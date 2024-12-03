Ducati Streetfighter V4 é apresentada com motor Desmosedici Stradele da Panigale V4

A moto tem 17 quilos de “downforce” (pressão aerodinâmica de cima para baixo) a mais em relação ao modelo anterior Crédito: Ducati/Divulgação

A nova Streetfighter V4 acaba de ser apresentada na Itália com uma proposta ousada: ser a superbike Ducati mais bonita, rápida e sofisticada de todos os tempos. Despojada de carenagens, como convém a uma naked, o modelo passa a adotar o motor Desmosedici Stradale na mesma configuração usada na esportiva Panigale V4.

É um V4 de 90 graus com distribuição desmodrômica, virabrequim contrarrotativo e sincronização Twin Pulse, que confere ao motor da Streetfighter V4 um som muito semelhante ao da Desmosedici GP. Como a moto pesa 189 quilos, o Desmosedici Stradale de 214 cavalos resulta em uma relação potência/peso de 1,13 cv/kg – tornando-se uma nova referência dentro da categoria.

A superbike Ducati mais bonita, rápida e sofisticada de todos os tempos Crédito: Ducati/Divulgação

Com tecnologias derivadas da MotoGP para combinar diversão na estrada com desempenho de superbike, a eletrônica e o chassi também são derivados diretamente da Panigale V4 2025. A nova Streetfighter V4, disponível nas versões V4 e V4 S, com suspensão e amortecedor de direção Öhlins, aros forjados e bateria de lítio, chegará às concessionárias europeias em março de 2025. Não há previsão sobre a vinda do novo modelo ao Brasil.

A moto pode ser considerada uma “opção naked” da nova Panigale V4 , a sétima geração de superbikes Ducati, que avançou em todos os padrões em termos de desempenho. A diferença de dois cavalos deve-se à mudanças na admissão, assim como no chassi e nas soluções eletrônicas.

Na V4 S, com escapamento de competição Ducati Performance by Akrapovi?, a potência máxima aumenta para 226 cavalos Crédito: Ducati/Divulgação

Pela primeira vez, a Ducati optou por transferir a tecnologia e o desempenho da Panigale V4 para uma moto naked sem poupar nada, com a proposta de criar uma moto que combina o melhor de dois mundos: maneabilidade nas pistas como uma moto superesportiva e prazer na estrada como uma verdadeira naked.

O motor Desmosedici Stradale, homologado como Euro5+, entrega 214 cavalos a 13.500 rpm e torque de 12,2 kgfm a 11.250 rpm. Números que podem ser maiores na configuração de pista. Na V4 S, com escapamento de competição Ducati Performance by Akrapovi?, a potência máxima aumenta para 226 cavalos.

A diferença de dois cavalos deve-se à mudanças na admissão, assim como no chassi e nas soluções eletrônicas Crédito: Ducati/Divulgação

A impressionante relação potência/peso de 1,13 cv/kg obtida a partir de um motor mais leve e potente (seis cavalos a mais), combinada com desenvolvimentos eletrônicos e de chassi, como o DVO, a suspensão Öhlins Smart EC3.0 e o novo sistema de freios Race eCBS, buscam tornar a Streetfighter V4 mais eficiente na pista. A maior calibração garantida pelas suspensões e pelo chassi mais rígido visa proporcionar ao piloto a sensação de mais facilidade de condução, com um escape mais contido.

A nova Streetfighter V4 ostenta as asas biplanas voltadas para a frente, que caracterizam a moto desde sua estreia. A moto tem 17 quilos de “downforce” (pressão aerodinâmica de cima para baixo) a mais em relação ao modelo anterior, garantindo mais estabilidade em altas velocidades.

A nova Streetfighter V4, disponível nas versões V4 e V4 S, chegará às concessionárias europeias em março de 2025 Crédito: Ducati/Divulgação