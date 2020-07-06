Nivus é o lançamento mais importante da Volkswagen no país

Nivus é um utilitário esportivo compacto com um estilo traseiro que remete aos cupês Crédito: VOLKSWAGEN/ DIVULGAÇÃO

O lançamento mais importante para o mercado brasileiro da Volkswagen já está no país: o Nivus. O marketing da marca alemã define o modelo como um CUV (Crossover Utility Vehicle) e afirma que ele inaugura um novo segmento, mas, na prática, é um utilitário esportivo compacto com um estilo traseiro que remete aos cupês. Alguns modelos na Europa já lançaram mão dessa estratégia a partir de utilitários esportivos existentes em seus portfólios. No Brasil, no entanto, é uma novidade.

O novo carro oferece espaço interno ideal para até cinco ocupantes. Tem 4,26 metros de comprimento, 1,75 metro de largura, 1,49 metro de altura e 2,56 metros entre os eixos. O porta-malas supera a maioria dos utilitários esportivos compactos do mercado, com capacidade para 415 litros.

Segundo a Volkswagen, esse benefício se deve a um design funcional a partir de uma carroceria em estilo cupê. A abertura da tampa do porta-malas pode ser feita por um dos botões virtuais da grande vedete do modelo, o sistema inovador de infoentretenimento e de funções essenciais do veículo, o VW Play.

Porta-malas do Nivus tem capacidade de 415 litros Crédito: VOLKSWAGEN/ DIVULGAÇÃO

Com três versões de acabamento, o Nivus terá sempre o motor 200 TSI (turbo), da família EA211, de três cilindros, flex e injeção direta de combustível. O propulsor entrega até 128 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque abastecido com etanol, associado à transmissão automática de 6 velocidades.

Visual único

Os faróis, os auxiliares de neblina, as luzes de circulação diurna e as lanternas em leds conferem uma identidade única ao Nivus, com iluminação eficiente em todas as condições de uso.

Em termos de segurança, o Nivus incorpora equipamentos até então disponíveis somente em veículos de segmentos superiores. Entre eles, o Detector de Fadiga, o Isofix e top-tether para fixação de cadeirinha infantil no banco traseiro, Kessy (abertura das portas e partida do motor sem contato com a chave), Controle Eletrônico de Estabilidade e auxílio de partida em rampas e câmera de ré. O ACC (Adaptive Cruise Control) está entre os itens mais avançados.

Lançamento traz tecnologias antes exclusivas de carros premium Crédito: VOLKSWAGEN/ DIVULGAÇÃO

Ele permite ao motorista ajustar a velocidade e a distância que deseja trafegar em relação ao veículo à frente. O sistema é capaz de acelerar e frear automaticamente. O Nivus vem equipado com o AEB (Autonomous Emergency Brake), que, ao identificar o iminente risco de uma colisão frontal, freia o carro de maneira autônoma, evitando, em alguns casos, completamente uma colisão.

O Nivus é um marco para a Volkswagen na nossa região. É o primeiro modelo desenvolvido no Brasil e que será produzido e comercializado também no mercado europeu, um dos mais competitivos do mundo, comemora Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina, na live de lançamento realizada em maio.

A chegada do Nivus foi tão aguardada no Brasil que as 1.200 unidades de pré-venda foram esgotadas em apenas duas horas no último dia 26. Agora, os interessados no veículo podem fazer uma reserva do automóvel nas lojas da Volkswagen. O preço inicial é de R$ 85.290 na variante Comfortline, sendo R$ 89.410 com o único pacote opcional do carro. Já a versão Highline sai a R$ 98.290.

Lazer em alta

Nivus estreia loja de apps exclusiva da VW Crédito: Volkswagen/divulgação

O VW Play é a estrela da companhia, inclusive sendo apresentado antes mesmo de o Nivus aparecer sem camuflagens para o público. A Volkswagen assegura que a central multimídia, totalmente desenvolvida no Brasil, oferece uma inédita experiência de usabilidade intuitiva. Com tela de 10 polegadas de alta resolução, sensível ao toque, antirriscos e com botões virtuais, a plataforma adota não somente os mais modernos recursos de conectividade como também garante uma série de serviços e streaming. Aliado ao painel digital (Active Info Display), cria duas grandes ilhas digitais no painel do Nivus. São duas telas de 10 polegadas (tamanho de um tablet) interligadas, oferecendo conectividade e entretenimento sem precedentes em um veículo dessa categoria. Trata-se de um cockpit digital, dotado de uma interface intuitiva e moderna, que pode ser comandada pelos botões no novo volante.

Junto com o Nivus, estreia ainda a VW Play App, uma loja virtual exclusiva para o cliente Volkswagen, para download de aplicativos direto pelo VW Play, com a mesma facilidade com que se baixa um aplicativo em um smartphone. São 10 GB de memória (espaço suficiente para abrigar vinte e cinco vezes o tamanho do Waze, por exemplo) para download de uma série de Apps, uma parceria exclusiva com a Volkswagen. Estapar (estacionamento), Ubook (audiobook), Porto Seguro, Deezer (música), Waze (navegação) e IFood (delivery de comida) são alguns parceiros.