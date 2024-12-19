Versão Big Horn da Ram Rampage passa a ser o modelo mais barato da picape

Com preços que partem de R$ 237.990, a Rampage Big Horn chega visando ser a “porta de entrada” da Ram no país Crédito: Ram/Divulgação

A Ram Rampage estreou o tão aguardado motor turbodiesel no lançamento da linha 2025 e guardou para uma segunda estreia a versão Big Horn, que passa a ser a mais barata da picape intermediária da marca. Com preços que partem de R$ 237.990, a picape movida a diesel chega visando ser a “porta de entrada” da Ram no país.

“Com a chegada da inédita versão Big Horn, equipada com o novo motor 2.2 Turbodiesel de 200 cv e 450 Nm, cria-se uma nova porta de entrada para o modelo, ampliando o leque de possibilidades para nossos clientes na linha 2025, que traz um produto com ainda mais performance e eficiência” afirma Juliano Machado, vice-presidente da Ram para a América do Sul.

O motor 2.2 Turbodiesel foi desenvolvido globalmente e em breve deve equipar outras picapes do grupo Stellantis, do qual a Ram faz parte, como as Fiat Toro e a recém-lançada Titano. O propulsor foi apresentado recentemente, durante lançamento da linha 2025 da picape e possui a configuração de 4 cilindros em linha 16V e 2.184 cm³, que entrega 200 cv de potência a 3.500 rpm e 450 Nm (45,9 kgfm) de torque a 1.500 rpm.

O motor 2.2 Turbodiesel foi desenvolvido globalmente e em breve deve equipar outras picapes do grupo Stellantis Crédito: Ram/Divulgação

A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em menos de 10 segundos, enquanto as retomadas de 60 a 100 km/h e 80 a 120 km/h são feitas em 6,4 e 8,0 segundos, respectivamente, segundo a montadora.

O novo motor trabalha em conjunto com o câmbio automático de nove marchas, com um diferencial 14% mais longo na linha 2025 da Rampage. O resultado pode ser visto no consumo de combustível, que pode chegar a 10,6 km/l no uso urbano e 13,3 km/l em rodovias, atingindo a nota máxima “A” no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV).

Assim como nas demais versões, a tração 4x4 Auto, que distribui automaticamente a força para os dois eixos e conta com modo reduzida, é item de série, além do assistente de descida em rampa (HDC – Hill Descent Control).

Diferenças estéticas

Os cromados também estão presentes nas molduras das janelas, nos espelhos retrovisores e no para-choque traseiro Crédito: Ram/Divulgação

Externamente, a Rampage Big Horn se diferencia das demais versões pela grade exclusiva, com bordas cromadas e aletas preto brilhante com o logo RAM cromado na parte superior da mesma. A versão vem equipada com rodas de liga leve de 17" e com pneus 235/65.

Os cromados também estão presentes nas molduras das janelas, nos espelhos retrovisores e no para-choque traseiro, equipado com sensores de estacionamento que trabalham em conjunto com a câmera de ré de alta definição. O sistema de iluminação é full LED, incluindo os faróis de neblina, que contam com a função cornering para uma iluminação mais precisa em curvas.

A versão vem equipada com rodas de liga leve de 17" e com pneus 235/65 Crédito: Ram/Divulgação

A caçamba de 980 litros oferece revestimento interno, iluminação interna de LED e capota marítima como item de série. A tampa traseira, com trava elétrica e amortecimento, pode ser aberta remotamente através da chave presencial.

Internamente, a versão Big Horn possui quadro de instrumentos digital de 10,3 polegadas e a central multimídia com tela de 12,3 polegadas é sensível ao toque e compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de possuir sistema de navegação embarcado e permitir conexão simultânea para até dois smartphones.

Durante a utilização dos recursos de conectividade é possível carregar a bateria do smartphone através do carregador por indução refrigerado ou em uma das seis portas USB espalhadas pela cabine, sendo três do tipo C para carregamento rápido.

Conforto e segurança

Modelo tem quadro de instrumentos digital de 10,3 polegadas e a central multimídia com tela de 12,3 polegadas Crédito: Ram/Divulgação

Em relação ao conforto, a nova versão da Rampage possui ar-condicionado digital de duas zonas com saídas de ar para os ocupantes do banco traseiro, freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold e chave presencial com partida remota. Os bancos, revestidos em tecido e forração premium, são na cor preta.

O painel de instrumentos e os de porta são macios ao toque e também contam com forração premium. O volante multifuncional tem revestimento premium, borboletas para troca de marcha e permite navegar entre as informações do quadro de instrumentos.

A nova versão recebe o Ram Connect, plataforma de serviços conectados da marca, que permite, por meio de um aplicativo consultar remotamente informações sobre a picape, como quilometragem até a próxima revisão, pressão dos pneus e nível de combustível, além de enviar comandos remotos como dar a partida no motor.

Os bancos, revestidos em tecido e forração premium, são na cor preta Crédito: Ram/Divulgação

Na segurança, a Big Horn vem equipada com seis airbags (dianteiros, laterais dianteiros e de cortina, que cobrem toda a lateral da cabine); piloto automático; limitador de velocidade; controles de estabilidade, de tração e de mitigação de rolagem da carroceria; sistema de monitoramento da pressão dos pneus; e freios a disco ventilados nas quatro rodas com ABS e EBD.