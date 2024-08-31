Quais são os modelos de SUVs à venda no Brasil por até R$ 120 mil?

A versão de entrada do Fiat Pulse é a mais em conta e sai por R$ 105.990 Crédito: Vinícius Viana

A categoria de SUV (do inglês sport utility vehicle ou utilitário esportivo) deu um salto, tornando-se predominante na indústria automotiva, com novos modelos sendo lançados todos os anos pelas montadoras. No Brasil, a categoria é a predominante, com 47,49% das vendas de janeiro a julho, segundo levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Com tantos modelos disponíveis atualmente no mercado, decidimos fazer um levantamento das versões mais baratas à venda hoje no país, limitando o valor a R$ 120 mil, já que é nesta faixa de preço que se concentram a maioria dos modelos, na sua totalidade, dentro do segmento dos compactos.

Entre os modelos selecionados, todos são a versão de entrada, sendo que a maioria tem direção automática. A exceção fica para o Fiat Pulse Drive, com direção manual na versão mais em conta. Há ainda modelos que foram lançados recentemente, como o Peugeot 2008 e o Renault Kardian, e outros mais antigos que estão convivendo com versões atuais, como é o caso do Creta Action e do Citroën C4 Cactus.

Veja as opções

Fiat Pulse Drive 1.3

Preço: a partir de R$ 105.990 (manual) ou R$ 113.990 (automática) S-Design (R$ 118.990)

O Fiat Pulse foi o primeiro SUV da marca, lançado durante o BBB 22 como o prêmio máximo do vencedor. O nome, inclusive, foi uma escolha do público entre três opções. A versão de entrada, a Drive, é a única manual de 5 velocidades, o que faz com que ele seja o SUV mais barato à venda no Brasil atualmente.

O modelo vem equipado com central multimídia com tela de 8,4 polegadas e conexão sem fio, direção elétrica, motor Firefly 1.3 flex com até 107 cv a etanol a 6.250 rpm e volante com regulagem de altura.

Com o mesmo motor, há ainda o Pulse Drive com direção automática de 7 velocidades, com a mesma configuração. E há ainda, a S-Design, também automática, que acrescenta rodas de liga leve de 16 polegadas, central multimídia de 10,1 polegadas e detalhes escurecidos na carroceria.

C4 Cactus 1.6 Live Auto

A versão de entrada do C4 Cactus tem câmbio automático de 6 velocidades Crédito: Citroën/Divulgação

Preço: a partir de R$ 111.990

Este é o último modelo da marca com o design antigo e que não passou por uma renovação. Há a expectativa de que saia de linha ou seja substituído por outro modelo semelhante.

A versão de entrada, a Live Auto vem equipada com rodas de aço com calotas, câmbio automático de 6 velocidades, painel de instrumentos digital, central multimídia de 10 polegadas com espelhamento sem fio, volante com regulagem de altura e profundidade e motor 1.6 de 120 cv a 6.000 rpm.

Nissan Kicks Active e Sense

A versão de entrada do Kicks, a Active tem duas opções Crédito: Nissan/Divulgação

Preço: a partir de R$ 114.190 (Active) e de R$ 118.290 (Sense)

Modelo mais vendido da Nissan, o Kicks entra para a lista com duas versões abaixo de R$ 120 mil: a Active e a Sense. Ambas são equipadas com motor 1.6 flex de 113 cv e 15,2 kgfm, câmbio CVT de velocidades com função Sport e volante com ajuste de altura e profundidade.

A versão Active de entrada não tem multimídia, mas o equipamento pode ser adquirido por mais R$ 2 mil; as rodas são de aço de 16 polegadas. A Sense vem com rodas de liga leve de 16 polegadas, multimídia de 7 polegadas com câmera traseira e de estacionamento e rack de teto longitudinal na cor prata.

Citroën C3 Aircross Feel

O Citroën C3 Aircross foi lançado no ano passado Crédito: Citroën/Divulgação

Preço: a partir de R$ 114.990

Lançado no ano passado, o compacto da Citroën é feito sobre a mesma plataforma do C3, a C-Cubed, de onde deriva outro projeto, o Basalt. A versão do C3 Aircross aqui é a Feel, de cinco lugares, mas a de sete assentos também sai por menos de R$ 120 mil (R$ 118.390), sendo, dessa forma, o único carro de sete lugares abaixo desse valor à venda no país.

A versão Feel é equipada com rodas em aço de 16 polegadas com calotas, motor turbo 1.0 de de até 130 cv, câmbio automático CVT de 7 marchas, direção elétrica com ajuste de altura e tela multimídia de 10 polegadas com conexão sem fio.

Renault Kardian Evolution

O Renault Kardian é o primeiro de oito lançamentos da montadora com a nova plataforma Crédito: Renault/Divulgação

Preço: a partir de R$ 115.990

Lançado oficialmente em março deste ano, o Kardian inaugurou a nova plataforma global Renault Group Modular Platform (RGMP), sendo o primeiro de oito lançamentos da montadora francesa. O desenho do modelo foi feito pelo time da América Latina de design da Renault. Ele tem, atualmente, o maior torque da categoria, de 220 Nm (o Fiat Pulse varia de 134 Nm a 200 Nm, dependendo da motorização, e o Volkswagen Nivus, tem 200 Nm) e potência de 125 cv.

