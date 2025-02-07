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Linha 2025

Nissan Kicks ganha sobrenome Play para aguardar a chegada da nova geração do SUV

Modelo deve conviver com a nova geração, que chega na metade do ano, como alternativa mais acessível; linha 2025 ganha três versões

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 15:47

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

07 fev 2025 às 15:47
Nissan Kicks Play 2025
O Nissan Kicks Play 2025 chega com três versões e mantém a mesma motorização da linha anterior Crédito: Marco Antonio Teixeira
A Nissan oficializou a chegada da linha 2025 do Kicks, que agora vai se chamar Kicks Play. O sobrenome foi acrescentado para diferenciar a linha 2025 da nova geração do modelo, que deve chegar ao Brasil no meio deste ano na forma do Kicks 2026.
O modelo contará com câmbio automático CVT com seis marchas simuladas e a mesma motorização da versão anterior: 1.6 16V que rende 113 cv a etanol e 100 cv na gasolina, além de um torque máximo de 15,3 kgfm. Segundo a Nissan, o motor atual já está de acordo com as normas do Proconve L8.
Além disso, a linha chega às lojas com as seguintes opções de cores: Branco Diamond, Prata Classic, Cinza Grafite, Preto Premium e Vermelho Malbec.
Os preços do Nissan Kicks Play 2025 ainda não foram divulgados, mas a expectativa é que eles variem de R$ 120 mil a R$ 150 mil. A montadora ainda realizará uma oferta em que os compradores terão direito a um ano do serviço de streaming Amazon Music, sem custos (válido apenas para pessoa física).

Três versões

Nissan Kicks Play 2025
Todas as versões da linha 2025 do Kicks têm o patch "Kicks Play", indicando a geração do modelo Crédito: Marco Antonio Teixeira
O SUV fabricado em Resende (RJ) agora passa a ser vendido em três versões: Active Plus, Sense e Advance Plus.
Na versão de entrada, Active Plus, o Kicks Play conta com seis airbags, ar-condicionado, bancos com tecnologia Zero Gravity, rodas de 16" com calotas, retrovisores com regulagem elétrica, controle de cruzeiro, luzes de condução diurna, ajuste de altura para o banco do motorista, vidros elétricos, lanternas de LED, monitor de pressão dos pneus e assistente de partida em rampa.
A versão Sense adiciona aos itens da primeira: rodas de liga leve de 17" (novidade para 2025), rack de teto e multimídia com tela de 7" com conectividade via Android Auto e Apple CarPlay.
Já a topo de linha Advance Plus acrescenta um multimídia com tela de 8", chave presencial, botão de partida, painel de instrumentos com tela em HD de 7” e bancos de couro. A versão passa a contar ainda com um alerta de colisão frontal com assistente de frenagem – item até então disponibilizado a partir da versão Exclusive + Pack Tech 2024.

Preparando o terreno para a linha 2026

Com o Kicks há aproximadamente sete anos no mercado, a Nissan finalmente vai introduzir uma nova geração do utilitário no Brasil em 2025, que será produzida em uma nova plataforma, que já foi apresentado fora do Brasil.
O Kicks 2026 deve chegar ao país em meados deste ano, com o mesmo visual que apresenta no mercado norte-americano, mas motorização diferente. O propulsor 2.0 aspirado da edição americana dará lugar a um 1.0 turbo de 3 cilindros, que atende melhor às especificações do mercado brasileiro.
A montadora vai adotar a mesma estratégia de outras marcas, ao manter a geração atual de um modelo no catálogo junto com a nova – como a GM fez com o Onix, por exemplo. A ideia é que o Kicks Play sirva como uma opção mais acessível, no primeiro momento, já que a nova geração pode chegar por preços na faixa de R$ 150 mil a R$ 180 mil.

Ficha técnica

Motor do Novo Kicks Play
A motorização do Novo Kicks Play é a mesma da linha 2024 Crédito: Marco Antonio Teixeira
Motor
  • Tipo: 1.6L, 16 válvulas, CVVTCS, biocombustível, 4 cilindros
  • Cilindrada: 1.598 cm³
  • Potência: 110 cv @ 5.600 rmpm (gasolina)/113 cv @ 5.600 rpm (etanol)
  • Torque: 14,9 kgfm @ 4.000 rpm (gasolina)/15,2 kgfm @ 4.000 rpm (etanol)
  • Taxa de compressão: 10.7 +/- 0.2
  • Sistema de injeção: Digital / Multiponto / Semi-Sequencial / Indireto
  • Tração: Dianteira
Transmissão
  • Tipo: XTRONIC CVT com função "Sport"
Relação de marchas
  • Máx.: 4.010
  • Min.: 0.460
  • Ré: 3.7708
  • Diferencial: 3.9212
Suspensão
  • Dianteira: Independente
  • Traseira: Eixo de torção
Freios
  • Tipo: Sistema ABS de 4 canais e 4 sensores com controle eletrônico de distribuição de força (EBD), discos ventilados dianteiros e tambores traseiros
Dimensões
  • Comprimento: 4.310 mm 
  • Largura: 1.760 mm
  • Altura: 1.610 mm
  • Distância entre-eixos: 2.620mm
  • Peso em ordem de marcha: 1.136 kg (Active Plus) e 1.139 kg (Sense e Advance Plus)
Capacidades
  • Porta-malas: 432 litros
  • Tanque de combustível: 41 litros
Direção
  • Tipo: Elétrica com assistência variável
Informações adicionais
  • Intervalos de revisão: 10 mil km / 12 meses
  • Garantia: 3 anos, sem limite de quilometragem

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