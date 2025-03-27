GWM doa carro elétrico para laboratório do Senai em Vitória

Empresa foca na formação de profissionais para atender o pós-vendas com manutenção Crédito: Fabio Gonzalez

Perto de inaugurar a fábrica de Iracemápolis (SP), onde serão, inicialmente, montados os modelos Haval H6, a GWM também foca o mercado de manutenção automotiva de veículos eletrificados. Na última semana, os executivos da montadora chinesa estiveram no Espírito Santo, onde fizeram a doação de um Ora 03 Skin para o Centro de Excelência em Mobilidade do Senai ES.

O projeto engloba laboratórios para diagnóstico e manutenção de veículos elétricos e híbridos, veículos leves e motocicletas. Inaugurado no ano passado, o espaço terá cursos voltados para formação de profissionais para suprir a demanda crescente em manutenção automotiva de veículos eletrificados.

Em entrevista exclusiva para a coluna, o gerente de ESG da GWM, Thiago Sugahara, adiantou que a montadora tem como foco chegar a 120 concessionárias da marca em todo o país (atualmente são 100).

Mas, para isso, é necessário também formar um corpo técnico de profissionais para trabalhar com esse tipo de tecnologia. “É importante que estejamos preparados para o trabalho de pós-vendas. Desde 2023 temos parceria com o Senai para a formação desses profissionais técnicos”, acrescenta.

Tank 300 será lançado no dia 4 de abril

O Tank 300 da GWM ficou em exposição em concessionária da marca no ES Crédito: Divulgação

Outra novidade adiantada pelo executivo foi o lançamento oficial do SUV Tank 300, que deve acontecer no próximo dia 4 de abril, combinando a data 04/04 com a vocação 4x4 do off-road de luxo. Atualmente o modelo encontra-se em pré-venda.



Ainda sem adiantar motorização e demais configurações, Sugahara afirmou que o modelo, que esteve exposto recentemente no ES , chega com foco em ser a experiência off-road da marca, que ainda não tinha um carro para atender a esse segmento.

Quando à picape Poer ele afirmou que ela ainda deve vir para o Brasil, mas não deu detalhes de quando seria, uma vez que foi preciso mudar a estratégia no país, priorizando o Haval H6. Segundo o executivo, a marca detém, atualmente, 50% do mercado de picapes na China. Ele também adiantou outro modelo que até o final do ano, chega ao país, o SUV de luxo Wey, de seis lugares.

Vix Logística adquire 71 ônibus Marcopolo A Vix Logística adquiriu 71 veículos Marcopolo dos modelos Viaggio G8 1050 (1 unidade), Ideale 800 (27 unidades) e Senior Fretamento (43 unidades), que foram entregues pela filial da empresa localizada em Cariacica. O foco será no atendimento de clientes dos setores de agroindústria e celulose. “A VIX Logística se destaca como uma operadora que investe continuamente na modernização e renovação de sua frota, incorporando veículos com tecnologias avançadas, como o Viaggio 1050 elétrico, que já integra suas operações há alguns anos”, destaca o diretor de operações comerciais mercado interno e marketing da Marcopolo, Ricardo Portolan.

Mercado de veículos eletrificados cresce 13,7% no início de 2025

Somente nos dois primeiros meses do ano, 25.544 unidades fora emplacadas, segundo dados da ABVE Crédito: Shutterstock

Ainda sobre veículos eletrificados, esse mercado cresceu 13,7% nos dois primeiros meses do ano, totalizando 25.544 unidades emplacadas, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). Para a entidade, esse desempenho é resultado de variáveis como o aumento da infraestrutura de recarga, incentivos e maior conscientização dos consumidores, que contribuem para consolidar a eletromobilidade no país.

A entidade, inclusive, anunciou que será uma das apoiadoras institucionais da Eletrocar Show 2025, feira que acontece em São Paulo, de 23 a 26 de junho, que vai focar no mercado de veículos elétricos, com exposição de carros eletrificados, test-drives, palestras e painéis. A expectativa é reunir, no mesmo evento, vários players relacionados com esse segmento, que vão desde concessionárias, locadoras e governo a incorporadoras, administradoras de shoppings e aeroportos.

BMW lança modelo inédito em feira de arte A BMW anunciou a sua presença na SP-Arte, feira de arte e design que acontece no Pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera, de 2 a 6 de abril. Diferentemente do ano passado, em que o BMW i5 foi o destaque do estande da marca, este ano, a montadora vai trazer um novo modelo. Ainda mantido sob sigilo, será a primeira aparição em público do carro, que poderá ser visto em primeira mão pelo público presente. A SP-Arte reunirá cerca de 200 expositores, entre galerias de arte, estúdios de design, editoras e instituições culturais.

Hyundai vai vender HB20S na Argentina

O modelo chegará em duas versões: Comfort, com câmbio manual, e Platinum Safety, topo de linha Crédito: Hyundai/Divulgação

A Hyundai anunciou esta semana que o sedã compacto HB20S, produzido em Piracicaba (SP), será comercializado na Argentina. A versão com três volumes dá continuidade às exportações iniciadas no final de 2024, com o modelo hatchback do Hyundai HB20. O primeiro lote do HB20S já está em território argentino e as vendas devem começar nas próximas semanas.

O modelo chegará em duas versões: Comfort, com câmbio manual, e Platinum Safety, topo de linha, com transmissão automática de seis marchas. Todas as configurações oferecem motor Gamma 1.6 de 16 válvulas, 123 cv de potência e 15.5 kgfm de torque, com abastecimento exclusivo a gasolina. Ambas as versões oferecem, de série, seis airbags, freios ABS, controle de estabilidade e tração, luz indicadora de freio de emergência e assistente de partida em rampa. A versão de topo Platinum Safety traz ainda o pacote completo de segurança Hyundai SmartSense.