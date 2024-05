Tributo

Ducati homenageia Ayrton Senna com edição limitada da Monster

A Monster Senna foi apresentada no Grande Prêmio da Emília Romanha de Fórmula-1, disputado no Autódromo Enzo e Dino Ferrari

A pintura da Monster Senna foi criada pelo Centro Stile Ducati, com a participação da Senna Brands. (Ducati/Divulgação)

A Ducati Monster Senna é uma motocicleta de edição limitada de colecionador, dedicada à lenda da Fórmula-1, que era um apaixonado por motocicletas e um “ducatista” (como são denominados os fãs da marca italiana). "Ayrton Senna foi e será para sempre um ícone. A motocicleta é uma demonstração de como nos sentimos honrados em definir um campeão, um verdadeiro ducatista", explicou o CEO da Ducati Motor Holding, durante a apresentação da motocicleta.

Serão produzidas apenas 341 unidades da Monster Senna, com componentes que valorizam sua esportividade. O número limitado de unidades é mais uma homenagem à lenda: “3” é o número de títulos e “41” é a quantidade de vitórias que Senna conquistou na Fórmula-1.

A escolha da Monster como modelo para criar a edição limitada também está ligada à história Senna, um dos primeiros donos de uma Monster 900, que utilizava para andar em Monte Carlo e na qual apareceu na noite de gala do GP de Mônaco de 1993, depois de sua última vitória no Principado.

Senna gostava do conceito simples da Monster, que levava a diversão da pilotagem para o motociclismo, com motor esportivo, boa para andar na estrada, chassi derivado de uma Superbike, guidão largo e sem carenagem. A Monster Senna homenageia o talento do tricampeão com uma pintura especial inspirada nas cores de seu capacete: amarelo, verde e azul, as cores da bandeira do Brasil

O chassi da motocicleta é inspirado nas Ducati Superbikes, com suspensão Öhlins ajustável e esportiva. (Ducati/Divulgação)

Caminhos cruzados

Os caminhos da Ducati e de Ayrton Senna se cruzaram pela primeira vez em 1990, quando Claudio Castiglioni, então dono da Ducati e fã de Senna, deu ao piloto de presente uma 851 SP. Quando Senna viu a nova Ducati 916, ficou absolutamente fascinado por ela, dando origem à ideia de unir as marcas “Ducati” e “Senna”.

Assim nasceu a Ducati 916 Senna, motocicleta caracterizada por uma pintura escolhida pelo próprio piloto brasileiro, com um grafismo contrastante entre o Cinza Antracite, o preto fosco e o vermelho, que se tornou icônico nos anos seguintes. A série especial daquela época, limitada a apenas 300 unidades, foi anunciada em março de 1994, dois meses antes da morte de Senna.

O acidente fatal com o piloto brasileiro ocorreu poucos meses antes do início da produção da Ducati 916 Senna. Com isto, a moto só foi apresentada no final de 1994, no Salão do Automóvel de São Paulo.

A primeira série se esgotou em pouco tempo, seguida por mais duas, em 1997 e 1998, com cores escolhidas por Leonardo, irmão de Senna. A parceria com a Senna Brands foi retomada em 2014 com a 1199 Panigale, sendo criada uma série limitada de 161 unidades – igual ao número de GPs disputados por Senna na Fórmula 1 – todas reservadas ao mercado brasileiro.

A Monster Senna utiliza etiquetas nas cores amarelo, verde e azul nos aros pretos e um tom de amarelo nas pinças de freio, com silenciadores em fibra de carbono. (Ducati/Divulgação)

A Monster Senna é equipada com componentes que ampliam suas qualidades dinâmicas e ajudam a reduzir o peso para 175 quilos, quatro a menos em comparação ao modelo de série. O motor é o mesmo das Monster convencionais: um Testastretta de 11 graus de 937 cc.

O bicilíndrico de quatro válvulas com refrigeração líquida e distribuição desmodrômica produz 111 cavalos de potência a 9.250 rpm e torque máximo de 9,5 kgm a 6.500 giros. O chassi é inspirado nas Ducati Superbikes, com suspensão Öhlins ajustável e esportiva, rodas forjadas e sistema de freios com pinças dianteiras Brembo Stylema.

Cada exemplar tem uma placa com o nome do modelo e número da moto, um certificado de autenticidade e uma capa de proteção especialmente desenhada. No mercado inglês, a Ducati Monster Senna custa 23.500 libras esterlinas, que equivalem a R$ 153 mil. Não há definição sobre quantas unidades serão destinadas ao mercado brasileiro e quanto custarão.

O motor é da Monster Senna é o Testastretta de 11 graus de 937 cc. (Ducati/Divulgação)

