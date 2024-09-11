Modelo da Royal Enfield ganha customização com peças da Ducati e Triumph

A Black Fury é uma transformação radical de uma Royal Enfield Continental GT 650 de 2019 Crédito: Divulgação

Em Madrid, o customizador espanhol Pepo Rosell, da XTR Pepo, apresenta a Black Fury, uma transformação radical de uma Royal Enfield Continental GT 650 de 2019. Fazendo jus ao nome com uma aparência feroz, a Black Fury começou como uma Continental GT 650 comum que recebeu uma profunda metamorfose.

A personalização incluiu o desmantelamento completo da moto original e a eliminação de alguns componentes de fábrica, como a suspensão, os freios e todas as carenagens. O subquadro traseiro e o braço oscilante também foram removidos, dando lugar a componentes feitos sob medida.

Foi criado um braço oscilante personalizado com peças de um modelo da Ducati Pantah. Suportes de amortecedores foram adicionados e combinados com um par de amortecedores Öhlins ajustável com reservatórios externos. O sistema de frenagem da GT 650 ganhou pinças radiais Brembo e discos flutuantes duplos na dianteira.

Na traseira, uma pinça Brembo complementa o conjunto, operada por mangueiras de Kevlar da Fren Tubo e cilindros mestres de uma Ducati 1098. As rodas originais foram substituídas pelas da Triumph Daytona 675 R, equipadas com pneus ContiSportAttack da Continental. Na parte frontal, a Black Fury exibe uma carenagem vintage com dois faróis, sustentados por suportes de alumínio.

Novos grafismos em quatro modelos

A Peels apresenta novos grafismos para quatro modelos que são os mais vendidos da marca Crédito: Divulgação

A Peels apresenta novos grafismos para quatro modelos que são os mais vendidos da marca. O Icon RT (SV) recebe o grafismo RT, que celebra o dinamismo e a trajetória do influenciador e piloto Rafael Togni, refletindo sua paixão pelas pistas, pela velocidade e sua habilidade em influenciar novos pilotos e amantes do Motociclismo.

Com casco leve e aerodinâmico, o novo capacete tem entradas de ar superior e inferior ajustadas por “direct sliding”, forração interna com acabamentos especiais e tecido “soft touch”. Disponível nas cores Preto Brilho e amarelo, Preto Brilho e azul, preto fosco e amarelo ou preto fosco e grafite, tem preço público sugerido de R$ 549,90.

O Freeway M-Play chega inspirado no trabalho de Amanda Pagliari, embaixadora da Peels, influenciadora e apresentadora do MotoPlay, um canal de dicas de Motociclismo no YouTube. Está disponível nas cores preto e azul, preto e roxo ou preto fosco e grafite, com preço público sugerido de R$ 439,90.

O U-RB2 ganha o grafismo Club. O “flip-up” (articulado) da Peels está disponível nas cores cinza dark brilho e vermelho, cinza dark fosco e branco ou desert fosco e orange, com preço público sugerido de R$ 579,90.

E o Mirage Steel, com a queixeira removível e a viseira solar interna fumê de acionamento lateral, está disponível nas cores azul brilho e laranja ou preto e vermelho, com preço público sugerido de R$ 469,90.

Dia e noite

O serviço está disponível em todo o território nacional, nos países integrantes do Mercosul Crédito: Divulgação

Vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana e pronto para oferecer segurança e comodidade para os clientes. É o que promete o BMW Motorrad Assistência 24h, que acaba de chegar ao Brasil com o objetivo de socorrer os clientes da marca em caso de pane com a motocicleta.

O serviço está disponível em todo o território nacional, nos países integrantes do Mercosul (Argentina, Paraguai e Uruguai, além do Brasil) e no Chile, para quando houver uma pane de origem mecânica ou elétrica que imobilize a motocicleta.

Em caso de pane com a motocicleta, o proprietário deve entrar em contato pelo telefone (0800 707 7910 no Brasil) ou pelo 00 55 11 5186-0809 no Mercosul ou Chile e informar o nome, o número completo do chassi da moto, a localização e o telefone para contato.

Além de transporte para a moto, caso o problema não possa ser prontamente solucionado, a BMW Motorrad se responsabiliza pelo transporte dos ocupantes da motocicleta até sua residência. Todas as motocicletas comercializadas pelo BMW Group Brasil e cobertas pela garantia contratual da fabricante estão aptas a solicitar o serviço.

Os serviços prestados pelo BMW Motorrad Assistência 24h têm vigência durante o período de garantia contratual da motocicleta. Em caso de perda ou encerramento da garantia, os serviços são automaticamente cancelados. As concessionárias BMW Motorrad poderão oferecer planos de extensão do programa de serviços.

Os serviços prestados pelo BMW Motorrad Assistência 24h não poderão ser exigidos em casos de atos dolosos ou de má fé, uso abusivo de álcool ou qualquer outra droga e acidente resultante da participação em competição, oficial ou não.

Para vender em setembro

A promoção prevê condições especiais de financiamento e vantagens exclusivas em determinados modelos e parcelas a partir de R$ 400 Crédito: Divulgação

A Triumph tem ofertas para alguns modelos de sua linha de motocicletas durante o mês de setembro. A promoção prevê condições especiais de financiamento e vantagens exclusivas em determinados modelos e parcelas a partir de R$ 400 e bônus de R$ 7 mil na compra dos modelos clássicos Scrambler 900, Bonneville T100 e Speed Twin 900.

Os modelos Speed 400 e Scrambler 400 X estão disponíveis com condições especiais de financiamento. Em setembro é possível adquirir as motocicletas com parcelas de R$ 400. A fabricante oferece ainda as duas primeiras revisões por R$ 100 cada. Os dois modelos são equipados com motor monocilíndrico de 398 cc, com potência de 40 cavalos e torque de 3,7 kgfm.