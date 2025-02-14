SUVs dominam lista dos 10 carros mais vendidos no ES; confira a lista

O Hyundai Creta foi o carro mais vendido em 2024 no ES e repetiu a primeira posição em janeiro Crédito: Hyundai/Divulgação

Não é de hoje que se nota uma preferência cada vez maior da população pelos utilitários, que vieram para ficar. A cada ano, a indústria, não apenas nacional, como mundial, tem lançado mais modelos que atendem a todos os gostos e necessidades. E, no Espírito Santo, a mesma tendência pode ser analisada com a lista dos 10 carros mais vendidos em janeiro: oito modelos são SUVs, restando apenas dois carros fora dessa categoria (Fiat Cronos e Chevrolet Onix).

A tendência por aqui não é nova, já que o carro mais vendido no ano passado no Estado foi o Hyundai Creta , que repete a façanha na lista de janeiro deste ano, com 173 unidades emplacadas. Em segundo lugar está o Chevrolet Tracker (111 unidades), seguido do Nissan Kicks (106 unidades), em terceiro (que se prepara para receber a nova geração). A quarta e a quinta posições também são de SUVs: Jeep Compass (91 unidades) e Honda HR-V (90 unidades).

Mesmo com essa “suvização” do mercado, os capixabas permanecem fiéis às picapes, com a Fiat Strada dominando as vendas gerais (187 unidades), seguida bem de perto da Toyota Hilux (180 unidades) e fechando o pódio com a Fiat Toro (129 unidades). O quarto lugar é da Ford Ranger (88 unidades) e a quinta posição fica com a Volkswagen Saveiro (64 unidades).

No entanto, a venda de motos permanece na dianteira, com a Honda CG 160 emplacando 529 unidades somente em janeiro deste ano. Aliás, a Honda domina os cinco primeiros lugares: em segundo está a Biz (410 unidades), no terceiro, a NXR 160 (232 unidades), em quarto a Pop 110I (199 unidades) e em quinto, a PCX 160 (146 unidades).

Veja os rankings a seguir:

Nissan Kicks Play chega na Kobe A linha 2025 do Nissan Kicks Play chega na próxima semana à concessionária Kobe no Espírito Santo. Ele é equipado com câmbio automático CVT com seis marchas simuladas e o motor 1.6 16V que rende 113 cv a etanol e 100 cv na gasolina e torque de 15,3 kgfm. Entre as novidades estão rodas de liga leve aro 17 para a versão Sense e equipamentos de aviso e reação a perigos de colisão, para a topo de linha Advance Plus, que também passa a contar com o Alerta de Colisão Frontal com Assistente Inteligente de Frenagem (FCW/FEB). O modelo tem um ano de assinatura do serviço da Amazon Music, no plano Unlimited, para o cliente pessoa física.

Carros da BYD terão IA da DeepSeek

O BYD Dolphin Mini é um dos modelos que passarão a ter IA da Deepseek Crédito: BYD/Divulgação

A BYD anunciou, nesta semana, a implementação em 21 de seus modelos com a inteligência artificial DeepSeek, a mesma que recentemente causou um alvoroço nos mercados internacionais . A nova tecnologia vai integrar o sistema de direção assistida da marca, que utiliza câmeras e sensores espalhados pelo carro.

Esse sistema vai integrar até mesmo os modelos mais baratos, como Dolphin Mini, que terá funções que antes equipavam apenas os carros mais caros da marca, como estacionamento remoto e navegação autônoma em rodovias.

E por falar nisso, a marca registrou um crescimento de 41,6% de market share mundial em 2024 (ela hoje detém 4,5% da fatia do mercado mundial). No Brasil, a empresa ficou na 10ª posição de automóveis mais vendidos em 2024, com um acumulado de 76.402 unidades no ano e um market share de 3,92%.

Vitória Motors faz lançamento da Ram Rampage Big Horn A Ram Rampage Big Horn chegou ao mercado recentemente como o modelo de entrada da marca e as lojas da Vitória Motors Jeep e Ram vão realizar, neste sábado (15), um evento para o lançamento do modelo. O veículo será oferecido por R$ 199.990, com câmbio automático e condições especiais para pessoa jurídica em venda direta de fábrica. A picape vem equipada com o novo motor 2.2 Turbodiesel de 200 cv e 450 Nm, além de tração 4x4 Auto, que distribui automaticamente a força para os dois eixos e conta com modo reduzida, é item de série, além do assistente de descida em rampa.

Toyota Corolla fecha 2024 com o maior Índice de Veículos Usados

Toyota Corolla se destacou com o Índice de Veículos Usados mais alto Crédito: Toyota/Divulgação

O Toyota Corolla encerrou 2024 com o índice de veículos usados OLX mais alto, destacando-se, também, entre os sedãs: veículos de 4 a 8 anos ele chegou a 81 pontos (em segundo está o Honda Civic, com 53,2). Entre os hatches, o Volkswagen Polo assumiu a liderança, na categoria dos seminovos (0 a 3 anos), com 67,5 pontos, desbancando o Hyundai HB20 (66,4). De 4 a 8 anos, o Onix segue no topo, com 66,4 e o HB20 está em segundo, com 65,1 pontos.

Já entre os SUVs, o Volkswagen T-Cross ficou em primeiro com 72,6 pontos dos carros até 3 anos, deixando o Volkswagen Nivus, em segundo, com 66,9. nos veículos de 4 a 8 anos, o Jeep Compass chegou à liderança, com 68,4 e o Honda HR-V em segundo, com 67,7 pontos.

O índice é uma parceria do Data OLX Autos e da Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto) e serve como termômetro que cruza dados de procura e venda de diferentes categorias de automóveis tanto da plataforma OLX quanto da Fenauto, além de analisar desempenhos categorizados por tipos de carroceria e idade do veículo.

Financiamento de veículos tem leve aumento em janeiro As vendas financiadas de veículos (novos e usados) totalizaram 563 mil unidades em janeiro, segundo dados da B3. Esse número representa uma alta de 0,2% na comparação com o mesmo período de 2024, e uma queda de 8,3% em relação a dezembro. O segmento de motos cresceu 2,4% ante janeiro de 2024, mas caiu 6,4% no comparativo com dezembro. Já o financiamento de autos leves caiu 3% em relação ao mesmo período do ano passado e 9,9% em relação ao mês imediatamente anterior. O número de financiamentos de veículos pesados foi 6,4% inferior a janeiro de 2024 e 31,5% em relação a dezembro.

Noite especial para chegada do AMG C63