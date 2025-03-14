Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Elétricos premium

Grupo Orletti vai trazer para o ES as marcas chinesas de luxo Omoda e Jaecoo

Com modelos 100% elétricos e híbridos, empresas pertencem à Chery e chegam ao país oficialmente com dois modelos, os SUVs premium Omoda 5 e Jaecoo 7

Publicado em 14 de Março de 2025 às 15:42

Públicado em 

14 mar 2025 às 15:42
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Jaecoo 7
O Jaecoo 7 é um SUV híbrido plug-in, que se aproxima do Caoa Chery Tiggo 7 em tamanho e partilha sua base técnica com o Tiggo 8 Crédito: Omoda | Jaecoo
O Grupo Orletti está preparando a chegada de mais duas montadoras chinesas no Espírito Santo. A partir de abril, as empresas Omoda | Jaecoo devem começar a vender seus modelos 100% elétricos no Estado por meio da Orvel, que integra o grupo capixaba.
A nova loja ficará localizada em Vitória, na avenida Nossa Senhora da Penha, próxima à sede da Petrobras. Segundo Wagner Orletti, CEO do Grupo Orletti, “essas novas marcas representam um importante passo na diversificação dos nossos produtos e serviços dentro da jornada de crescimento do grupo.”
A Omoda | Jaecoo integram o Chery Group, estatal chinesa que atualmente tem uma parceria com o grupo Caoa na fabricação nacional de modelos como Tiggo 7 e Tiggo 8, que trazem tecnologia híbrida embarcada. No entanto, no final de 2023, o Chery  Grupo anunciou o seu interesse em trazer outras marcas para o país fora da joint venture e de forma isolada. Além da Omoda | Jaecoo, há ainda uma terceira marca, a Exeed.
Segundo comunicado da marca na época, as duas empresas chegam ao Brasil em operação conjunta (por isso os nomes são sempre escritos juntos). Há ainda a previsão dos modelos serem montados no Brasil, provavelmente na fábrica de Jacareí, que pertence à Chery e está fechada desde 2022.
Quanto aos modelos que estreiam por aqui, inicialmente, chegarão ao Brasil cerca de 1.000 veículos dos SUVs premium Omoda 5 e Jaecoo 7. Eles serão distribuídos em mais de 50 lojas exclusivas, presentes em 17 Estados, sendo um deles o Espírito Santo.
Omoda 5
O Omoda 5 terá primeiro a versão topo de linha elétrica sendo vendida no Brasil, seguida de duas versões com motorização hibrida leve Crédito: Omoda | Jaecoo
O Omoda 5 é um SUV elétrico, lançado em 2022, com design futurista, trazendo modelo tem rodas de liga leve de 18”, teto flutuante, design traseiro no estilo fastback, luzes diurnas em forma de T e faróis dinâmicos.
As dimensões do SUV são 4,40 metros de comprimento, 1,83m de largura e 1,59m de altura. No interior do veículo, destaque para as telas de 10.25” para o painel de instrumentos e a central multimídia. O modelo atingiu a nota máxima de cinco estrelas do Euro Ncap. A versão topo de linha, 100% elétrica, chega ao mercado brasileiro primeiro e, em seguida, haverá duas versões diferentes com motorização híbrida leve.
Já o Jaecoo 7, híbrido plug-in, aproxima-se do Tiggo 7 em tamanho, apresentando um interior com tela de 14,8 polegadas e reconhecimento facial. Ele compartilha sua base técnica com o Caoa Chery Tiggo 8, mas com um toque mais premium.
Segundo o Inmetro, o SUV faz 58,6 km/l na cidade e 48,6 km/l na estrada. O Jaecoo J7 combina um motor 1.5 turbo a gasolina com um sistema elétrico, entregando uma potência combinada de 346 cv e um torque de 53,3 kgfm.

Promoção do mês da mulher

Ainda sobre o Grupo Orletti, as lojas Orvel estão com uma promoção em março dedicada às mulheres. As clientes que comprarem um carro novo ou seminovo nas lojas Orvel ganham com um voucher de R$ 500 para a compra de peças e acessórios. A promoção é válida até o dia 31 de março.

Dia do Consumidor

carro, concessionária, loja de carro, vender carro
Grupo Contauto está com promoções para o Dia do Consumidor Crédito: Shutterstock
Já o Grupo Contauto organiza uma série de ofertas especiais para o Dia do Consumidor, que acontece neste sábado (15). Na Contauto Multimarcas, na compra de um seminovo, o cliente ganha a documentação 2025 grátis mais a transferência, além da 1ª troca de óleo e troca de filtro.
A Moto Vena oferece emplacamento grátis nos modelos Elite 25/25 (R$ 16.228) e Fan 25/25 (R$ 21.294). Na Contauto Foton, o cliente pode escolher entre licenciamento grátis ou quatro revisões gratuitas. É possível fazer a compra do caminhão com 60 dias de carência para o primeiro pagamento e taxa de 0,89% ao mês. E quem planeja fazer a revisão do veículo, a Contauto Auto Center presenteia o cliente com uma cristalização do para-brisa.

MAIS EM KARINE NOBRE

Grupo Águia Branca cria marca de seminovos e quer vender 40 mil veículos este ano

Outro compacto da Volkswagen: desta vez é o ID.Every1, 'sucessor' do Up! elétrico

Loja da Volkswagen no ES aguarda chegada do Tera, que será revelado no carnaval do Rio

Um a cada 10 carros vendidos no Brasil em janeiro é eletrificado

SUVs dominam lista dos 10 carros mais vendidos no ES; confira a lista

Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

Tópicos Relacionados

Carro Elétrico SUV Carro Híbrido Jaecoo 7 Omoda Jaecoo Omoda 5
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados