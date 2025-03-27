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Primeira vez

Fiat estreia no Lollapalooza com edições especiais do Pulse e Fastback híbridos

Às vésperas do início do festival de música, montadora anuncia versões inspiradas no evento que carregam a nova motorização eletrificada dos SUVs

Publicado em 27 de Março de 2025 às 15:19

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

27 mar 2025 às 15:19
Fiat Pulse e Fastback Lollapalooza 2025
As unidades comemorativas dos Fiat Pulse e Fastback foram desenvolvidas exclusivamente para o festival e trazem detalhes exclusivos Crédito: Montagem Estúdio Gazeta
A poucos dias de iniciar o Lollapalooza Brasil, festival de música que está entre os maiores do país, que começa nesta sexta-feira (28), a Fiat, que participa pela primeira vez do evento, aproveitou para anunciar edições especiais do Pulse e do Fastback híbridos alusivas ao festival. Os dois SUVs da montadora estrearam a motorização micro-híbrida no ano passado e serão as estrelas da ativação da marca durante o Lollapalooza, que termina no domingo (30).
As unidades comemorativas foram desenvolvidas exclusivamente para o festival e trazem detalhes exclusivos como acabamento e logo Fiat escurecidos, teto bicolor, bancos em couro, roda de liga leve de 17” escurecidas, além do adesivo que remete ao Lollapalooza Brasil.
Fiat Pulse e Fastback Lollapalooza 2025
A plataforma de serviços da marca, a Fiat Connect////Me terá 60gb de Wi-Fi gratuito que podem ser utilizados em até 12 meses Crédito: Fiat/Divulgação
A edição especial do Pulse ainda oferece frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança involuntária de faixa, comutação automática de farol alto e retrovisor interno eletrocrômico. Já a plataforma de serviços da marca, a Fiat Connect////Me terá 60gb de Wi-Fi gratuito que podem ser utilizados em até 12 meses nos dois modelos especiais.
O sistema híbrido da Fiat possui um motor elétrico multifuncional que substitui o alternador e o motor de partida. Esse sistema híbrido dual-battery é capaz de gerar torque adicional para o motor térmico do veículo e energia elétrica para carregar as baterias de chumbo-ácido de 68Ah e de íon de lítio de 11Ah, ambas de 12V, que fornecem energia ao motor elétrico. O sistema gera potência de até 3kW com foco em melhoria de performance e redução de consumo.
Fiat Pulse e Fastback Lollapalooza 2025
O sistema híbrido da Fiat possui um motor elétrico multifuncional que substitui o alternador e o motor de partida Crédito: Fiat/Divulgação
Segundo a Fiat, nas versões híbridas do Fastback e do Pulse tem redução no consumo de combustível no ciclo urbano de 11,5% na gasolina e 9,8% no etanol. Ambos os modelos vêm equipados com o motor T200 Flex aliado ao câmbio CVT de sete velocidades com 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque.

Mais de 150 mil unidades vendidas

E por falar em Pulse, o compacto chegou à marca de 150 mil unidades vendidas desde o seu lançamento, em outubro de 2021. Primeiro SUV da Fiat, o Pulse é produzido no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG) e é comercializado em outros 10 países da América Latina, além do Brasil.
Em uma estratégia inédita, a Fiat fez o seu lançamento durante a edição de 2021 do Big Brother Brasil (BBB), engajando o público, que votou para eleger o nome do carro, entre três opções. A votação nacional resultou em mais de 380 mil votantes que escolheram o nome Pulse.
Fiat Pulse e Fastback Lollapalooza 2025
O Pulse foi lançado em 2021 e é o primeiro SUV da Fiat Crédito: Fiat/Divulgação
“O Pulse marcou a Fiat em dois grandes momentos. O primeiro, em 2021, na estreia no segmento de SUVs. E, recentemente, no mercado dos veículos eletrificados. Com certeza é um modelo que chegou para trazer grandes mudanças para a marca”, comenta o vice-presidente da Marca Fiat para a América do Sul, Frederico Battaglia.

Ficha técnica

Fiat Pulse e Fastback Lollapalooza 2025
A versão híbrida do Pulse é equipada com o motor T200 Flex de 130 cv de potência Crédito: Fiat/Divulgação

Fiat Pulse Audace T200 Hybrid AT - edição especial Lollapaaloza Brasil

  • Motor T200 Hybrid (130cv)  
  • Multimídia 10,1”  
  • Banco Bipartido  
  • Câmera de Ré e Sensor de Estacionamento  
  • Keyless  
  • Carregador por Indução  
  • Partida Remota  
  • Volante em Couro
    + Itens exclusivos da série especial:  
  • Acabamento e logo Fiat escurecidos 
  • Teto bicolor 
  • Bancos de couro ecológico 
  • Fiat Connect////Me + Wi-fi grátis 
  • Roda de liga leve de 17” escurecidas 
  • Adesivo Lollapalooza Brasil 
  • Disponível nas cores branco banchisa e cinza silversone 
  • Pack Safety: frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança involuntária de faixa, comutação automática de farol alto, retrovisor interno eletrocrômico e sensor de chuva e crepuscular.
Fiat Pulse e Fastback Lollapalooza 2025
Modelos têm na lateral adesivo que remete ao Lollapalooza Brasil. Crédito: Fiat/Divulgação

Fiat Fastback Audace T200 Hybrid AT - edição especial Lollapalooza Brasil

  • Motor T200 Hybrid (130cv)  
  • Keyless  
  • Carregador por Indução  
  • Multimídia 10,1”  
  • Alerta de mudança involuntária de faixa (LDW) 
  • AEB  
  • Detecção de Chuva  
  • Retrovisor interno eletrocrômico  
  • Comutação automática de farol alto 
  • Partida Remota
    + Itens exclusivos da série especial:  
  • Acabamento e logo Fiat escurecidos 
  • Teto bicolor 
  • Fiat Connect////Me + Wi-fi grátis 
  • Bancos de couro ecológico 
  • Roda de liga leve de 17” escurecidas 
  • Adesivo Lollapalooza Brasil 
  • Disponível nas cores branco banchisa e cinza silverstone

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