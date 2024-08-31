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Compactos

Quais são os modelos de SUVs à venda no Brasil por até R$ 120 mil?

Categoria que mais cresce em quantidade de modelos, há opções que vão de direção manual a lançamentos recentes das montadoras
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

31 ago 2024 às 17:46

Publicado em 31 de Agosto de 2024 às 17:46

Fiat Pulse é uma boa opção de SUV de entrada?
A versão de entrada do Fiat Pulse é a mais em conta e sai por R$ 105.990 Crédito: Vinícius Viana
A categoria de SUV (do inglês sport utility vehicle ou utilitário esportivo) deu um salto, tornando-se predominante na indústria automotiva, com novos modelos sendo lançados todos os anos pelas montadoras. No Brasil, a categoria é a predominante, com 47,49% das vendas de janeiro a julho, segundo levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Com tantos modelos disponíveis atualmente no mercado, decidimos fazer um levantamento das versões mais baratas à venda hoje no país, limitando o valor a R$ 120 mil, já que é nesta faixa de preço que se concentram a maioria dos modelos, na sua totalidade, dentro do segmento dos compactos.
Entre os modelos selecionados, todos são a versão de entrada, sendo que a maioria tem direção automática. A exceção fica para o Fiat Pulse Drive, com direção manual na versão mais em conta. Há ainda modelos que foram lançados recentemente, como o Peugeot 2008 e o Renault Kardian, e outros mais antigos que estão convivendo com versões atuais, como é o caso do Creta Action e do Citroën C4 Cactus.
Veja as opções

Fiat Pulse Drive 1.3

  • Preço: a partir de R$ 105.990 (manual) ou R$ 113.990 (automática) S-Design (R$ 118.990)
  • O Fiat Pulse foi o primeiro SUV da marca, lançado durante o BBB 22 como o prêmio máximo do vencedor. O nome, inclusive, foi uma escolha do público entre três opções. A versão de entrada, a Drive, é a única manual de 5 velocidades, o que faz com que ele seja o SUV mais barato à venda no Brasil atualmente.
  • O modelo vem equipado com central multimídia com tela de 8,4 polegadas e conexão sem fio, direção elétrica, motor Firefly 1.3 flex com até 107 cv a etanol a 6.250 rpm e volante com regulagem de altura. 
  • Com o mesmo motor, há ainda o Pulse Drive com direção automática de 7 velocidades, com a mesma configuração. E há ainda, a S-Design, também automática, que acrescenta rodas de liga leve de 16 polegadas, central multimídia de 10,1 polegadas e detalhes escurecidos na carroceria.

C4 Cactus 1.6 Live Auto

Citroën C4 Cactus 2024
A versão de entrada do C4 Cactus tem câmbio automático de 6 velocidades Crédito: Citroën/Divulgação
  • Preço: a partir de R$ 111.990
  • Este é o último modelo da marca com o design antigo e que não passou por uma renovação. Há a expectativa de que saia de linha ou seja substituído por outro modelo semelhante. 
  • A versão de entrada, a Live Auto vem equipada com rodas de aço com calotas, câmbio automático de 6 velocidades, painel de instrumentos digital, central multimídia de 10 polegadas com espelhamento sem fio, volante com regulagem de altura e profundidade e motor 1.6 de 120 cv a 6.000 rpm.

Nissan Kicks Active e Sense

Nissan Kicks
A versão de entrada do Kicks, a Active tem duas opções Crédito: Nissan/Divulgação
  • Preço: a partir de R$ 114.190 (Active) e de R$ 118.290 (Sense)
  • Modelo mais vendido da Nissan, o Kicks entra para a lista com duas versões abaixo de R$ 120 mil: a Active e a Sense. Ambas são equipadas com motor 1.6 flex de 113 cv e 15,2 kgfm, câmbio CVT de velocidades com função Sport e volante com ajuste de altura e profundidade. 
  • A versão Active de entrada não tem multimídia, mas o equipamento pode ser adquirido por mais R$ 2 mil; as rodas são de aço de 16 polegadas. A Sense vem com rodas de liga leve de 16 polegadas, multimídia de 7 polegadas com câmera traseira e de estacionamento e rack de teto longitudinal na cor prata.

