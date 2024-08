FM Factory lança moto elétrica que vai de zero a 100 km/h em 2,9 segundos

A Torque 1/1 tem 86,6 kgfm de torque e produção totalmente artesanal. Crédito: FM Factory/Divulgação

Motores elétricos oferecem uma entrega imediata de torque, característica que combina com motocicletas radicais. Uma delas, que acaba de ser apresentada na Europa, é a Torque 1/1, da FM Factory, uma subsidiária da Filante Motors, empresa italiana especializada em soluções de mobilidade elétrica com sede na comuna de Pero, na região da Lombardia, província de Milão.



A Torque 1/1 tem absurdos 86,6 kgfm de torque, que resultam em uma aceleração do zero a 100 km/h em apenas 2,9 segundos. Com um inconfundível design milanês, a produção é totalmente artesanal, e a Torque 1/1 só pode ser adquirida sob encomenda.

Seu preço parte de 101 mil euros, cerca de R$ 633 mil. A autonomia declarada pela FM Factory é de aproximadamente 400 quilômetros. Mais detalhes serão revelados no próximo Salão de Milão, a edição de 2024 do EICMA, que ocorrerá de 7 a 10 de novembro.

Nostalgia sobre duas rodas

A edição especial tem cores em branco, azul e vermelho e traz um grande número 67 pintado no tanque. Crédito: Triumph/Divulgação

A Triumph Trident 660 Triple Tribute Edition foi lançada no Brasil, com preço sugerido de R$ 49.990. A edição especial, que tem cores em branco, azul e vermelho, traz um grande número 67 pintado no tanque, em referência à “Slippery Sam”, motocicleta campeã do TT da Ilha de Man de 1971 a 1975.

Dentro das especificações do restante da linha Trident 660, o motor entrega 81 cavalos de potência a 10.250 giros e 6,5 kgfm de torque a 6.250 rpm. A transmissão de 6 marchas possibilita trocas sem uso da embreagem por conta do “shift assist”, de série na edição especial.

Com um chassi tubular em aço e peso de 189 quilos, a moto é equipada com garfos invertidos Showa pretos e um RSU mono-amortecedor ajustável de pré-carga Showa, com articulação. Os freios são da Nissin de dois pistões com discos duplos de 310 milímetros, com rodas esportivas de alumínio fundido de 17 polegadas e pneus Michelin Road 5.

Rodas raiadas

O motor é o Revolution Max 1250, de 1.252 cc, com 150 cavalos de potência e 13,05 kgfm de torque. Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

A Harley-Davidson Pan America 1250 Special 202 ganhou uma novidade: rodas raiadas de série, construídas com aro em alumínio 6061 T6. O preço parte de R$ 119.900. As novas rodas permitem a instalação de pneus sem uso de câmara e pneus radiais, que permanecem os mesmos da versão anterior, com rodas de liga leve 120/70 aro 19 na dianteira e 170/60 aro 17 na traseira.

A Pan America 1250 Special chega às concessionárias com pneus Michelin Scorcher Adventure, mas há também a opção mais voltada às trilhas com pneus Michelin Anakee Wild. O motor é o Revolution Max 1250, de 1.252 cc, com 150 cavalos de potência e 13,05 kgfm de torque.

A suspensão eletrônica semi-ativa adapta-se à configuração selecionada pelo piloto ou por um dos cinco modos de pilotagem disponíveis (“Road”, “Sport”, “Rain”, “Off-Road” e “Off-Road Plus”). O painel é em tela de TFT colorida de 6,8 polegadas, com conexão via Bluetooth e GPS.

Já nas ruas

A Urban é movida por um motor monocilíndrico de 150 cc a gasolina, alimentado por injeção eletrônica. Crédito: Shineray/Divulgação

Para a Shineray, a Urban 150 EFI 2024 representa um “upgrade” nos produtos da empresa. A partir do lançamento da nova scooter, os modelos da marca chinesa vendidos no Brasil – montados em Suape (PE) – passaram a incorporar itens como como freios ABS, controle de tração e start-stop.

Apresentada em maio, a primeira scooter a combustão da marca –que, até então, só tinha modelos elétricos no segmento – chega agora às concessionárias por R$ 19.590 (sem frete). Apresentada pela Shineray como uma scooter de alma aventureira, apesar de seu nome remeter ao uso nas cidades, a Urban é movida por um motor monocilíndrico de 150 cc a gasolina, alimentado por injeção eletrônica.

Entrega 12,9 cavalos de potência a 8.500 rpm e 1,32 kgfm de torque a 6 mil rpm, com sistema start&stop, que desliga o motor em paradas mais longas para economizar combustível. Além de iluminação full-led, a nova scooter vem com chave de presença, painel digital com conectividade e freios a disco nas duas rodas com sistema ABS.

