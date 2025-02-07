Nissan Kicks ganha sobrenome Play para aguardar a chegada da nova geração do SUV

O Nissan Kicks Play 2025 chega com três versões e mantém a mesma motorização da linha anterior Crédito: Marco Antonio Teixeira

A Nissan oficializou a chegada da linha 2025 do Kicks, que agora vai se chamar Kicks Play. O sobrenome foi acrescentado para diferenciar a linha 2025 da nova geração do modelo, que deve chegar ao Brasil no meio deste ano na forma do Kicks 2026.

O modelo contará com câmbio automático CVT com seis marchas simuladas e a mesma motorização da versão anterior: 1.6 16V que rende 113 cv a etanol e 100 cv na gasolina, além de um torque máximo de 15,3 kgfm. Segundo a Nissan, o motor atual já está de acordo com as normas do Proconve L8.

Além disso, a linha chega às lojas com as seguintes opções de cores: Branco Diamond, Prata Classic, Cinza Grafite, Preto Premium e Vermelho Malbec.

Os preços do Nissan Kicks Play 2025 ainda não foram divulgados, mas a expectativa é que eles variem de R$ 120 mil a R$ 150 mil. A montadora ainda realizará uma oferta em que os compradores terão direito a um ano do serviço de streaming Amazon Music, sem custos (válido apenas para pessoa física).

Três versões

Todas as versões da linha 2025 do Kicks têm o patch "Kicks Play", indicando a geração do modelo Crédito: Marco Antonio Teixeira

O SUV fabricado em Resende (RJ) agora passa a ser vendido em três versões: Active Plus, Sense e Advance Plus.

Na versão de entrada, Active Plus, o Kicks Play conta com seis airbags, ar-condicionado, bancos com tecnologia Zero Gravity, rodas de 16" com calotas, retrovisores com regulagem elétrica, controle de cruzeiro, luzes de condução diurna, ajuste de altura para o banco do motorista, vidros elétricos, lanternas de LED, monitor de pressão dos pneus e assistente de partida em rampa.

A versão Sense adiciona aos itens da primeira: rodas de liga leve de 17" (novidade para 2025), rack de teto e multimídia com tela de 7" com conectividade via Android Auto e Apple CarPlay.

Já a topo de linha Advance Plus acrescenta um multimídia com tela de 8", chave presencial, botão de partida, painel de instrumentos com tela em HD de 7” e bancos de couro. A versão passa a contar ainda com um alerta de colisão frontal com assistente de frenagem – item até então disponibilizado a partir da versão Exclusive + Pack Tech 2024.

Preparando o terreno para a linha 2026

Com o Kicks há aproximadamente sete anos no mercado, a Nissan finalmente vai introduzir uma nova geração do utilitário no Brasil em 2025, que será produzida em uma nova plataforma, que já foi apresentado fora do Brasil.

O Kicks 2026 deve chegar ao país em meados deste ano, com o mesmo visual que apresenta no mercado norte-americano, mas motorização diferente. O propulsor 2.0 aspirado da edição americana dará lugar a um 1.0 turbo de 3 cilindros, que atende melhor às especificações do mercado brasileiro.

A montadora vai adotar a mesma estratégia de outras marcas, ao manter a geração atual de um modelo no catálogo junto com a nova – como a GM fez com o Onix , por exemplo. A ideia é que o Kicks Play sirva como uma opção mais acessível, no primeiro momento, já que a nova geração pode chegar por preços na faixa de R$ 150 mil a R$ 180 mil.

Ficha técnica

A motorização do Novo Kicks Play é a mesma da linha 2024 Crédito: Marco Antonio Teixeira

Motor

Tipo: 1.6L, 16 válvulas, CVVTCS, biocombustível, 4 cilindros

Cilindrada: 1.598 cm³

Potência: 110 cv @ 5.600 rmpm (gasolina)/113 cv @ 5.600 rpm (etanol)

Torque: 14,9 kgfm @ 4.000 rpm (gasolina)/15,2 kgfm @ 4.000 rpm (etanol)

Taxa de compressão: 10.7 +/- 0.2

Sistema de injeção: Digital / Multiponto / Semi-Sequencial / Indireto

Tração: Dianteira

Transmissão

Tipo: XTRONIC CVT com função "Sport"

Relação de marchas

Máx.: 4.010

Min.: 0.460

Ré: 3.7708

Diferencial: 3.9212

Suspensão

Dianteira: Independente

Traseira: Eixo de torção

Freios

Tipo: Sistema ABS de 4 canais e 4 sensores com controle eletrônico de distribuição de força (EBD), discos ventilados dianteiros e tambores traseiros

Dimensões

Comprimento: 4.310 mm

Largura: 1.760 mm

Altura: 1.610 mm

Distância entre-eixos: 2.620mm

Peso em ordem de marcha: 1.136 kg (Active Plus) e 1.139 kg (Sense e Advance Plus)

Capacidades

Porta-malas: 432 litros

Tanque de combustível: 41 litros

Direção

Tipo: Elétrica com assistência variável