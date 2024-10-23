Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition é pura elegância e sofisticação sobre duas rodas

O modelo é limitado a 500 unidades numeradas, concebido em parceria com a Rizoma, uma marca italiana de acessórios premium para motocicletas Crédito: Ducati Scrambler/Divulgação

Depois das Scrambler Icon Dark e Full Throttle, a Ducati pegou embalo. Acaba de apresentar na Itália a Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition, uma moto de edição limitada a 500 unidades numeradas, concebida em parceria com a Rizoma – marca italiana de acessórios premium para motocicletas – para celebrar os dez anos desde que a fabricante de motocicletas de Bolonha decidiu fazer renascer o nome “Scrambler”.

A proposta foi criar uma moto inconfundível, uma verdadeira escultura cuja tridimensionalidade é reforçada por componentes em tom Metal Rose (um rosa metalizado). A parceria de longa data com a Rizona contribuiu desde o início do desenvolvimento para dar forma ao modelo de produção.

Elegante e sofisticada, a Scrambler comemorativa se apresenta como uma verdadeira obra de arte Crédito: Ducati Scrambler/Divulgação

A Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition chegará em março de 2025 às concessionárias europeias. Não se sabe se algum exemplar será comercializado no Brasil.

Elegante e sofisticada, a Scrambler comemorativa se apresenta como uma verdadeira obra de arte – de acordo com a Ducati –, se antecipando às tendências e às linhas do futuro. Cada detalhe proposto pela Rizoma para a nova moto da fábrica de Borgo Panigale, começando pelo acabamento Metal Rose, faz parte de uma visão global em que a força e importância dos acessórios e detalhes cromáticos individuais completam e amplificam a aparência da moto.

A nova moto é mais uma integração da Ducati com o universo da moda Crédito: Ducati Scrambler/Divulgação

A pintura, definida pela Rizoma e pelo Centre Stile Ducati, tem como base o equilíbrio cromático ente Stone White, Black e Metal Rose.

O tanque de combustível, o motor, os componentes do chassi e os detalhes como os espelhos e o sistema de escape expressam elegância graças à cor preta, que se torna uma base para destacar os detalhes em Metal Rose – capas, apoios de pé e molduras – e criar um contraste com o Stone White da tampa do tanque e os para-lamas esportivos.

O tanque de combustível, o motor, os componentes do chassi e o sistema de escape expressam elegância graças à cor preta Crédito: Ducati Scrambler/Divulgação

A nova moto é mais uma integração da Ducati com o universo da moda. “A Rizoma conseguiu a difícil tarefa de reinterpretar a Scrambler, mantendo sua essência. É impressionante o rigor formal, a atenção ao detalhe e a limpeza do tratamento, incluindo a cor, que a Rizoma incorporou ao conceito”, explica Andrea Ferraresi, diretor de Estratégia e do Centro Stile Ducati.

Classificada como “post-heritage” – com interação de elementos tradicionais e inovadores –, a segunda geração da Ducati Scrambler, lançada em 2023, combina um visual contemporâneo com aspectos clássicos, buscando conteúdo técnico para tentar definir os padrões para a categoria.

A parceria de longa data com a Rizona contribuiu desde o início do desenvolvimento para dar forma ao modelo de produção Crédito: Ducati Scrambler/Divulgação

As linhas de estilo clássicas da Ducati Scrambler – faróis, tanque e formato da instrumentação – permanecem intocáveis, refinados no estilo e com conteúdo técnico mais atual, como o painel de instrumentos TFT de 4,3 polegadas.