Shineray lança no Brasil a nova moto elétrica SHE E-Jef por R$ 21.490

Modelo tem comprimento total de 1,92m, 1,40mde distância de entre-eixos, largura de 71 cm e altura de 1,10m Crédito: Shineray/Divulgação

Em linha com as tendências automotivas globais, a Shineray do Brasil segue investindo forte com os planos de eletrificação e encerra o primeiro trimestre com mais uma novidade em seu portfólio, a SHE E-Jef. A nova motocicleta da marca chinesa investe um estilo mais esportivo que o da SHE S, lançada no Brasil há um ano.

Com seu visual mais arrojado e futurista, a SHE E-Jef adota linhas modernas e fluidas em sua silhueta, com formas geométricas pronunciadas e uma carenagem robusta, para expressar esteticamente conceitos como potência e resistência. A proposta do modelo esportivo é priorizar agilidade e conforto na pilotagem, com emissão zero de poluentes.

Com comprimento total de 1,92 metro, 1,40 metro de distância de entre-eixos, largura de 71 centímetros e altura de 1,10 metro, a SHE E-Jef pesa 125 quilos e tem capacidade de carga de 150 quilos. A nova moto da Shineray está disponível nas cores branco pérola e vermelho com preto, com preço sugerido de R$ 21.490, sem considerar impostos locais ou frete. Esse valor faz dela a moto mais cara da Shineray no Brasil.

A moto tem iluminação por lâmpadas de leds e painel de instrumentos digital Crédito: Shineray/Divulgação

“Diferentemente de outros modelos elétricos do nosso portfólio, voltados para o mercado de trabalho, a SHE E-Jef é desenhada para quem quer sair da combustão e aderir à eletricidade com design mais arrojado. Também demonstra o interesse e o compromisso da Shineray em desenvolver cada vez mais modelos elétricos. Fomos pioneiros em oferecer motos elétricas no Brasil e queremos continuar expandindo nossa participação no mercado de energia limpa”, explica Thomas Edson Medeiros, diretor de Supply Chain da Shineray.

Ao lado da “companheira de vitrine” SHE S, a nova SHE E-Jef reforça a crescente disputa das motos elétricas no mercado nacional, que inclui modelos como Voltz EVS, Watts W125 e LL E-Odin.

Torque instantâneo

O tempo de recarga das baterias é de sete a oito horas Crédito: Shineray/Divulgação

Como em toda moto elétrica, a potência máxima da SHE E-Jef é gerada de imediato – o motor indutivo “brushless” entrega três kW (4,07 cavalos), a mesma potência da SHE-S. A marca não informa o torque. De acordo com a Shineray, a velocidade máxima da SHE E-Jef é de 89 km/h.

Já o tempo de recarga das baterias de fosfato de ferro-lítio (LiFePo), que tem capacidade de 72V/50Ah, é de sete a oito horas, segundo a Shineray. Dependendo do uso, a autonomia pode chegar a 80 quilômetros.

A nova moto da Shineray está disponível nas cores branco pérola e vermelho com preto Crédito: Shineray/Divulgação

O sistema de suspensão é composto por garfo invertido e sistema “monoshock”, com freio dianteiro e traseiro a disco. A roda da frente é 110/70 e a de trás é 140/70, ambas com 17 polegadas. A moto tem iluminação por lâmpadas de leds e painel de instrumentos digital.

Montadora própria

A Shineray do Brasil é uma empresa de capital 100% nacional, com 17 anos de operações no país e, desde 2015, atende ao mercado consumidor com montadora própria. A fábrica da Shineray é localizada no Complexo Industrial de Suape (PE), a 40 quilômetros de Recife, no município do Cabo de Santo Agostinho.

Trata-se da única montadora de duas rodas na região Nordeste do Brasil. Ao todo, são 230 mil metros quadrados de área total e 60 mil m2 de área construída. Na unidade, são gerados mais de 250 empregos, entre diretos e indiretos.

O sistema de suspensão é composto por garfo invertido e sistema “monoshock”, com freio dianteiro e traseiro a disco Crédito: Shineray/Divulgação