O motor é 1.0 turbo flex e tem três modos de condução e câmbio automático de 6 velocidades. A versão de entrada Evolution vem equipada com painel de instrumentos digital de 7 polegadas, central multimídia de 8 polegadas com conexão sem fio, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, ar-condicionado digital, câmera de ré e rodas de 16 polegadas.

Jeep Renegade 1.3 Turbo

A versão de entrada do Jeep Renegade é a 1.3 Turbo, com preços partindo de R$ 115.990 Crédito: Jeep/Divulgação

Preço: a partir de R$ 115.990

O modelo que ajudou a popularizar o nome da Jeep no Brasil ganhou uma nova linha no país, mostrando que ainda é competitivo no mercado nacional. A versão de entrada vem de série com Jeep Traction Control +, controles de estabilidade e tração, seis airbags, faróis e lanternas full LED.

O motor 1.3 turbo tem 185 cavalos e 27,5 kgfm, gerenciado por um câmbio automático de 6 marchas. O modelo vem equipado com ajuste de altura e profundidade do volante, faróis full LED com assinatura em LED, freio de estacionamento eletrônico, freio a disco nas quatro rodas, quadro de instrumentos TFT de 3,5 polegadas e rodas de liga leve de 17 polegadas.

Peugeot 2008 Active

O Peugeot 2008 teve a nova geração lançada no início de agosto Crédito: Peugeot/Divulgação

Preço: a partir de 119.990

A nova geração do 2008 foi lançada no início de agosto e trouxe tudo novo para o compacto, que era comercializado na geração antiga até janeiro deste ano. Visualmente, é o mesmo carro vendido na Europa, completamente atualizado no design, inclusive estreando o novo logo da marca.

A versão Active vem com motor turbo 1.0 de 130 cv de potência máxima a 5.750 rpm quando abastecido com etanol, câmbio CVT de 7 velocidades e três modos de condução. Ele vem equipado com ajuste de altura e profundidade do volante, ar-condicionado automático digital, sensor crepuscular e de chuva, freio de estacionamento eletrônico, multimídia de 10,3 polegadas com conexão sem fio.

Hyundai Creta Action

O Creta Action está equipado com faróis de neblina e rodas de liga leve de 16 polegadas Crédito: Hyundai/Divulgação

Preço: a partir de R$ 119.990

Esta é a geração anterior do Creta que convive com a atual e polêmica versão do SUV que está prestes a ganhar um novo visual. O motor é 1.6 flex aspirado de até 130 cv de potência e 16,5 kgfm de torque abastecido com etanol e câmbio automático de 6 velocidades.

O modelo está equipado com faróis de neblina, rodas de liga leve de 16 polegadas, rádio com bluetooth, ajuste de altura e profundidade do volante e sistema start-stop.

Volkswagen Nivus Sense

O Volkswagen Nivus está às vésperas de uma reestilização Crédito: Volkswagen/Divulgação

Preço: a partir de R$ 119.990

SUV de entrada da Volkswagen, o Nivus tem nota máxima no novo protocolo de testes do Latin NCAP e a versão Sense foi criada, inicialmente, para atender ao público PCD. Ele está às vésperas de uma reestilização e é outro SUV cupê, concorrente direto do Fiat Fastback, que, inclusive, tem o mesmo preço para a versão de entrada.

Ele tem motor 200 TSI flex de 128 cv com câmbio automático de 6 velocidades com função Tiptronic. O Nivus Sense está equipado com coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, retrovisores e maçanetas das portas na cor do veículo, painel de instrumentos digital de 8 polegadas, rodas de liga leve de 16 polegadas e sistema de som touchscreen.

Fiat Fastback Turbo 200 Flex AT

Todas as versões do Fiat Fastback vêm com rodas de liga leve Crédito: Fiat/Divulgação

Preço: a partir de R$ 119.990

O modelo lançou a Fiat a um patamar acima, mas ao mesmo tempo, acessível, já que é um SUV cupê “mais em conta” do que outros modelos de marcas premium como o BMW X6. Um dos atrativos do Fastback é o tamanho do porta-malas, que pode chegar a mais de 1.000 litros com os bancos traseiros rebatidos (com os assentos, ele tem 600 litros de volume).

A versão de entrada Turbo 200 Flex At é a mais barata e vem de série com motor turbo de até 130 cv (etanol) a 5.750 com modo esportivo, câmbio automático de 7 velocidades, central multimídia de 8,4 polegadas e conexão sem fio, rodas de liga leve de 17 polegadas.

Caoa Chery Tiggo 5X Sport

O Tiggo 5X Sport vem com motor 1.5 turbo TCI Flex de até 150 cv a etanol Crédito: Caoa Chery/Divulgação