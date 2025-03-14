Grupo Orletti vai trazer para o ES as marcas chinesas de luxo Omoda e Jaecoo

O Grupo Orletti está preparando a chegada de mais duas montadoras chinesas no Espírito Santo. A partir de abril, as empresas Omoda | Jaecoo devem começar a vender seus modelos 100% elétricos no Estado por meio da Orvel, que integra o grupo capixaba.
A nova loja ficará localizada em Vitória, na avenida Nossa Senhora da Penha, próxima à sede da Petrobras. Segundo Wagner Orletti, CEO do Grupo Orletti, “essas novas marcas representam um importante passo na diversificação dos nossos produtos e serviços dentro da jornada de crescimento do grupo.”
Segundo comunicado da marca na época, as duas empresas chegam ao Brasil em operação conjunta (por isso os nomes são sempre escritos juntos). Há ainda a previsão dos modelos serem montados no Brasil, provavelmente na fábrica de Jacareí, que pertence à Chery e está fechada desde 2022.
O Omoda 5 é um SUV elétrico, lançado em 2022, com design futurista, trazendo modelo tem rodas de liga leve de 18”, teto flutuante, design traseiro no estilo fastback, luzes diurnas em forma de T e faróis dinâmicos.
As dimensões do SUV são 4,40 metros de comprimento, 1,83m de largura e 1,59m de altura. No interior do veículo, destaque para as telas de 10.25” para o painel de instrumentos e a central multimídia. O modelo atingiu a nota máxima de cinco estrelas do Euro Ncap. A versão topo de linha, 100% elétrica, chega ao mercado brasileiro primeiro e, em seguida, haverá duas versões diferentes com motorização híbrida leve.
Já o Jaecoo 7, híbrido plug-in
, aproxima-se do Tiggo 7 em tamanho, apresentando um interior com tela de 14,8 polegadas e reconhecimento facial. Ele compartilha sua base técnica com o Caoa Chery Tiggo 8, mas com um toque mais premium.
Segundo o Inmetro, o SUV faz 58,6 km/l na cidade e 48,6 km/l na estrada. O Jaecoo J7 combina um motor 1.5 turbo a gasolina com um sistema elétrico, entregando uma potência combinada de 346 cv e um torque de 53,3 kgfm.
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