

Mitsubishi Pajero Sport 2025
Por fora, as mudanças começam na grade dianteira, que foi remodelada com novos grafismos Crédito: Mitsubishi/Divulgação

Mitsubishi Pajero Sport

  • Motor: longitudinal a diesel, com 4 cilindros em linha 16 válvulas DOHC MIVEC
  • Potência: 190 cv a 3.500 rpm
  • Torque: 43,9 kgfm a 2.500 rpm
  • Tanque de combustível: 68 litros
  • Transmissão: automática de 8 marchas
  • Direção: pinhão e cremalheira com assistência hidráulica
  • Suspensão dianteira: independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora
  • Suspensão traseira: eixo rígido, 3-link, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora
  • Freios: dianteiros a disco ventilados e traseiros a disco
  • Rodas: liga leve de 18” X 7,5” (HPE e HPE-S) / liga leve 20” (Legend e Legend Black)
  • Velocidade máxima: 180 km/h
  • Aceleração 0-100 km/h: 12,3 segundos
  • Ângulo de entrada: 30º
  • Ângulo de saída: 24,2º
  • Ângulo de rampa: 23,1º
  • Comprimento: 4.785 mm
  • Largura: 1.815 mm
  • Altura: 1.805 mm
  • Entre-eixos: 2.800 mm
  • Altura livre do solo: 236 mm
  • Peso em ordem de marcha: 2.110 kg
  • Carga útil: 650 kg
  • Preço: a partir de R$ 349.990
Com informações da Mitsubishi.

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