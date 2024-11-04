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Testamos

Rampage Laramie combina a robustez da motorização com o prestígio da marca Ram

A força do motor 2.0 Multijet turbodiesel de 170 cavalos de potência é suficiente para todas as situações do dia a dia, seja na cidade, seja no rodar macio na estrada

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 15:17

Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

04 nov 2024 às 15:17
Picape Ram Rampage Laramie turbodiesel
Linhas externas e visual imponente atraem atenções para a Rampage Laramie Crédito: Gabriel Dias
Quinto modelo produzido no Polo Automotivo Stellantis de Goiana, Pernambuco, e o primeiro da marca Ram criado e desenvolvido no Brasil, a Rampage é uma picape considerada intermediária.
Ou seja, ocupa um segmento posicionado entre as compactas com chassi em monobloco (Fiat Strada e Volkswagen Saveiro) e as médias com plataforma em longarinas (Toyota Hilux, Chevrolet S10 e Ford Ranger). Contudo, a Rampage recorre a um nível de acabamento mais requintado para posicionar-se em um patamar acima das outras intermediárias, como a Fiat Toro, a Renault Oroch, a Chevrolet Montana e a Ford Maverick.
A plataforma da Rampage é derivada da Toro, mas estreou no Brasil com o Jeep Renegade e posteriormente foi adaptada também para os Jeep Compass e Commander – os cinco modelos são produzidos na mesma fábrica do grupo Stellantis em Pernambuco.
Picape Ram Rampage Laramie turbodiesel
Rampage adota 86% de aços de alta e ultrarresistência no reforço da estrutura Crédito: Gabriel Dias
O nome Rampage é inspirado na palavra inglesa que tem tradução livre de “agitação”, “barulho”, “alvoroço” ou “fúria” – a nomenclatura foi usada anteriormente na picape leve norte-americana Dodge Rampage, nos anos 1980.
E a primeira Ram “made in Brazil” de fato agitou o segmento desde o lançamento, em junho de 2023, e logo se tornou o modelo mais vendido da marca de picapes norte-americana no mercado brasileiro. Este ano, emplacou 13.510 exemplares de janeiro a julho – na briga das intermediárias, fica atrás das 28.853 da Toro e das 15.373 da Montana e à frente das 7.308 da Oroch e das 1.746 da Maverick.
O veículos está disponível em cinco versões e duas opções de motorização. A Rebel e a Laramie utilizam o propulsor turbodiesel 2.0 Multijet, de 170 cavalos de potência e 38,8 kgfm de torque, ou o 2.0 Hurricane 4 turbo a gasolina, de 272 cavalos e 40,8 kgfm.
Os preços das duas Rebel são de R$ 239.990 e R$ 249.990, enquanto os da Laramie ficam em R$ 249.990 e R$ 259.990, sendo que as variantes mais caras são impulsionadas com o motor a gasolina.
Picape Ram Rampage Laramie turbodiesel
A Rampage está disponível em cinco versões e duas opções de motorização Crédito: Gabriel Dias
Já a topo de linha R/T é equipada exclusivamente com o Hurricane 4, e custa R$ 269.990. Em todas as configurações, o motor é acoplado à transmissão automática de 9 marchas, com seletor redondo substituindo a manopla de câmbio, e à tração 4x4 com reduzida. Conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, a Rampage Laramie turbodiesel avaliada faz uma média de 9,9 km/l na cidade e 12,4 km/l na estrada.
Com 5,02 metros de comprimento, 1,88 metro de largura, 1,78 metro de altura e 2,99 metros de entre-eixos, a Rampage tem quatro centímetros de distância de entre-eixos a mais que a Toro e ostenta um porte próximo ao das picapes médias, apesar de ser construída sobre monobloco.
A Laramie turbodiesel tem caçamba de 1,45 metro de comprimento (2,10 metros com a tampa traseira aberta) e 1,05 metro de largura, com volume de 980 litros. De acordo com a marca norte-americana, a Rampage adota 86% de aços de alta e ultra resistência no reforço da estrutura.
Picape Ram Rampage Laramie turbodiesel
Como em todo o propulsor a diesel, a esportividade pura não é o forte da Rampage Laramie Crédito: Gabriel Dias
Com arquitetura MacPherson na frente e multilink atrás, as suspensões são independentes nas quatro rodas. Em relação aos seus “irmãos” de fábrica, o veículo compartilha vários componentes com o Compass e o Commander, como os painéis das portas dianteiras, o para-brisa e peças e acabamentos internos.
Nos itens de série, a variante a diesel “top” da Rampage conta com central multimídia de 12,3 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, quadro de instrumentos full-digital de 10,3 polegadas, rodas de 18 polegadas diamantadas com pneus 235/60, revestimento interno de couro na cor Mountain Brown, acabamentos externos cromados, banco do motorista com ajustes elétricos de 12 vias, Ram Connect (plataforma de serviços conectados), faróis e lanternas full-led, RamCharger (carregador de celular por indução com resfriamento), freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold e controle de velocidade adaptativo.
A lista de equipamentos de segurança inclui sete airbags (frontal, lateral dianteiro, de cortina e de joelhos do motorista), controle de estabilidade, mitigação de rolagem da carroceria, comutação automática do farol alto, monitoramento da pressão dos pneus e auxílios à condução como controle de velocidade adaptativo com Stop&Go, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência e detecção de pedestres e ciclistas, monitoramento de pontos cegos, detecção de tráfego traseiro cruzado e alerta de saída de faixa com correção.

