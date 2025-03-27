Fiat estreia no Lollapalooza com edições especiais do Pulse e Fastback híbridos

A poucos dias de iniciar o Lollapalooza Brasil, festival de música que está entre os maiores do país, que começa nesta sexta-feira (28), a Fiat, que participa pela primeira vez do evento, aproveitou para anunciar edições especiais do Pulse e do Fastback híbridos alusivas ao festival. Os dois SUVs da montadora estrearam a motorização micro-híbrida no ano passado e serão as estrelas da ativação da marca durante o Lollapalooza, que termina no domingo (30).
As unidades comemorativas foram desenvolvidas exclusivamente para o festival e trazem detalhes exclusivos como acabamento e logo Fiat escurecidos, teto bicolor, bancos em couro, roda de liga leve de 17” escurecidas, além do adesivo que remete ao Lollapalooza Brasil.
A edição especial do Pulse ainda oferece frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança involuntária de faixa, comutação automática de farol alto e retrovisor interno eletrocrômico. Já a plataforma de serviços da marca, a Fiat Connect////Me terá 60gb de Wi-Fi gratuito que podem ser utilizados em até 12 meses nos dois modelos especiais.
O sistema híbrido da Fiat possui um motor elétrico multifuncional que substitui o alternador e o motor de partida. Esse sistema híbrido dual-battery é capaz de gerar torque adicional para o motor térmico do veículo e energia elétrica para carregar as baterias de chumbo-ácido de 68Ah e de íon de lítio de 11Ah, ambas de 12V, que fornecem energia ao motor elétrico. O sistema gera potência de até 3kW com foco em melhoria de performance e redução de consumo.
Segundo a Fiat, nas versões híbridas do Fastback e do Pulse tem redução no consumo de combustível no ciclo urbano de 11,5% na gasolina e 9,8% no etanol. Ambos os modelos vêm equipados com o motor T200 Flex aliado ao câmbio CVT de sete velocidades com 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque.
Mais de 150 mil unidades vendidas
E por falar em Pulse, o compacto chegou à marca de 150 mil unidades vendidas desde o seu lançamento, em outubro de 2021. Primeiro SUV da Fiat, o Pulse é produzido no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG) e é comercializado em outros 10 países da América Latina, além do Brasil.
Em uma estratégia inédita, a Fiat fez o seu lançamento durante a edição de 2021 do Big Brother Brasil (BBB), engajando o público, que votou para eleger o nome do carro, entre três opções. A votação nacional resultou em mais de 380 mil votantes que escolheram o nome Pulse.
“O Pulse marcou a Fiat em dois grandes momentos. O primeiro, em 2021, na estreia no segmento de SUVs. E, recentemente, no mercado dos veículos eletrificados. Com certeza é um modelo que chegou para trazer grandes mudanças para a marca”, comenta o vice-presidente da Marca Fiat para a América do Sul, Frederico Battaglia.
Ficha técnica
Fiat Pulse Audace T200 Hybrid AT - edição especial Lollapaaloza Brasil
- Motor T200 Hybrid (130cv)
- Multimídia 10,1”
- Banco Bipartido
- Câmera de Ré e Sensor de Estacionamento
- Keyless
- Carregador por Indução
- Partida Remota
- Volante em Couro
+ Itens exclusivos da série especial:
- Acabamento e logo Fiat escurecidos
- Teto bicolor
- Bancos de couro ecológico
- Fiat Connect////Me + Wi-fi grátis
- Roda de liga leve de 17” escurecidas
- Adesivo Lollapalooza Brasil
- Disponível nas cores branco banchisa e cinza silversone
- Pack Safety: frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança involuntária de faixa, comutação automática de farol alto, retrovisor interno eletrocrômico e sensor de chuva e crepuscular.
Fiat Fastback Audace T200 Hybrid AT - edição especial Lollapalooza Brasil
- Motor T200 Hybrid (130cv)
- Keyless
- Carregador por Indução
- Multimídia 10,1”
- Alerta de mudança involuntária de faixa (LDW)
- AEB
- Detecção de Chuva
- Retrovisor interno eletrocrômico
- Comutação automática de farol alto
- Partida Remota
+ Itens exclusivos da série especial:
- Acabamento e logo Fiat escurecidos
- Teto bicolor
- Fiat Connect////Me + Wi-fi grátis
- Bancos de couro ecológico
- Roda de liga leve de 17” escurecidas
- Adesivo Lollapalooza Brasil
- Disponível nas cores branco banchisa e cinza silverstone