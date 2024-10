Grandona e rápida

Ram 1500 fica mais potente; saiba o que muda na linha 2025 da picape

Além do novo design, picape que está entre as mais vendidas da categoria, perde motor de V8, mas ganha em potência e tecnologia

A Ram 1500 vem equipada com o Hurricane 6 biturbo de 3.0 litros com seis cilindros, que entrega 426 cavalos de potência e 635 Nm de torque. (RAM/Divulgação)

A Ram apresentou a linha 2025 da 1500, picape full-size que ocupa, atualmente, a terceira posição entre as mais vendidas no país dessa categoria, com 1.137 unidades emplacadas até setembro (é também a terceira mais vendida da marca, já que as outras duas posições são a Ram 3500 e a 2500, respectivamente, primeiro e segundo lugar).

Procurando se manter relevante nesse segmento, a “picapona” trouxe uma série de mudanças que vão desde a estética, passando por mais tecnologia e nova motorização.

Sobre o novo motor, ela deixa o V8 de 5,7 litros de 400 cv de potência e ganha um novo propulsor, que traz ainda mais potência para o modelo. A Ram 1500 agora vem equipada com o Hurricane 6 biturbo de 3.0 litros com seis cilindros, que entrega 426 cavalos de potência e 635 Nm de torque (64,8 Kgfm). Atrelado a ele, está uma transmissão automática de oito velocidades.

Segundo a montadora, a nova motorização proporciona economia de combustível (em comparação a anterior), menores níveis de emissões e uma melhor performance, tornando a nova Ram 1500 2025, a picape grande mais potente e com maior torque, entre os modelos a gasolina, do mercado nacional​.

Com chassis feito com 98% de aços de alta resistência e cabine e caçamba com 54% de aços de alta resistência, a picape usa também alumínio no capô e na tampa traseira. (RAM/Divulgação)

Além disso, ela também é a picape mais rápida do Brasil, com um 0 a 100 km/h em 5,3 segundos (a Ford Ranger Raptor, que até então ocupava essa posição, vai de 0 a 100 km/h em 6,6 segundos).

Com quase 6 metros de comprimento, a nova Ram 1500 2025 tem capacidade de reboque de até 4,5 toneladas​. Com chassis feito com 98% de aços de alta resistência e cabine e caçamba com 54% de aços de alta resistência, a picape usa também alumínio no capô e na tampa traseira, material que contribui para a redução de peso, mas sem afetar as características mecânicas desses componentes.

O modelo conta ainda com caçamba com revestimento especial, capota marítima, degrau retrátil de acesso e iluminação interna em LED. Além disso, há um divisor de caçamba e dois compartimentos localizados nas laterais da caçamba com 107 litros de capacidade volumétrica, além de iluminação interna e uma tomada de 115V no compartimento localizado no lado do motorista. Já a caçamba possui capacidade volumétrica de 1.200 litros e 557 kg de capacidade de carga.

Novidades tecnológicas

Entre as novidades da nova Ram 1500 2025 estão a nova central multimídia Uconnect 5 de 14,5 polegadas. O sistema conta com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, navegação embarcada e capacidade de divisão de tela.

A picape tem suspensão a ar e possui 5 níveis de ajustes, comandos pela chave presencial ou através da central multimídia. (RAM/Divulgação)

Pela central, é possível acessar a câmera 360º e comandar o ar-condicionado automático de duas zonas, entre outros recursos, como os bancos dianteiros ventilados e aquecidos. O sistema de som é da marca Harman Kardon com 19 alto-falantes, sendo um subwoofer de 10”, que entregam 900 watts de potência.

O quadro de instrumentos é digital de 12,3” de alta resolução e pode ser personalizado. Quando a navegação embarcada está em uso, ela pode ser visualizada no quadro também. Já o volante multifuncional possui comandos de assistência a direção, comandos de áudio, botões para seleção dos modos de condução, limitador de marchas e funções do quadro de instrumentos. Revestido em couro, é aquecido e conta com regulagem de altura e profundidade.

A nova Ram 1500 2025 possui head-up display colorido de 10” que projeta no para-brisa informações como velocidade, assistente de manutenção de faixa, piloto automático adaptativo com Stop & Go, e o passo a passo da navegação embarcada. Customizável, é possível ajustar a altura, o brilho e as informações que serão exibidas.

