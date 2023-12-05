Shineray anuncia chegada da italiana SWM Motorcycles ao Brasil

A Gran Milano é uma scrambler urbana e a SuperDual, uma trail Crédito: Divulgação

A Shineray do Brasil dará início aos testes e processos de homologação dos primeiros modelos da SWM Motorcycles, que chegarão ao país em 2024. A SWM ou SV.VM, sigla cujo significado é “Sironi Vergani Vimercate Milano”, é uma fabricante italiana fundada em 1971 pelos pilotos de enduro Piero Sironi e Fausto Vergani.

Como uma prática comum em empresas italianas, a sigla representa as iniciais dos sobrenomes dos fundadores e da região onde a empresa foi fundada – Vimercate, na periferia de Milão. A dupla desenvolveu seus próprios equipamentos para competições europeias de enduro e motocross até 1984, quando a empresa fechou as portas.

Estratégia da Shineray do Brasil é explorar as motos com até 250 cilindradas com selo próprio Crédito: Divulgação

Em 2014, a marca foi adquirida pelo conglomerado chinês Shineray Group e passou a produzir seus modelos na cidade de Biandronno, na Lombardia, próxima a Milão. Sua chegada ao mercado brasileiro fará com que motos de médias e altas cilindradas com design europeu passem a ser montadas diretamente na fábrica da Shineray, em Suape, Pernambuco.

A primeira SWM a desembarcar na fábrica brasileira da Shineray será a Gran Milano, um modelo de 500 cilindradas que marcou presença entre os lançamentos do último Salão de Milão – o mais importante evento da indústria de duas rodas do mundo, ocorrido este ano de 7 a 12 de novembro.

“O modelo de estreia já está passando por testes na China e deverá desembarcar no Brasil, para homologação, entre maio e junho do ano que vem”, explica Thomas Medeiros, diretor de Infraestrutura e Logística da Shineray do Brasil.

O design dos modelos de motocicletas, marcadamente italiano, inspira-se na tradição e na originalidade Crédito: Divulgação

“O ano de 2024 será de testes e de processos de homologação dos primeiros modelos, pois muitas das motos que temos na Europa serão customizadas para atender ao perfil do público brasileiro”, acrescenta o executivo.

Vendas, só em 2025

Modelo tem arrefecimento a líquido e transmissão de 6 marchas, que entrega 47,5 cavalos de potência Crédito: Divulgação

A expectativa é que as vendas só ocorram um ano depois, em 2025 – as motos serão disponibilizadas nas lojas da Shineray e em futuras concessionárias próprias da SWM. Outras motos do portfólio da marca italiana, como a SuperDual e a Six, deverão passar por uma análise de mercado antes de virem oficialmente ao Brasil.

Com fábricas no norte da Itália e na China, a paixão pelo enduro é uma das características da SWM, que conquistou admiração e reconhecimento pelo histórico vitorioso em competições durante os anos 70.

Modelo tem transmissão de 6 marchas, que entrega 47,5 cavalos de potência Crédito: Divulgação

O design dos modelos de motocicletas, marcadamente italiano, inspira-se na tradição e na originalidade. A SWM é atualmente uma das patrocinadoras da Internazionale de Milão para a temporada de 2023/2024.

No site da SWM, há informações de que a Gran Milano é uma scrambler urbana com motor de dois cilindros paralelos com 494 cm3, com arrefecimento a líquido e transmissão de 6 marchas, que entrega 47,5 cavalos de potência. Tem dois discos de freio na dianteira e um na traseira, suspensão invertida na frente, altura do assento de 79 centímetros e um peso declarado de 188 quilos.

A SuperDual é uma trail com motor monocilíndrico de quatro tempos de 600 cm3 Crédito: Divulgação

Já a SuperDual é uma trail com motor monocilíndrico de quatro tempos de 600 cm3 e transmissão de 6 marchas, com 54 cavalos. A altura do assento é de 86 centímetros e o peso, de 169 quilos. De acordo com Medeiros, a estratégia da Shineray do Brasil é explorar as motos com até 250 cilindradas com selo próprio.

A partir de 300 cilindradas e chegando futuramente até 1.200 cc, os produtos comercializados no país serão da SWM Motorcycles. Um dos maiores modelos da SWM é a custom Stormbreaker V 1200, com um motor V-twin de 1.200 cm³.

A altura do assento é de 86 centímetros e o peso, de 169 quilos Crédito: Divulgação