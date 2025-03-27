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Mobilidade elétrica

GWM doa carro elétrico para laboratório do Senai em Vitória

Ação é parte dos investimentos da montadora no país com foco na formação de mão de obra especializada para manutenção automotiva em veículos eletrificados

Publicado em 27 de Março de 2025 às 12:13

Públicado em 

27 mar 2025 às 12:13
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

GWM Ora 03 GT
Empresa foca na formação de profissionais para atender o pós-vendas com manutenção Crédito: Fabio Gonzalez
Perto de inaugurar a fábrica de Iracemápolis (SP), onde serão, inicialmente, montados os modelos Haval H6, a GWM também foca o mercado de manutenção automotiva de veículos eletrificados. Na última semana, os executivos da montadora chinesa estiveram no Espírito Santo, onde fizeram a doação de um Ora 03 Skin para o Centro de Excelência em Mobilidade do Senai ES.
O projeto engloba laboratórios para diagnóstico e manutenção de veículos elétricos e híbridos, veículos leves e motocicletas. Inaugurado no ano passado, o espaço terá cursos voltados para formação de profissionais para suprir a demanda crescente em manutenção automotiva de veículos eletrificados.
Em entrevista exclusiva para a coluna, o gerente de ESG da GWM, Thiago Sugahara, adiantou que a montadora tem como foco chegar a 120 concessionárias da marca em todo o país (atualmente são 100).
Mas, para isso, é necessário também formar um corpo técnico de profissionais para trabalhar com esse tipo de tecnologia. “É importante que estejamos preparados para o trabalho de pós-vendas. Desde 2023 temos parceria com o Senai para a formação desses profissionais técnicos”, acrescenta.

Tank 300 será lançado no dia 4 de abril

GWM Tank 300
O Tank 300 da GWM ficou em exposição em concessionária da marca no ES Crédito: Divulgação
Outra novidade adiantada pelo executivo foi o lançamento oficial do SUV Tank 300, que deve acontecer no próximo dia 4 de abril, combinando a data 04/04 com a vocação 4x4 do off-road de luxo. Atualmente o modelo encontra-se em pré-venda.
Ainda sem adiantar motorização e demais configurações, Sugahara afirmou que o modelo, que esteve exposto recentemente no ES, chega com foco em ser a experiência off-road da marca, que ainda não tinha um carro para atender a esse segmento.
Quando à picape Poer ele afirmou que ela ainda deve vir para o Brasil, mas não deu detalhes de quando seria, uma vez que foi preciso mudar a estratégia no país, priorizando o Haval H6. Segundo o executivo, a marca detém, atualmente, 50% do mercado de picapes na China. Ele também adiantou outro modelo que até o final do ano, chega ao país, o SUV de luxo Wey, de seis lugares.

Vix Logística adquire 71 ônibus Marcopolo

A Vix Logística adquiriu 71 veículos Marcopolo dos modelos Viaggio G8 1050 (1 unidade), Ideale 800 (27 unidades) e Senior Fretamento (43 unidades), que foram entregues pela filial da empresa localizada em Cariacica. O foco será no atendimento de clientes dos setores de agroindústria e celulose. “A VIX Logística se destaca como uma operadora que investe continuamente na modernização e renovação de sua frota, incorporando veículos com tecnologias avançadas, como o Viaggio 1050 elétrico, que já integra suas operações há alguns anos”, destaca o diretor de operações comerciais mercado interno e marketing da Marcopolo, Ricardo Portolan.

Mercado de veículos eletrificados cresce 13,7% no início de 2025

Carro elétrico sendo carregado durante viagem
Somente nos dois primeiros meses do ano, 25.544 unidades fora emplacadas, segundo dados da ABVE Crédito: Shutterstock
Ainda sobre veículos eletrificados, esse mercado cresceu 13,7% nos dois primeiros meses do ano, totalizando 25.544 unidades emplacadas, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). Para a entidade, esse desempenho é resultado de variáveis como o aumento da infraestrutura de recarga, incentivos e maior conscientização dos consumidores, que contribuem para consolidar a eletromobilidade no país.
A entidade, inclusive, anunciou que será uma das apoiadoras institucionais da Eletrocar Show 2025, feira que acontece em São Paulo, de 23 a 26 de junho, que vai focar no mercado de veículos elétricos, com exposição de carros eletrificados, test-drives, palestras e painéis. A expectativa é reunir, no mesmo evento, vários players relacionados com esse segmento, que vão desde concessionárias, locadoras e governo a incorporadoras, administradoras de shoppings e aeroportos.

BMW lança modelo inédito em feira de arte

A BMW anunciou a sua presença na SP-Arte, feira de arte e design que acontece no Pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera, de 2 a 6 de abril. Diferentemente do ano passado, em que o BMW i5 foi o destaque do estande da marca, este ano, a montadora vai trazer um novo modelo. Ainda mantido sob sigilo, será a primeira aparição em público do carro, que poderá ser visto em primeira mão pelo público presente. A SP-Arte reunirá cerca de 200 expositores, entre galerias de arte, estúdios de design, editoras e instituições culturais.

Hyundai vai vender HB20S na Argentina

Hyundai HB20S exportado para Argentina
O modelo chegará em duas versões: Comfort, com câmbio manual, e Platinum Safety, topo de linha Crédito: Hyundai/Divulgação
A Hyundai anunciou esta semana que o sedã compacto HB20S, produzido em Piracicaba (SP), será comercializado na Argentina. A versão com três volumes dá continuidade às exportações iniciadas no final de 2024, com o modelo hatchback do Hyundai HB20. O primeiro lote do HB20S já está em território argentino e as vendas devem começar nas próximas semanas.
O modelo chegará em duas versões: Comfort, com câmbio manual, e Platinum Safety, topo de linha, com transmissão automática de seis marchas. Todas as configurações oferecem motor Gamma 1.6 de 16 válvulas, 123 cv de potência e 15.5 kgfm de torque, com abastecimento exclusivo a gasolina. Ambas as versões oferecem, de série, seis airbags, freios ABS, controle de estabilidade e tração, luz indicadora de freio de emergência e assistente de partida em rampa. A versão de topo Platinum Safety traz ainda o pacote completo de segurança Hyundai SmartSense.

Automec deve receber mais de 90 mil pessoas

A Automec 2025, uma das principais feiras da América Latina de reposição e reparação automotiva tem expectativa de ser a maior até agora. O evento está em sua 16ª edição e acontece entre 22 e 26 de abril, no São Paulo Expo. Até agora, mais de 1.500 marcas já confirmaram a participação com novidades e lançamentos para a cadeia de autopeças, equipamentos e serviços. A expectativa é que a feira deste ano receba 90 mil pessoas durante os cinco dias de exibição. A feira também cresceu 20% na presença de empresas de fora do país, com marcas de países como Turquia, Argentina, Índia, China, Coreia, Japão, EUA, Alemanha e Holanda.

MAIS KARINE NOBRE

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Grupo Águia Branca cria marca de seminovos e quer vender 40 mil veículos este ano

Outro compacto da Volkswagen: desta vez é o ID.Every1, 'sucessor' do Up! elétrico

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Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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