Outra novidade do modelo é o carregamento por indução para dois smartphones. Além deste sistema, a nova Ram 1500 2025 possui 11 portas USB, sendo 5 do tipo C, de carregamento rápido e duas tomadas 115V, além da terceira no Rambox.

RAM 1500 / Interno Tela cheia 1 de 8

A nova Ram 1500 2025 vem equipada também com retrovisor interno digital que, ao ser acionado, exibe a imagem em tempo real de uma câmera voltada para trás. É possível ajustar a altura, o brilho e até mesmo reproduzir uma imagem captada por uma câmera localizada no implemento rebocado pela picape.

O acesso e a partida do veículo são feitos tanto por meio de um cartão físico quanto pela chave presencial. A plataforma de serviços conectados Ram Connect permite ainda monitoramento a distância do veículo e serviços de segurança, emergência, conectividade e navegação por meio do aplicativo no smartphone.

Segurança

Entre as novidades de segurança e proteção, a nova Ram 1500 2025 conta com sistema de detecção de colisão em cruzamentos com frenagem autônoma de emergência​, assistente ativo de permanência na faixa de rodagem​, detector de fadiga​, assistente para manobras evasivas​ e reconhecimento de placas de limite de velocidade. Com a adição desses novos conteúdos, a picape passa a ser ADAS nível 2.

A picape possui também 6 airbags (dianteiros de múltiplo estágio, laterais dianteiros, e de cortina frontal e traseiro); assistente de partidas em rampas (Start Assist);​ freios a disco nas quatros rodas com ABS e EBD; e controle eletrônico de estabilidade, de tração e de mitigação de rolagem da carroceria e sistema de comutação automática dos faróis, além do sensor crepuscular e de chuva.

A nova Ram ainda possui teto solar panorâmico de 1 metro quadrado de área. (RAM/Divulgação)

O novo modelo possui ainda tração 4x4 com reduzida e modo Auto, que distribui automaticamente a força entre os dois eixos. Novidade na linha 2025 são os modos de condução selecionados através de comandos no volante. São cinco modos ao todo: automático, reboque, sport, ​neve e off-road.

A picape tem suspensão a ar e possui 5 níveis de ajustes, comandos pela chave presencial ou através da central multimídia, sendo eles níveis:

Normal – altura padrão para uso cotidiano, com 209 mm de altura do solo.

– altura padrão para uso cotidiano, com 209 mm de altura do solo. Aero – suspensão baixa 15 mm automaticamente acima de 100 km/h, visando melhoria no coeficiente aerodinâmico.

– suspensão baixa 15 mm automaticamente acima de 100 km/h, visando melhoria no coeficiente aerodinâmico. Off-road 1 – eleva o vão livre para 238 mm. Funciona até 65 km/h.

– eleva o vão livre para 238 mm. Funciona até 65 km/h. Off-road 2 – altura do solo chega a 260 mm e funciona até 40 km/h.

– altura do solo chega a 260 mm e funciona até 40 km/h. Entry/Exit – ajuda para entrar ou sair da cabine e facilita a colocação ou retirada de cargas na caçamba, deixando um vão livre de 156 mm.

Novo design

No design exterior, destaque para os novos para-choques dianteiro e traseiro, novos faróis full LED com farol de neblina também em LED, novas rodas de liga leve e novas lanternas. A nova Ram 1500 2025 ainda possui teto solar panorâmico de 1 metro quadrado de área. Outro detalhe são os estribos laterais elétricos, acionados quando a porta é aberta.

RAM 1500 / Externo Tela cheia 1 de 7

Por dentro, o modelo ganhou novos revestimentos em couro nos bancos, painel de instrumentos e painéis de porta​; console central configurável com porta-copos, porta carteira, apoio de braço com porta-objetos​; luzes internas de leitura em LED​; e bancos dianteiros, ventilados, aquecidos e elétricos de 10 vias, sendo duas para lombar e duas memórias para motorista​, que incluem a posição dos pedais do freio e acelerador, também com ajustes elétricos.

Na segunda fileira, os bancos traseiros têm assentos laterais aquecidos; ​porta-objetos no assoalho e abaixo da segunda fileira de bancos;​ e assoalho traseiro plano. O banco é bipartido 60/40, rebatível e reclinável, e com apoio de braço com porta-objetos.