Experiência a bordo - Sinais interiores de requinte

Picape Ram Rampage Laramie turbodiesel
A Laramie turbodiesel tem caçamba de 1,45 metro de comprimento (2,10 metros com a tampa traseira aberta) e 1,05 metro de largura, com volume de 980 litros Crédito: Gabriel Dias
Não é necessário muito tempo ao volante da Rampage Laramie turbodiesel para se ter certeza de que o conforto é o seu ponto alto, tanto no trânsito conturbado das grandes cidades quanto em viagem médias e longas.
Acrescente-se a ao quesito conforto o acabamento do painel com materiais sensíveis ao toque, bancos revestidos com “couro ecológico”, detalhes em Black Piano no console central, carregador de celular por indução, vários porta-objetos espalhados pela cabine – muito espaçosa –, quadro de instrumentos de 10,3 polegadas totalmente digital, multimídia com tela de 12,3 polegadas com conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay e navegador próprio – recomendado para lugares com sinal de internet fraco.
Percebe-se a todo o momento que o interior da Rampage foi elaborado para trazer bem-estar aos ocupantes. Os bancos foram inspirados em móveis de luxo, criando uma sensação de poltrona de sala de estar.
Picape Ram Rampage Laramie turbodiesel
Até na caçamba se pode perceber a atenção aplicada para gerar uma experiência agradável de uso Crédito: Gabriel Dias
O ar-condicionado de duas zonas é digital, com saídas para os passageiros de trás. A atenção na composição de uma atmosfera requintada se reflete ainda na luz ambiente em leds e no sistema de som premium Harman Kardon, com dez alto-falantes distribuídos pela cabine, sendo um deles um subwoofer de 6 polegadas localizado abaixo do banco do passageiro da frente.
Até na caçamba se pode perceber a atenção aplicada para gerar uma experiência agradável de uso. Além de contar com abertura elétrica, a tampa tem amortecimento para baixar com suavidade e facilitar o levantamento sem preocupações de provocar lesões a quem estiver encarregado de acessá-la, tendo ainda iluminação interna de leds.

Impressões ao volante - Mais do que suficiente

Picape Ram Rampage Laramie turbodiesel
A picape acelera de zero a 100 km/h em 10,9 segundos e pode chegar a 186 km/h Crédito: Gabriel Dias
Novidade ou não, a Rampage Laramie ainda chama sempre a atenção por onde passa devido à beleza de suas linhas externas e pelo seu visual imponente. A força do bom motor 2.0 Multijet turbodiesel de 170 cavalos de potência a 3.750 rotações por minuto e 38,8 kgfm de torque a 1.750 giros, que trabalha em sintonia fina com o câmbio automático de 9 marchas, é suficiente para todas as situações do dia a dia na cidade e no rodar macio na estrada.
Existe a opção de trocas sequenciais ao comando do motorista em “paddles shifters” atrás do volante, Segundo a Ram, a picape acelera de zero a 100 km/h em 10,9 segundos e pode chegar a 186 km/h. Como em todo o propulsor a diesel, a esportividade pura não é o forte da Rampage Laramie, embora ela não chegue a fazer feio.
Longe disto! E se mesmo assim o dono quiser uma picape para um desempenho realmente esportivo e pretende ficar na família Rampage, tem a variante da mesma Laramie com o motor Hurricane 4, com 272 cavalos de potência e calibragem para tais situações.
Picape Ram Rampage Laramie turbodiesel
Nos trechos na areia e na lama, a picape da Ram não se intimida Crédito: Gabriel Dias
O grande conforto a bordo e de direção da Rampage Laramie turbodiesel se verifica também pela estabilidade admirável, inclusive com a caçamba vazia, sempre uma preocupação pela “dança de traseira”, comum às picapes.
O desempenho consistente pode ser comprovado durante o teste, mesmo a Rampage sendo submetida às estradas vicinais esburacadas da Região Metropolitana de Porto Alegre, ainda bastante castigadas pelas recentes inundações e que demandaram manobras de off-road severo. Apesar de todo o luxo e a sofisticação, a picape intermediária da Ram está sempre pronta para transpor caminhos inóspitos.
O desempenho em curvas rápidas mostra-se convincente, similar ao dos SUVs, que são igualmente altos e elevados em relação ao solo. Nos trechos na areia e na lama, a picape da Ram não se intimida. Com a tração 4x4 sob demanda e também uma opção de reduzida, enfrenta com desembaraço buracos, charcos, aclives e pirambeiras que surgem pelo caminho.
Picape Ram Rampage Laramie turbodiesel
A picape tem um desempenho realmente esportivo e deve ficar na família Rampage Crédito: Gabriel Dias

Ficha Técnica - Ram Rampage Laramie turbodiesel

  • Motor: turbodiesel, quatro cilindros, transversal, 16 válvulas, 1.956 cm³
  • Potência: 170 cv a 3.750 rpm
  • Torque: 38,8 kgfm a 1.750 rpm
  • Transmissão: automática de 9 marchas
  • Tração: 4x4 sob demanda com reduzida
  • Direção: tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica progressiva
  • Freios: discos ventilados nas quatro rodas
  • Suspensão: dianteira tipo MacPherson, barra estabilizadora, traseira multilink, barra estabilizadora
  • Rodas e pneus: liga leve, 18 polegadas, 235/60R18
  • Carroceria: picape intermediária, cabine dupla, cinco ocupantes
  • Dimensões: 5,02 metros de comprimento, 1,88 metro de largura, 1,78 metro de altura da cabine, 2,99 de entre-eixos
  • Peso: 1.942 kg
  • Caçamba: 980 litros, 1,05 metro de comprimento, 59,5 centímetros de altura, 1,05 metro de largura entre os vãos de rodas
  • Capacidade de reboque: 2.500 kg
  • Ângulo de ataque: 25,7 graus
  • Ângulo de saída: 27.5 graus
  • Ângulo de rampa: 23,8 graus
  • Tanque de combustível: 60 litros
  • Preço: R$ 249.990

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