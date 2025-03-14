Grupo Orletti vai trazer para o ES as marcas chinesas de luxo Omoda e Jaecoo

O Jaecoo 7 é um SUV híbrido plug-in, que se aproxima do Caoa Chery Tiggo 7 em tamanho e partilha sua base técnica com o Tiggo 8 Crédito: Omoda | Jaecoo

O Grupo Orletti está preparando a chegada de mais duas montadoras chinesas no Espírito Santo. A partir de abril, as empresas Omoda | Jaecoo devem começar a vender seus modelos 100% elétricos no Estado por meio da Orvel, que integra o grupo capixaba.

A nova loja ficará localizada em Vitória, na avenida Nossa Senhora da Penha, próxima à sede da Petrobras. Segundo Wagner Orletti, CEO do Grupo Orletti, “essas novas marcas representam um importante passo na diversificação dos nossos produtos e serviços dentro da jornada de crescimento do grupo.”

A Omoda | Jaecoo integram o Chery Group, estatal chinesa que atualmente tem uma parceria com o grupo Caoa na fabricação nacional de modelos como Tiggo 7 e Tiggo 8, que trazem tecnologia híbrida embarcada. No entanto, no final de 2023, o Chery Grupo anunciou o seu interesse em trazer outras marcas para o país fora da joint venture e de forma isolada. Além da Omoda | Jaecoo, há ainda uma terceira marca, a Exeed.

Segundo comunicado da marca na época, as duas empresas chegam ao Brasil em operação conjunta (por isso os nomes são sempre escritos juntos). Há ainda a previsão dos modelos serem montados no Brasil, provavelmente na fábrica de Jacareí, que pertence à Chery e está fechada desde 2022.

Quanto aos modelos que estreiam por aqui, inicialmente, chegarão ao Brasil cerca de 1.000 veículos dos SUVs premium Omoda 5 e Jaecoo 7. Eles serão distribuídos em mais de 50 lojas exclusivas , presentes em 17 Estados, sendo um deles o Espírito Santo.

O Omoda 5 terá primeiro a versão topo de linha elétrica sendo vendida no Brasil, seguida de duas versões com motorização hibrida leve Crédito: Omoda | Jaecoo

O Omoda 5 é um SUV elétrico, lançado em 2022, com design futurista, trazendo modelo tem rodas de liga leve de 18”, teto flutuante, design traseiro no estilo fastback, luzes diurnas em forma de T e faróis dinâmicos.

As dimensões do SUV são 4,40 metros de comprimento, 1,83m de largura e 1,59m de altura. No interior do veículo, destaque para as telas de 10.25” para o painel de instrumentos e a central multimídia. O modelo atingiu a nota máxima de cinco estrelas do Euro Ncap. A versão topo de linha, 100% elétrica, chega ao mercado brasileiro primeiro e, em seguida, haverá duas versões diferentes com motorização híbrida leve.

Já o Jaecoo 7, híbrido plug-in , aproxima-se do Tiggo 7 em tamanho, apresentando um interior com tela de 14,8 polegadas e reconhecimento facial. Ele compartilha sua base técnica com o Caoa Chery Tiggo 8, mas com um toque mais premium.

Segundo o Inmetro, o SUV faz 58,6 km/l na cidade e 48,6 km/l na estrada. O Jaecoo J7 combina um motor 1.5 turbo a gasolina com um sistema elétrico, entregando uma potência combinada de 346 cv e um torque de 53,3 kgfm.

Promoção do mês da mulher Ainda sobre o Grupo Orletti, as lojas Orvel estão com uma promoção em março dedicada às mulheres. As clientes que comprarem um carro novo ou seminovo nas lojas Orvel ganham com um voucher de R$ 500 para a compra de peças e acessórios. A promoção é válida até o dia 31 de março.

Dia do Consumidor

Grupo Contauto está com promoções para o Dia do Consumidor Crédito: Shutterstock

Já o Grupo Contauto organiza uma série de ofertas especiais para o Dia do Consumidor, que acontece neste sábado (15). Na Contauto Multimarcas, na compra de um seminovo, o cliente ganha a documentação 2025 grátis mais a transferência, além da 1ª troca de óleo e troca de filtro.