Citroën C3 Aircross Feel

Critroën C3 Aircross
O Citroën C3 Aircross foi lançado no ano passado Crédito: Citroën/Divulgação
  • Preço: a partir de R$ 114.990
  • Lançado no ano passado, o compacto da Citroën é feito sobre a mesma plataforma do C3, a C-Cubed, de onde deriva outro projeto, o Basalt. A versão do C3 Aircross aqui é a Feel, de cinco lugares, mas a de sete assentos também sai por menos de R$ 120 mil (R$ 118.390), sendo, dessa forma, o único carro de sete lugares abaixo desse valor à venda no país. 
  • A versão Feel é equipada com rodas em aço de 16 polegadas com calotas, motor turbo 1.0 de de até 130 cv, câmbio automático CVT de 7 marchas, direção elétrica com ajuste de altura e tela multimídia de 10 polegadas com conexão sem fio.

Renault Kardian Evolution

O Renault Kardian custa a partir de R$ 112.790 e está disponível na pré-venda em três versões de acabamento: Evolution, Techno e Première Edition
O Renault Kardian é o primeiro de oito lançamentos da montadora com a nova plataforma Crédito: Renault/Divulgação
  • Preço: a partir de R$ 115.990
  • Lançado oficialmente em março deste ano, o Kardian inaugurou a nova plataforma global Renault Group Modular Platform (RGMP), sendo o primeiro de oito lançamentos da montadora francesa. O desenho do modelo foi feito pelo time da América Latina de design da Renault. Ele tem, atualmente, o maior torque da categoria, de 220 Nm (o Fiat Pulse varia de 134 Nm a 200 Nm, dependendo da motorização, e o Volkswagen Nivus, tem 200 Nm) e potência de 125 cv.
  • O motor é 1.0 turbo flex e tem três modos de condução e câmbio automático de 6 velocidades. A versão de entrada Evolution vem equipada com painel de instrumentos digital de 7 polegadas, central multimídia de 8 polegadas com conexão sem fio, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, ar-condicionado digital, câmera de ré e rodas de 16 polegadas.

Jeep Renegade 1.3 Turbo

Jeep Renegade 2025
A versão de entrada do Jeep Renegade é a 1.3 Turbo, com preços partindo de R$ 115.990 Crédito: Jeep/Divulgação
  • Preço: a partir de R$ 115.990
  • O modelo que ajudou a popularizar o nome da Jeep no Brasil ganhou uma nova linha no país, mostrando que ainda é competitivo no mercado nacional. A versão de entrada vem de série com Jeep Traction Control +, controles de estabilidade e tração, seis airbags, faróis e lanternas full LED.
  • O motor 1.3 turbo tem 185 cavalos e 27,5 kgfm, gerenciado por um câmbio automático de 6 marchas. O modelo vem equipado com ajuste de altura e profundidade do volante, faróis full LED com assinatura em LED, freio de estacionamento eletrônico, freio a disco nas quatro rodas, quadro de instrumentos TFT de 3,5 polegadas e rodas de liga leve de 17 polegadas.

Peugeot 2008 Active

Peugeot 2008 2025
O Peugeot 2008 teve a nova geração lançada no início de agosto Crédito: Peugeot/Divulgação
  • Preço: a partir de 119.990
  • nova geração do 2008 foi lançada no início de agosto e trouxe tudo novo para o compacto, que era comercializado na geração antiga até janeiro deste ano. Visualmente, é o mesmo carro vendido na Europa, completamente atualizado no design, inclusive estreando o novo logo da marca.
  • A versão Active vem com motor turbo 1.0 de 130 cv de potência máxima a 5.750 rpm quando abastecido com etanol, câmbio CVT de 7 velocidades e três modos de condução. Ele vem equipado com ajuste de altura e profundidade do volante, ar-condicionado automático digital, sensor crepuscular e de chuva, freio de estacionamento eletrônico, multimídia de 10,3 polegadas com conexão sem fio.