A nova Ram 1500 2025 chega ao mercado brasileiro em duas versões, Laramie e Laramie Night Edition. Ambas as versões possuem de série todos os itens citados acima. A Ram 1500 Laramie é comercializada por R$ 540.990, com interior claro que combina dois tons, Bison Brown e Sea Salt. Por fora, rodas diamantadas de 20” com pneus 275/55 e acabamentos exteriores cromados como grade dianteira, para-choques dianteiro e traseiro, capa do espelho retrovisor, badges e ponteiras do escapamento.​

A versão Laramie Night Edition troca o acabamento cromado pelos detalhes escurecidos e na cor da carroceira. Esta configuração recebe ainda rodas pretas de 22” com pneus 285/45, as maiores nas picapes disponíveis em solo brasileiro.

A caçamba da RAM 1500 possui capacidade volumétrica de 1.200 litros e 557 kg de capacidade de carga. (RAM/Divulgação)

Além do interior todo em preto, que inclui colunas e forro de teto, no exterior os destaques são: capô esportivo; faróis e lanternas com máscara negra; para-choques na cor da carroceria; grade, capas dos retrovisores e maçanetas em preto brilhante; ponteiras do escapamento pretas; e badges pretos.​ A Ram 1500 Laramie Night Edition é comercializada por R$ 555.990.

As cores disponíveis para as duas versões são: Granito Crystal, Prata Billet, Azul Forged, Preto Diamond​ e Branco Marfim. Já a cor Vermelho Delmonico é exclusiva da versão cromada.

Ram 1500 Laramie

No design exterior, destaque para os novos para-choques dianteiro e traseiro, novos faróis full LED com farol de neblina também em LED, novas rodas de liga leve e novas lanternas. (RAM/Divulgação)

Motor : 6 cilindros em linha

: 6 cilindros em linha Potência máxima (ABNT) : 425 cv a 5.200 rpm

: 425 cv a 5.200 rpm Torque máximo (ABNT) : 64,8 kgfm a 3.500 rpm

: 64,8 kgfm a 3.500 rpm Combustível : gasolina

: gasolina Transmissão : câmbio automático de oito marchas

: câmbio automático de oito marchas Sistema de tração : 4X4 com reduzida e acionamento elétrico

: 4X4 com reduzida e acionamento elétrico Modos de operação : 4x4 Auto, 4x2, 4x4 High e 4x4 Low

: 4x4 Auto, 4x2, 4x4 High e 4x4 Low Relação de reduzida : 2,640

: 2,640 Freios dianteiros : a disco ventilado de 14,9 x 1,2 (378 x 30) com pinça de dois pistões de 2,2 pol. (57 mm) e sistema de freios antibloqueio (ABS)

: a disco ventilado de 14,9 x 1,2 (378 x 30) com pinça de dois pistões de 2,2 pol. (57 mm) e sistema de freios antibloqueio (ABS) Freios traseiros : disco de 14,8 x 0,87 (375 x 22) com pinça de pistão único de 2,2 pol. (57 mm) e ABS

: disco de 14,8 x 0,87 (375 x 22) com pinça de pistão único de 2,2 pol. (57 mm) e ABS Suspensão dianteira : tipo braços A superior e inferior e barra estabilizadora e suspensão a ar

: tipo braços A superior e inferior e barra estabilizadora e suspensão a ar Suspensão traseira : tipo eixo sólido, braços quíntuplos (five-link) com track bar e barra estabilizadora e suspensão a ar Active-LevelTM

: tipo eixo sólido, braços quíntuplos (five-link) com track bar e barra estabilizadora e suspensão a ar Active-LevelTM Direção : assistência elétrica

: assistência elétrica Rodas: 20”

Pneus : 275/55 R20

: 275/55 R20 Peso em ordem de marcha : 2.663 kg

: 2.663 kg Capacidade de carga : 557 kg

: 557 kg Carga máxima rebocável (reboque com freio) : 4.490 kg

: 4.490 kg Comprimento do veículo : 5.903 mm

: 5.903 mm Largura do veículo : 2.062 mm

: 2.062 mm Altura do veículo : 1.971 mm

: 1.971 mm Distância entre-eixos : 3.672 mm

: 3.672 mm Bitola dianteira : 1.740 mm

: 1.740 mm Bitola traseira : 1.727 mm

: 1.727 mm Altura livre do solo entre os eixos : 209 mm

: 209 mm Ângulo de entrada : 19,1°

: 19,1° Ângulo de saída : 20,5°

: 20,5° Ângulo de rampa : 19,5°

: 19,5° Tanque de combustível : 125 litros

: 125 litros Comprimento : 1.711 mm

: 1.711 mm Largura : 1.295 mm

: 1.295 mm Profundidade : 543 mm

: 543 mm Volume : 1.200 litros

: 1.200 litros Volume dos compartimentos laterais (RamBox) : 107 litros (cada)

