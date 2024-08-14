Ducati melhora a relação peso/potência na nova Panigale V4

O motor Desmosedici Stradale entrega 216 cavalos às 13.500 rpm e um torque máximo de 12,3 kgfm às 11.250 rpm Crédito: Ducati/Divulgação

Nascida da evolução da moto que venceu o Campeonato do Mundo de Superbike por dois anos seguidos, a nova Panigale V4 foi repensada em termos de design, base técnica e ergonomia. Um desenvolvimento que aproveita os benefícios decorrentes da evolução dos pneus, da aerodinâmica e da eletrônica, graças também à experiência da Ducati Corse, a divisão de motovelocidade da marca italiana.

A busca incessante por desempenho, típica do mundo das competições, influenciou a evolução do design das motocicletas. Na nova Panigale V4, estilo e tecnologia fundem-se com o objetivo de melhorar o desempenho. “A missão da Ducati é enriquecer a vida das pessoas por meio de motos tecnologicamente sofisticadas e caracterizadas pela beleza sensual.

Poucas motos como a nova Panigale V4, a sétima geração das Ducati Superbikes, cumprem essa missão”, explicou Claudio Domenicali, CEO da Ducati, ao apresentar a moto durante a Ducati World Première.

Disponível na cor Ducati Red com quadro Urban Grey e aros pretos, a nova Panigale V4, oferecida na configuração monoposto com kit de passageiro disponível como acessório, chegará às concessionárias europeias em setembro. Não há informação sobre a vinda do modelo ao Brasil

O novo modelo posui motor V4 com distribuição desmodrômica e eixo contrarrotativo ou chassi e eletrônica mais próximos dos GPs oficiais da Desmosedici Crédito: Ducati/Divulgação

O motor, o Desmosedici Stradale, se deriva da moto da Ducati utilizada na MotoGP. É um V4 de 90 graus com distribuição desmodrômica, eixo contrarrotativo e sincronização Twin Pulse. No Desmosedici Stradale da nova Panigale V4, o diagrama de distribuição foi revisto, com cames com perfil diferente e maior nível de elevação.

O alternador e a bomba de óleo são os mesmos montados na Panigale V4 R, enquanto o tambor da caixa de velocidades é o da Superleggera V4. As buzinas de admissão de comprimento variável apresentam maior excursão, com 25 milímetros na configuração curta e 80 milímetros, na longa.

O motor Desmosedici Stradale, homologado Euro5+, entrega 216 cavalos às 13.500 rpm e um torque máximo de 12,3 kgfm à 11.250 rpm. Ao adotar o escapamento de competição Ducati Performance da Akrapovi?, a potência máxima sobe para 228 cavalos.

A nova Panigale V4 é uma moto que busca permitir a quem a conduz experimentar as sensações de um piloto profissional graças a soluções e tecnologias eletrônicas inéditas, como o motor V4 com distribuição desmodrômica e eixo contrarrotativo ou chassi e eletrônica mais próximos dos GPs oficiais da Desmosedici.

Na Panigale V4 S, as rodas de liga de alumínio forjado com cinco raios tangenciais, inspiradas nas da Desmosedici GP, pesam apenas 2,95 e 4,15 quilos na dianteira e na traseira, respectivamente Crédito: Ducati/Divulgação

A nova Panigale V4 S pesa apenas 187 quilos, menos dois que o modelo anterior, e ganha 0,5 cavalo. A relação peso/potência fica em 1,15 cv/kg. Para desenhar a nova Panigale V4, o Centro Stile Ducati inspirou-se na lendária 916. A nova carenagem reduz a resistência aerodinâmica em 4% e protege mais o piloto em linha reta, mantendo-o em uma espécie de “bolha”.

As asas de perfil duplo de alta eficiência estão integradas com as formas da frente, mantendo a contribuição em termos de “downforce” inalterada em comparação ao modelo anterior. Recuar a borda dianteira da carenagem em relação à roda tornou a moto mais ágil nas mudanças de direção em alta velocidade.

Na Panigale V4 S, as rodas de liga de alumínio forjado com cinco raios tangenciais, inspiradas nas da Desmosedici GP, pesam apenas 2,95 e 4,15 quilos na dianteira e na traseira, respectivamente. O Quadro Frontal é mais leve (3,47 kg em relação ao 4.2 anterior) e foi remodulado em termos de rigidez em relação ao modelo anterior.

A nova Ducati Panigale V4 é a primeira motocicleta do mundo equipada com pinças de freio dianteiro Brembo Hypure. Mais leves (-60 gramas por par) e de maior desempenho, as pinças dispersam de forma mais eficaz o calor gerado pela frenagem, oferecendo um desempenho mais consistente.