Hyundai Creta Action

Hyundai Creta Action
O Creta Action está equipado com faróis de neblina e rodas de liga leve de 16 polegadas Crédito: Hyundai/Divulgação
  • Preço: a partir de R$ 119.990
  • Esta é a geração anterior do Creta que convive com a atual e polêmica versão do SUV que está prestes a ganhar um novo visual. O motor é 1.6 flex aspirado de até 130 cv de potência e 16,5 kgfm de torque abastecido com etanol e câmbio automático de 6 velocidades.
  • O modelo está equipado com faróis de neblina, rodas de liga leve de 16 polegadas, rádio com bluetooth, ajuste de altura e profundidade do volante e sistema start-stop.

Volkswagen Nivus Sense

Volkswagen Nivus Sense
O Volkswagen Nivus está às vésperas de uma reestilização Crédito: Volkswagen/Divulgação
  • Preço: a partir de R$ 119.990
  • SUV de entrada da Volkswagen, o Nivus tem nota máxima no novo protocolo de testes do Latin NCAP e a versão Sense foi criada, inicialmente, para atender ao público PCD. Ele está às vésperas de uma reestilização e é outro SUV cupê, concorrente direto do Fiat Fastback, que, inclusive, tem o mesmo preço para a versão de entrada.
  • Ele tem motor 200 TSI flex de 128 cv com câmbio automático de 6 velocidades com função Tiptronic. O Nivus Sense está equipado com coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, retrovisores e maçanetas das portas na cor do veículo, painel de instrumentos digital de 8 polegadas, rodas de liga leve de 16 polegadas e sistema de som touchscreen.

Fiat Fastback Turbo 200 Flex AT

De acordo com a montadora, o Fiat Fastback traz um frontal exclusivo com uma grade em formato de colmeia tridimensional para reforçar sua elegância
Todas as versões do Fiat Fastback vêm com rodas de liga leve Crédito: Fiat/Divulgação
  • Preço: a partir de R$ 119.990
  • O modelo lançou a Fiat a um patamar acima, mas ao mesmo tempo, acessível, já que é um SUV cupê “mais em conta” do que outros modelos de marcas premium como o BMW X6. Um dos atrativos do Fastback é o tamanho do porta-malas, que pode chegar a mais de 1.000 litros com os bancos traseiros rebatidos (com os assentos, ele tem 600 litros de volume).
  • A versão de entrada Turbo 200 Flex At é a mais barata e vem de série com motor turbo de até 130 cv (etanol) a 5.750 com modo esportivo, câmbio automático de 7 velocidades, central multimídia de 8,4 polegadas e conexão sem fio, rodas de liga leve de 17 polegadas.

Caoa Chery Tiggo 5X Sport

Caoa Chery Tiggo 5X Sport
O Tiggo 5X Sport vem com motor 1.5 turbo TCI Flex de até 150 cv a etanol Crédito: Caoa Chery/Divulgação
  • Preço: a partir de 119.990
  • Este é o modelo mais barato da marca sem levar em consideração o iCar, modelo elétrico com o mesmo preço. O Tiggo 5x tem ainda uma versão híbrida, mas esta parte de 147.990. 
  • A versão vem equipada com motor 1.5 turbo TCI Flex de até 150 cv a etanol, transmissão automática CVT de 9 velocidades simuladas, suspensão independente nas 4 rodas, retrovisores com rebatimento elétrico e aquecimento (antiembaçante), central multimídia de 10,25 polegadas, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade e faróis com ajuste elétrico de altura.

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