: 107 litros (cada) Velocidade máxima : 180 km/h (limitada eletronicamente)

: 180 km/h (limitada eletronicamente) 0 a 100 km/h: 5,3 s

Consumo ciclo urbano : 6,0 km/l

: 6,0 km/l Consumo ciclo estrada : 7,0 km/l

: 7,0 km/l Preço: a partir de R$ R$ 540.990

Ram 1500 Laramie Night Edition

A Ram 1500 Laramie Night Edition é comercializada por R$ 555.990. (RAM/Divulgação)

Motor : 6 cilindros em linha

: 6 cilindros em linha Potência máxima (ABNT) : 425 cv a 5.200 rpm

: 425 cv a 5.200 rpm Torque máximo (ABNT) : 64,8 kgfm a 3.500 rpm

: 64,8 kgfm a 3.500 rpm Combustível : gasolina

: gasolina Transmissão : câmbio automático de oito marchas

: câmbio automático de oito marchas Sistema de tração : 4X4 com reduzida e acionamento elétrico

: 4X4 com reduzida e acionamento elétrico Modos de operação : 4x4 Auto, 4x2, 4x4 High e 4x4 Low

: 4x4 Auto, 4x2, 4x4 High e 4x4 Low Relação de reduzida: 2,640

Freios dianteiros : a disco ventilado de 14,9 x 1,2 (378 x 30) com pinça de dois pistões de 2,2 pol. (57 mm) e sistema de freios antibloqueio (ABS)

: a disco ventilado de 14,9 x 1,2 (378 x 30) com pinça de dois pistões de 2,2 pol. (57 mm) e sistema de freios antibloqueio (ABS) Freios traseiros : disco de 14,8 x 0,87 (375 x 22) com pinça de pistão único de 2,2 pol. (57 mm) e ABS

: disco de 14,8 x 0,87 (375 x 22) com pinça de pistão único de 2,2 pol. (57 mm) e ABS Suspensão dianteira : tipo braços A superior e inferior e barra estabilizadora e suspensão a ar

: tipo braços A superior e inferior e barra estabilizadora e suspensão a ar Suspensão traseira : tipo eixo sólido, braços quíntuplos (five-link) com track bar e barra estabilizadora e suspensão a ar Active-LevelTM

: tipo eixo sólido, braços quíntuplos (five-link) com track bar e barra estabilizadora e suspensão a ar Active-LevelTM Direção : assistência elétrica

: assistência elétrica Rodas : 22”

: 22” Pneus : 285/45 R22

: 285/45 R22 Peso em ordem de marcha : 2.696 kg

: 2.696 kg Capacidade de carga : 524 kg

: 524 kg Carga máxima rebocável (reboque com freio) : 4.490 kg

: 4.490 kg Comprimento do veículo : 5.903 mm

: 5.903 mm Largura do veículo : 2.062 mm

: 2.062 mm Altura do veículo : 1.971 mm

: 1.971 mm Distância entre-eixos : 3.672 mm

: 3.672 mm Bitola dianteira : 1.740 mm

: 1.740 mm Bitola traseira : 1.727 mm

: 1.727 mm Altura livre do solo entre os eixos : 209 mm

: 209 mm Ângulo de entrada : 19,1°

: 19,1° Ângulo de saída : 20,5°

: 20,5° Ângulo de rampa : 19,5°

: 19,5° Tanque de combustível : 125 litros

: 125 litros Comprimento : 1.711 mm

: 1.711 mm Largura : 1.295 mm

: 1.295 mm Profundidade : 543 mm

: 543 mm Volume : 1.200 litros

: 1.200 litros Volume dos compartimentos laterais (RamBox) : 107 litros (cada)

: 107 litros (cada) Velocidade máxima : 180 km/h (limitada eletronicamente)

: 180 km/h (limitada eletronicamente) 0 a 100 km/h: 5,3 s

Consumo ciclo urbano : 6,0 km/l

: 6,0 km/l Consumo ciclo estrada : 7,0 km/l

: 7,0 km/l Preço: a partir de R$ 555.990

*Com informações da RAM.

